Türkiye adına olumlu anlamda önemli gelişmeler yaşanıyor. Eurofighter uçakları, Akkuyu'da elektrik üretimi ve nadir toprak elementleri hamleleri dükkati çekiyor. Türkiye bölgesel gücünü tahkim ederken küresel oyunculuğunu da her geçen gün geliştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler küresel alanda büyük ses getiriyor. Önceki gün Türkiye'nin jeopolitik gücünü artıracak üç hayati gelişme oldu.

1) NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ



Başkan Erdoğan, "Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden birisi olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. "Enerji politikamızın bir diğer önceliği sahip olduğumuz madenlerin katma değerli bir şekilde uluslararası pazarlara sunulmasıdır" vurgulamasını yapan Başkan Erdoğan, milli madencilik hamlesini şöyle anlattı: "Özellikle pek çok alanda nadir elementler savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerine kadar kritik rol oynuyor. Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında nadir toprak elementleri, barit ve florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha, dünyanın yaklaşık ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır. On yedi nadir toprak elementinin onunun bulunduğu Beylikova sahasında yaklaşık 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Nadir toprak elementlerinde dünyanın en büyük beş üreticisinden birisi olmak istiyoruz. Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir.''

2) AKKUYU'DA ELEKTRİK ÜRETİMİ



Türkiye'nin enerji geleceği için önemli bir dönüm noktası olacak Mersin Akkuyu Nükleer Santrali ilk elektriği Aralık ayında üretmeye başlayacak. Diğer üç ünite 2028 yılına kadar devreye girecek. Türkiye'nın yıllık elektrik üretimi 35 milyar kilovat saate ulaşacak. Ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Sinop ve Trakya İğneada'da da nükleer santral inşa edecek. Amerika ve Güney Kore, Sinop santralini yapmak istiyor. Çin devleti de uzun süredir Sinop ile ilgileniyor.

3) EUROFİGHTER'LAR GELİYOR



Türkiye 40 adet Avrupa ortak yapımı Eurofighter savaş uçaklarını almaya başlıyor. İlk 20 uçaklık parti Türk Hava Kuvvetleri'ne 2026 yılında geliyor. Almanya Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki konusunda Türkiye ile müzakerelere başlamayı kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Josef Hinterseher, "Alman hükümeti, Airbus'ın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon teslimatına ilişkin müzakereler yürütülmesi yönündeki ön talebine olumlu yanıt verdi. Bu uçaklar NATO çerçevesinde ortak savunma amacıyla kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Temmuz ayında mutabakat zaptını imzaladı. Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacak 40 Eurofighter savaş uçağı, 2026 yılında teslim olacak. İkinci parti 20 Eurofighter 2028'e kadar Türk Hava Kuvvetlerince teslim alınacak.

KAAN'DAN GÜZEL HABERLER



Türkiye, 2035'e kadar olan dönemi kapsayan savaş uçakları üretim ve ihracat hedeflerinde emin adımlarla yürüyüşünü sürdürüyor. 2035'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi, 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK ve ATAK-2 üretimi, ayrıca 600'e yakın ANKA-3, ANKA-1, AKSUNGUR ve benzeri platform üretimi planlandı. KAAN prototiplerı uçuyor. Seri üretime 2026'da başlanacak. 2028'de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatları yapılacak. KAAN'ın prototiplerinde General Electric üretimi F110-GE-129 turbofan motorları kullanılıyor. Bu motorlar, F-16'larda da kullanılan güvenilir bir teknoloji sunuyor.

Türkiye, KAAN'ı tamamen yerli bir platform haline getirmek için Özgün Motor Geliştirme Projesi'nde son aşamaya geldi. Yerli motorun 2028'de prototip uçuşlarda kullanılması, 2030'da ise envantere giren uçaklarda yer alması hedefleniyor.

SONUÇ: "Kaan, Eurofighter, F-16 Blok 70'' UÇAK KOMBİNİ'ninden oluşacak hava gücümüz, Türkiye'ye kimsenin yan bakmasına izin vermeyecek. Kahraman Türk Ordusu, dostları için müşfik, düşmanları için kahredicidir. Asla unutulmasın.