Gözünüz aydın Gazze, en büyük can dostunuz Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye yanınıza geliyor. Siyasi hayatı boyunca Filistin davasının mümtaz takipçisi, gecesini gündüzüne katarak her daim masum Gazzeliler için kalbi atan Başkan Erdoğan, 109 yıl sonra yeniden kadim topraklara dönüyor. ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası dönemde hayata geçirilecek yönetim, yürütme ve denetim mekanizmaları için vizyonunu açıkladı. Buna göre, üç farklı kuruldan oluşan bir sistem oluşturuluyor. Yürütme Kurulu'nun üzerinde, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu'nda Başkan Erdoğan var. Bu kurul, Trump'ın planını hayata geçirmede, stratejik denetim sağlamada ve uluslararası kaynakları harekete geçirmede rol oynayacak. Kurulda ayrıca bir özel sermaye şirketinin başkanı olan Marc Rowan bulunuyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada kuruldaki her üyenin "Gazze'nin istikrarı ve uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip" bir portföye sahip olacağı belirtildi.

ERDOĞAN'IN ROLÜ

TARİH: 23 EYLÜL 2025. Erdoğan, Eylül ayında Birleşmiş Milletler kürsüsünde Filistin'in sesi olmuştu. Konuşmasında Gazze'deki dramı yansıtan fotoğraflarla destekleyince ortaya etkili bir konuşma çıkmıştı. Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la beraber ateşkese giden yol taşlarını BM zirvesi sırasında sağladı. Başkan Erdoğan, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın Kahire'deki imza töreninden sonra Karadeniz gemisine çıkmıştı. Yaptığı konuşmada, tarihi ifadelerde bulunmuştu: "Gazze'de 2 yıldır süren katliamı ve soykırımı kalıcı biçimde durduracak her projeye desteğimiz tamdır. Çok büyük acılar çeken, çok ağır zulümlere maruz kalan Filistinli kardeşlerimize tüm gücümüzle sahip çıkacağız. Bize milletimizle birlikte mazlumların hayır duaları yeter. 2 yıllık zulmün, soykırımın, yıkımın, vahşetin ardından Gazze'de buruk da olsa ilk defa yüzler gülmeye başladı. Kim ne derse desin, Gazzeli mazlum ve mağdurları sevindiren her çaba, her imza, her adım bizim için de makbuldür. Hakk'ın rızasına, duasına mazhar olabiliyorsak ne mutlu bize. Bilhassa Gazzeli yetimlerin, öksüzlerin, ciğerparesini kara toprağa vermiş o yüreği yanık Gazzeli annelerin, babaların samimi dualarını alabiliyorsak işte en büyük bahtiyarlık budur. Gerisi fani dünyanın gelip geçici meşgaleleridir. Bize umut bağlayan, Türkiye için ellerini semaya kaldıran, bizimle sevinen, bizimle üzülen mazlumlara mahcup olmamak için adeta çırpınıyoruz. Rabb'im bizi milletimize ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum." Erdoğan, salondakilerin "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına " GAZZE'YE ÖNCE BEN GİDECEĞIM. Sonra siz" yanıtını vermişti.