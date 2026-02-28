İkinci aşama

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye – Terörsüz Bölge" raporunu 18 Şubat'ta kamuoyuna açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Komisyonu'nun raporunun "tarihi bir belge" niteliğinde olduğunu belirterek, sürecin bu raporla birlikte "yeni bir aşamaya ivme" kazanacağını ifade etti.

Yaklaşık altı ay süren çalışmaların ardından hazırlanan raporun belkemiğini, "2. aşama ile ilgili kritik eşik" ifadesi oluşturuyor. Yeni süreçte "kritik eşik" olarak; PKK'nın silah bırakması ve örgütün silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit ve tescil edilmesi gösteriliyor. Bunun, gerekli hukukî ve politik çerçevenin hayata geçirilmesi için bir başlangıç olacağı vurgulanıyor. Komisyon raporu, "Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri" ve "demokratikleşme" başlıklı bölümlerle devam ediyor. Raporda "Kürt sorunu" ifadesi yer almadı; yalnızca "terör sorunu" kavramı kullanıldı.

Tartışma konusu olan "umut hakkı" ifadesi doğrudan geçmedi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına, evrensel hukuk sistemi çerçevesinde atıf yapıldı. "Terör suçu" tanımının, ifade özgürlüğünün önünü açacak şekilde yeniden düzenlenmesi; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda bu çerçevede değişiklik yapılması önerildi. Gözler şimdi, yasal ve idari alanda atılacak adımlara çevrilmiş durumda. DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde yeni mesajını kamuoyuna okudu

İmralı'dan gelen mesajda, "Yeni bir siyaset dönemine ve stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyoruz" ifadeleri yer aldı. Mesajda ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarının önemli olduğu ifade edildi.

Komisyon raporunun açıklanmasının ardından Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere hassasiyet vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Şehit yakınlarımız; ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların bizlere emanetidir. Bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmek için son derece titiz ve hassas hareket ediyoruz. Şehitlerimizin ruhunu incitecek, gazilerimizi ve ailelerini müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz. Aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor." Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yapılması planlanan düzenlemeler için TBMM'yi işaret ederek "Kişiye özel düzenleme olmaz. Yapılan düzenlemelerden FETÖ ve DEAŞ'ın yararlanmaması gerekir. Genele yayılan bir düzenleme yapılmamalıdır" dedi.



SONUÇ: Şimdi gözler TBMM'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın "Menzile emin adımlarla ilerliyoruz" açıklaması, sürecin geldiği aşamayı özetledi.