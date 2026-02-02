Türk Nato’su oluşuyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve can kardeşimiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilmek ilmek ördükleri TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI dünyaya yeni bir güneş gibi doğmuştu. Erdoğan, tarihi bir gelişmeye İstanbul Zirvesi'nde imza atarak, Türk Konseyinin Türk Devletleri Teşkilatına dönüşmesini sağlamış, Türk dünyasının birlik ve beraberliği yönünde çok önemli adımlar atılmaya başlanmıştı. Başkan Erdoğan Türkiye'nin "İki Devlet, Tek Millet" hedefiyle yürüyen TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI yeni dünya düzeninin yeni bir küresel gücü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni oluşuyor. 2030'larda yeni küresel sistem oturacak. Yeni jeopolitik düzende TDT, dünya jeopolitiğinin kalbinde yükselen bir güç olarak, yeni bir aşamaya geçiyor. TÜRK DÜNYASI NATO'SU geliyor. ASKERİ İŞBİRLİĞİNDE hazırlıklar hızlandırıldı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde üye ve gözlemci devletleri oluşturan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan ve KKTC arasında, müttefiklik formatında askeri iş birliği kurarak ortak bir savunma mimarisi oluşturma fikri gündemdedir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye ile karşılıklı askeri yardımı da kapsayan müttefiklik formatında işbirliği yürütüyoruz. Ailemiz olan Türk devletlerinin bu alanda da işbirliğine başlaması çok iyi olur. Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım gibi birçok alanda işbirliği yaparken, neden askeri alanda da işbirliği yapmayalım" sözleri ile giderek TÜRK NATO'su olacak gelişmeleri gündeme taşıdı.

TDT üyesi ülkeler; Kazakistan, Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan olarak sıralanıyor. Türkmenistan, Macaristan ve KKTC ise gözlemci üye statüsünde bulunuyor. Türk dünyasının etki alanı 500 milyonluk bir nüfusa yaklaşıyor. Türk Dünyası'nın entegrasyonunu daha ileriye taşımak ve küresel sistemde etkili bir aktör haline getirmek için Türk Devletleri Teşkilatı, bölgesel iş birliği platformu olarak kritik bir rol üstlenmektedir. Uluslararası sistemde devletler, güçlerini yalnızca ekonomik kalkınma ve diplomatik ilişkilerle değil, aynı zamanda güvenlik ve savunma alanlarında da iş birliği yaparak pekiştirebilirler. Bu doğrultuda, Türk Birliği'nin siyasi ve ekonomik temelleri üzerine inşa edilen Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dünyası'nın uluslararası sistemde etkin bir şekilde varlık göstermesi için stratejik bir platform görevi görmektedir.

Sonuç: Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi 2026'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak. 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nde geçen ve Türk dünyasının gerçek manada birliğini sağlayacak maddeler, 2040 yılına kadar hayata geçirilebilir ve 21. yüzyıl bir "Türk Asrı" oluşuyor.