Büyük gerilim

Dünya, bir kez daha Orta Doğu'nun ateş hattına kilitlendi. ABD destekli İsrail, İran'ı kan gölüne çevirmek istiyor. İran da birçok bölgeye füze yolluyor. Ancak dün ilginç bir gelişme yaşandı. İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına yönelmesi ve Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmesi çok önemliydi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Hatay Dörtyol'a düşen mühimmat parçası, havada imha edilen füzenin savunma mühimmatına aitti. Şans mı, teknoloji mi yoksa hazırlıklı olmanın sonucu mu? Bunu zaman gösterecek. Ancak kesin olan bir şey var: Türkiye, topraklarını ve vatandaşlarını koruma iradesinden asla vazgeçmeyecek. Saldırının gölgesinde İran'da da siyasi bir değişim yaşanıyor. Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney'i yeni dini lider olarak seçti.

56 yaşındaki Hamaney, uzun yıllardır rejimin merkezinde, askeri ve güvenlik kurumlarıyla güçlü ilişkiler kurarak etkili oldu. Bu seçim, İran siyasetinin daha sert bir çizgiye kaydığına işaret ediyor ve bölgedeki gerginliği daha da artırabilir. Analistler, Mücteba Hamaney'in seçilmesinin ABD ile İran arasındaki çatışmanın uzamasına yol açabileceğini söylüyor. Ortadoğu'daki savaşın beşinci gününe girilirken, çatışmalar Lübnan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE, Bahreyn, Pakistan, Irak ve Kıbrıs'ın güneyine yayılmış durumda. ABD ve İsrail, bölgedeki askeri adımlarını sıklaştırırken, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri ABD'nin arkasına takıldı.

İsrail'in Lübnan'daki hareketleri ve bölgedeki saldırgan tutum, gerilimi tırmandırıyor. Hürmüz Boğazı ise enerji güvenliği açısından kritik bir kavşak. İran'ın tehditleri, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve deniz-kara birlikleri ile müdahale planları, bölgedeki enerji ve güvenlik dengelerini doğrudan ilgilendiriyor. Petrol akışının kesilmesi, küresel ekonomi için ölümcül bir risk. ABD'nin deniz koruması, finansal garanti ve stratejik planları, bu tehlikeyi bertaraf etmeye yönelik adımlar olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlar, yalnızca ABD donanmasının uzun vadede yeterli olmayacağını, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi müttefiklerin de devreye girmesi gerektiğini belirtiyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgedeki güvenlik stratejisinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Her ne kadar diplomasi, NATO iş birliği ve caydırıcı önlemler sahada etkin rol oynasa da, Orta Doğu'nun kırılgan dengeleri tek bir yanlış adımda tüm bölgeyi tehlikeye atabilir. Türkiye için mesaj net: Topraklarını ve vatandaşlarını korumak, bölgesel istikrarı gözetmek bir seçenek değil, bir zorunluluktur. İran'dan gelen tehditler, Ortadoğu'nun karmaşık ve tehlikeli jeopolitiğini hatırlatıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ise sadece bölge değil, dünya ekonomisi için de alarm veriyor. Sonuç: Gökyüzünde bir füzenin imha edilmesiyle başlayan bu kriz, bize güvenlik, diplomasi ve stratejinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor. Türkiye ve bölge ülkeleri, kırılgan dengelerde hem tetikte hem de kararlı olmalı. Çünkü her adım, sadece bölge değil, küresel istikrar açısından da belirleyici.