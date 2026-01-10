Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni inşa ediliyor. Birinci-İkinci Dünya savaşları sonrası inşa edilen 20'inci yüzyıl düzeni bitti. Yeni Dünya düzeni inşa edilirken, küresel ülkeler uluslararası kuralları çiğniyor, BM sisteminin çökmesi sonucu kaotik günler yaşanıyor. Dünyanın en tecrübeli lideri olarak Başkan Erdoğan, dünyanın yeniden dizayn edildiği kaotik dönemde Türkiye için bir şanstır. 24 yıldır dünyanın geleceğini çok iyi okuyan, siyaset üreten, barış ve adalet için hayatını ortaya koyan bir lider. Başkan Erdoğan'ın yaptığı her girişim ve konuşması umut veriyor. 2026 yılının ilk AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada da umut, ufuk, heyecan, merak ve aziz milletimizin gururu olan 2025 yılının rekorları vardı.

İşte böyle belirsizliklerin arttığı ve KAOTİK dönemde, 2026 yılı konuşmasında Erdoğan'ın Yeni Dünya Düzeni inşasını okuması derinlikliydi. Uyarıcıydı. Erdoğan, "Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehlikelerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakıdır'' dedi.

Erdoğan, 2026 yılına yönelik müjdeleri de verdi: "2026 senesi ülkemiz için, unutmayın, bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclisimizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz." Dünyada taşlar yerinden oynarken, Ankara stratejik hamleleriyle çok büyük bir şahlanış dönemine girdi.

SONUÇ: MİT

Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, yazısında çok önemlı bir bilgiyi de verdi: "Türkiye gibi güçlü ve etkin bir ülkenin casusluk faaliyetlerinin hedefi olması şaşırtıcı değildir. Nitekim geride bıraktığımız yıl da ülkemize karşı yürütülen çalışmaları ve ajan ağlarını deşifre ederek casusluk faaliyetlerini akamete uğrattık. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz ve hız kesmeden devam edecektir". Evet, Türkiye her alanda gücünü gösteriyor...