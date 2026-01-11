Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, adım adım Gazze'ye yürüyor. Türkiye'de ve Amerika'da Gazze'nin geleceğine yönelik çok önemli gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Trump, önümüzdeki hafta "Barış Kurulu" ve Gazze'nin savaş sonrası yönetiminde rol alacak diğer yapıları açıklayabilir. Trump, Başkan Erdoğan'ın da aralarında olacağı 15 ülke liderinden oluşacak GAZZE BARIŞ KURULUNU, Davos'ta toplayabilir. Geçtiğimiz Pazartesi günü Erdoğan-Trump görüşmesinde, bu konu da gündeme geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye ilişkin "Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkilerin, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele alındığını, savunma sanayii alanında işbirliğini, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımların ele alındığını" açıkladı. Burada Gazze başlığına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Trump, Gazze'yle ilgili barış planında ikinci aşamaya geçmek için son çalışmalarını yapıyor. Gazze'ye Mehmetçik'in gitmesi konusu ve istikrar gücünde Türkiye'nin yer alması önemli bir başlığı oluşturuyor.

Hamas, Gazze'nin yönetimini üstlenecek olan Filistinlilerin listesini vermişti. Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra Gazze konusu yeniden ivme kazanırken, gelecek hafta çok önemli gelişmeler olacak. Beyaz Saray'dan aldığı özel haberleriyle bilinen ABD merkezli internet sitesi Axios'un haberinde planın ikinci aşamasına ilişkin son gelişmeye yer verildi. Buna göre ABD Başkanı Trump'ın, plan kapsamında haftaya "Gazze Barış Kurulu"nu duyurmasının beklendiğini belirten yetkililer, Trump'ın başkanlık edeceği kurulda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde olacağı yaklaşık 15 ülkeden liderin de yer almasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu yapının, "kurulacak Filistin teknokrat hükümetini ve yeniden inşa sürecini" denetleyeceğini ifade eden yetkililer, önemli ülkelere kurula katılmaları için davet yollandığını dile getirdi. Yetkililer, kurula katılması beklenen ülkelerin arasında TÜRKİYE, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın bulunduğunu kaydetti.

ABD'li yetkililer, kurulun sahadaki temsilcisinin eski Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov olacağını belirtti. Daha önce, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in ismi geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da Başkan Erdoğan-Türkiye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri El Sani'nin ön saflarda yer aldığı masada imzalanan anlaşma, 10 Ekim'de devreye girmişti.

İKİNCİ AŞAMA

Önerilen strateji; Hamas'ın, tüneller ve askeri altyapı gibi silahlarının imha edilmesini içermektedir. Plana göre, Gazze'nin "komşuları için tehdit oluşturmayan, terörden arındırılmış bir bölge" olacağı belirtilmektedir. Ayrıca barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyelerine af, sürgünü tercih edenlere ise güvenli geçiş imkanı sunulmaktadır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Geçiş Yönetimi: Filistinli teknokratlar tarafından yönetilen ve uluslararası bir organ tarafından denetlenen bir geçiş yönetimi, günlük yönetimi yönetmek ve altyapının rehabilitasyonunu denetlemek için kurulması planlanmaktadır. İnsani yardımlar, Birleşmiş Milletler ve Kızılay gibi uluslararası kuruluşların adalet ve etkinliği sağlayarak dağıtımı denetleyerek, herhangi bir müdahale olmaksızın ulaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca plan, başarılı yeniden inşa çabaları ve Filistin Yönetimi içinde gerekli reformların yapılması koşuluyla Filistin'in bir devlet olarak tanınmasını içermektedir.

SONUÇ: Trump'ın başkanlığını yapacağı 15 ülke liderinden oluşacak kurul, kurulacak Filistinli teknokrat hükümetini denetleyecek ve yeniden inşa sürecini yönetecek. ABD basınına göre; Trump, Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ekonomik Forumu başkanlarını da kurula dahil etmeyi değerlendiriyor. Trump'ın 19 Ocak'ta Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'na katılacağının açıklanması da bu ihtimali güçlendirdi.