Suriye Ordusu, Halep şehrinin 2 mahallesini Derin ABD-İsrail aparatı PKK-SDG'nin işgalinden kurtardı. Halep PKK'dan temizlendi. Sıra, PKKSDG'nin işgal ettiği Deyrizor ve Haseke illerine geldi. Türkiye, PKK-SDG'yi "Suriye'yi bölme girişimlerine" karşı uyarmış, 10 Mart mutabakatına uyulmaması durumunda askeri olarak yanıt vereceğini kaydetmişti. PKK-SDG, Suriye yönetimi ile imzaladığı 10 Mart mutabakatına uymadı. Son gün 31 Aralık'tı. Katil Netanyahu'nun tezgahında PKK-SDG, mutabakata uymadığı gibi, işgal altında tuttuğu Halep kentindeki 2 mahallede, 6 Ocak'tan bu yana Suriye ordusuna saldırıyordu. Halep'te tırmanan gerilimi Milli Savunma Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız çok yakından takip etti.

TERÖR KORİDORU ÇÖKÜYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye yönetiminin başlattığı operasyonun memnuniyetle karşılandığını söyledi. Suriye'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliği olarak görüldüğünü ifade eden Güler, "Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" diye konuştu. SURİYE'DE terör koridoru çöküyor. Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep ekseninde yaşanan son askeri ve siyasi gelişmeler ülkenin geleceği ve birlik beraberliği açısından tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Aparat PKK-SDG'nin sivil halka ateş açması, sıkışmışlık halini gösteriyor. Çöküşleri sürüyor. Suriye Ordusunun titiz operasyonları neticesinde Eşrefiye Mahallesi ve Şeyh Maksut temizlendi. Halep'teki gelişmeler Fırat'ın doğusunu işgal eden İsrail aparatı PKKSDG'nin tasfiyesi için de bir tatbikat oldu. Halep'teki temizlik operasyonu, asıl büyük hesaplaşmanın yaşanacağı Fırat'ın doğusuna gözleri çevirdi. Son gelen bilgilere göre, Fırat'ın doğusunda demografik yapının ağırlıklı olarak Arap aşiretlerinden oluştuğu, PKK-SDG'nin dağıtılması yolunda hazırlıklarını arttırdı. PKK-SDG'nin baskı ve zulümlerine karşı Deyrizor ve Haseke ekseninde başlayan protestoların önümüzdeki günlerde bir direnişe dönüşeceği gözleniyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de salı günü yaptığı konuşmadaki, "PKK-SDG, YA MUTABAKATLA YA DA

ZORLA..." sözlerini bir kenara yazınız. KUM SAATİ ÇALIŞIYOR.