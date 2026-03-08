ABD/İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş genişleyerek ikinci haftasına girdi. Savaş yeni bir eşiğe geçiyor. Enerji krizi tırmanıyor. Dünyayı titretecek enerji krizinde Hürmüz Boğazı'ndan sonra, Kızıldeniz girişindeki stratejik Babülmendep Boğazı'nın da kapanması tehlikesi belirdi. İran'ın Yemen'deki vekil gücü Husiler'in, füzelerle yeniden Babülmendep Boğazı'ndan geçecek tankerleri bombalamaya başlayabileceği ABD Pentagonu'nda değerlendiriliyor. Babülmendep'in kapanması tehlikesine karşı ABD Başkanı Trump, ABD'nin en büyük uçak gemisi Gerald R. Ford'u Kızıldeniz'de görevlendirdi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, Ford uçak gemisinin Mayıs ayına kadar görevini sürdüreceği belirtildi.

ABD'ye İran'a yönelik saldırılarda destek vermek üzere Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Doğu Akdeniz'e geliyor. Denizcilik platformlarına göre Fransız Charles de Gaulle, Kızıldeniz'e geçen ABD uçak gemisi Gerald R. Ford'un boşalttığı Hayfa civarında İsrail'i koruyacak. Basra Körfezi'ni Umman Körfezi ve Arap Denizi'ne bağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji piyasaları açısından en kritik gelişme olarak öne çıktı. Bu gelişmeyle birlikte günlük yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün uluslararası piyasalara ulaşamaması riski ortaya çıktı.

Geçen yıl Hürmüz Boğazı'ndan 112 milyar metreküp LNG ihraç edildi. Bu miktar, küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20 'sine denk geliyor. Babülmendep Boğazı; Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlayan, Yemen ile Cibuti arasında yer alan yaklaşık 32 kilometre genişliğinde stratejik bir geçittir. Hürmüz Boğazı'nın olası kapanmasının dünyayı enerji krizine sürükleyebileceği bir ortamda, Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'ndan geçecek tanker ve ticaret gemilerine saldırması durumunda enerji krizinin daha da tırmanacağı değerlendiriliyor.

Bu arada İran savaşı başlamadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceği açıklanmıştı. Savaşın uzaması durumunda Çin'in ne zamana kadar sessiz kalacağı da tartışılıyor. Birçok analiste göre Rusya ve Çin, 2035'e kadar güçlerini artırmaya odaklanarak ABD ile doğrudan çatışmaya girmekten kaçınabilir. Ancak şu soru hâlâ ortada duruyor: Emperyalist derin ABD'yi kim durduracak? Kaotik bir dünyada daha kaç yıl yaşayacağız?