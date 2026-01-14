Halep şehrinın 2 mahallesini Suriye Ordusu, Derin ABD-İsrail aparatı PKK-SDG'nin işgalinden kurtardı. Halep PKK'dan temizlenirken sıra PKK-SDG'nin işgal ettıiği Deyri Zor ve Haseke illlerine geldi. PKK- SDG, Suriye yönetimi ile imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymadı. Son gün 31 Aralık'tı. Katil Netenyahu'nun tezgahında PKK-SDG mutabakata uymadığı gibi işgal altında tuttuğu Halep kentindeki 2 mahallede 6 Ocak'tan bu yana Suriye ordusuna saldırıyordu. 10 Mart 2025'te Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve SDG teröristi Mazlum Abdi, SDG'nin silahlı kuvvetleri, havaalanları ve petrol ve doğalgaz sahaları da dahil olmak üzere, Suriye devletinin yönetimine entegre edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya uymadılar. Halep'te tırmanan gerilimi Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatımız çok yakından takip etti. Başkanımız Erdoğan, 9 Ocak gecesi Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü. Erdoğan-Türkiye, Şam yönetiminin ülkenin her yerinde egemenliğini tam olarak sağlaması ve kontrolü ele geçirmesi hedefine büyük destek sağlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ve ABD Dışişlerı Bakanı Rubio ile "sürekli" görüşmeler yürüttü.

Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olarak görüldüğünü ifade eden Milli Savunma Bakanı Güler, "TEK ORDU TEK DEVLET" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" sözlerini ekledi. Suriye Ordusu'nun Halep operasyonunda PKK-SDG'nin SURİYE KÜRT VATANDAŞLARINI, kadınlarını, çocuklarını kalkan olarak kullanmasına izin verilmedi. PKK-SDG'nin Fırat'ın batısında kalmak için Halep kentinin iki mahallesine bomba yığdığı, açtığı tünellerden Suriye ordusuna ateş açtıkları belgelendi. Halep'te aparat PKK-SDG Suriye ordusuna saldırırken, işgal ettiği yerleri bırakmamaya çalışırlen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ABD Başkanı Suriye özel temsılcısı Barack, "Taraflara itidal çağrısında" bulunmak gibi manidar bir mesaj yayınladı. Gelelim içeriye... DEM Parti de yanlış yolda. DEM Parti yayımladığı yazılı açıklamada aynen İsrail ve Fransızlar gibi Şam yönetimini eleştirdi.İsraille aynı yerde durmak, açıklamalarının ne kadar saçma ve iftira olduğunun kanıtı. Türkiye, bölgedeki temizliğe tam destek verecek. Terörsüz Türkiye sürecinin önünde durmak isteyenler bedel ödeyecek.

SONUÇ: Dünyanın birçok bölgesi gerilim ve kaos yaşarken, yakın coğrufyamız daha da kaotik günlerden geçiyor. İran, Suriye, Irak vs. Türkiyemiz, Başkan Erdoğan'ın önderliğinde bu kaotik günlerde en güçlü zamanını yaşıyor. Savunma sanayindeki büyük başarılar bugün geleceğe çok daha güvenli bakmamızı sağlıyor. Türkiye'nin yer aldığı ittifak kazanacaktır. Türkiye'nin karşısında olanlar ise kaybedecektir. 100 yıl sonra bu büyük gücümüzü herkese göstermekte kararlıyız. BUz barıtan yanayız. Ancak buna karşı adım atan kim olursa en ağır şekilde cezalandırılacak. Halep'teki gelışmeler Fırat'ın doğusunı işgal eden İsraıl aparatı PKK-SDG'nin tasfiyesi için de bir tatbikat oldu. Halep'teki temizlik operasyonu, asıl büyük hesaplaşmanın yaşanacağı Fırat'ın doğusuna gözleri çevirdi. Fırat'ın doğusunda demografik yapının ağırlıklı olarak Arap aşiretlerinden oluştuğu, PKK-SDG'nin dağıtılması yolunda hazırlıklarını arttırdıkları da biliniyor. Teröristler ya silah bırakacak ya da yok olacak...