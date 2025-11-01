Türkiye'de aylar değil, son bir haftada iç ve dış siyasette yaşananlara toplu olarak bakarsak, insanın başını döndüren olayların gerçekleştiği görülecektir. Ekim ayının son haftasında gerçekleşen iç ve dış olaylar şöyle:

Başkan Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turundan 15 milyar dolarlık ticaret hedefiyle döndü.

İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'ya geldi. Tarihinde ilk kez ABD dışında bir ülkeden savaş uçağı almaya karar veren Türkiye, bu kapsamda İngiltere ile 20 uçaklık Eurofighter Typhoon sözleşmesi imzaladı. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda Erdoğan, milli ve yerli yeni tank Altay'ı Kahraman Türk Ordusu'na teslim etti.



Cumhuriyetimizin 102. yıldönümü iç ve dışta heyecanlı, coşkulu, görkemli törenlerle kutlandı. Başkan Erdoğan'ın, Merz ile görüşme sonrası açıklamaları, gündeme damga vurdu: "Ayrıca AB'ye tam üyeliğimiz konusunda kendilerine niyetimizi ifade ettik. Türkiye'nin gösterdiği irade ile çok kısa sürede mesafe alabiliriz. Bölge ve dünyadaki gelişmelere bakınca Türkiye ile ilişkilerin stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum''. Merz'den Türkiye'nin AB üyeliği konusunda açıklama geldi: "Ben ve federal hükümet olarak Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz ve bu yönde ilerlemesini istiyoruz. Bu konuda Kopenhag kriterlerine değindik koşul olarak ve bu konuları bundan böyle de ele almak istiyoruz". Kopenhag kriterleri ifadesi üzerine Başkan Erdoğan, "Kopenhag kriterleriyle ilgili sıkıntısı olan bir ülke değiliz. Kopenhag Kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa bizim de karşısında Ankara kriterlerimiz vardır.

Ankara kriterleri ile Avrupa ve dünyaya açılırız" derken şöyle devam etti:

Türkiye Avrupa ve dünyada bu süreci en iyi şekilde işleten bir demokrasi ülkesidir.

Bu konuda herhangi bir sıkıntısı yoktur...



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" sürecinde 2'inci aşamaya geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın komisyon üyelerine sunumu yaklaşık 3 saat sürdü. Irak ve Suriye'deki son durum, Suriye PKK'sı, SDG'nin tasfiyesi, Suriye yönetiminin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Öğleden sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli halkalarından birini yapılacak yasal düzenlemeler. Sürecin kritik bir aşamasına gelindi. 2025 yılının son iki ayına giriyoruz. Bu iki ay içinde TBMM'de infaz yasasındaki değişikliklerin yapılması planlandı. Komisyon toplantısı sonrasında açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıya ulaşması çerçevesinde bakanlık olarak, idari uygulamalardan kaynaklı sorunların giderilmesi için yapılan çalışmaları milletvekilleriyle paylaştıklarını söyledi.



"TBMM'nin alacağı kararlar, çizeceği yol haritası, millet adına ortaya koyacağı ortak irade doğrultusunda bizler de o iradeye uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. "Komisyonun İmralı'ya gitmesi gündeme geldi mi?" sorusuna da Tunç, bu konunun komisyonun taktirinde olduğunu söylemekle yetindi.

Başkan Erdoğan, DEM İmralı Heyetini, Beştepe'de 3. kez kabul etti. Dünyaya anlamlı bir mesaj verildi. Beştepe'de yapılan bir saatlik bir görüşmede, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenlerin" ele alındığı belirtildi. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" denildi.



SONUÇ: Önce İngiltere Başbakanı Starmer, sonra Almanya Başbakanı Merz'in Başkan Erdoğan'la görüşmeleri, Avrupa ile Türkiye arasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Starmer ve Merz'in ziyaretlerinde verilen mesajlar Türkiye'ye bakışın farklılaştığını, artık daha fazla güvenlik ve savunma gereksinimleri çerçevesinden bakılacağını gösteriyor. Özellikle Almanya'nın politikalarındaki büyük değişim dikkat çekiyor. Merz, "Almanya olarak, Avrupalı olarak stratejik ortaklıklarımızı geliştirmeliyiz ve Türkiye de burada devre dışı kalamaz, kalmamalı" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan savunma sanayi alanında kısıtlamaları geride bırakıp "ortak projelere odaklanma" çağrısını da bu kapsamda yaptı.



AVRUPA, TÜRKİYE'SİZ GÜVENLİK MİMARİSİNİ KURAMAYACAĞINI ANLAMIŞ GÖRÜNÜYOR...