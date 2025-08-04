TÜRKİYE, KUZEY EGE'DE GÖKÇEADA'YI VE AKDENİZ'DE FiNiKE'Yİ DENİZ KORUMA ALANI İLAN ETTİ.

Bunun anlam ve önemi çok büyük. Detaylarını aşağıda yazacağım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Bağımsız Türkiye'nin coğrafi sınırlarının ötesindeki egemenlik alanlarını, stratejik çıkarlarını ve güvenlik politikalarını ifade eden Mavi Vatan, Gök Vatan ve Uzay stratejileri ilmek ilmek örülüyor.

Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktörlüğünü perçinlemekte olan bu stratejiler, Türkiye'nin ulusal güvenliğini, ekonomik çıkarlarını ve teknolojik gelişimini desteklerken, her gün yeni program devreye sokuluyor.. Bilindiği gibi MAVİ VATAN doktrini Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını ve bu bölgelerdeki stratejik, ekonomik ve askeri çıkarlarını ifade ediyor.

"24 Temmuz 2025 tarihli resmi gazetede yayınlanan, TÜRKİYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu ülkemizin mukabil adımları atmaya devam ettiğine işaret ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların eşgüdümünde, deniz koruma alanlarına ilişkin bir süredir yürütülen çalışmaların tamamlandığını paylaşan kaynaklar, "Kuzey Ege'de Gökçeada açıklarında ve Akdeniz'de Finike açıklarında deniz koruma alanları ilan edildi" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin yeni "Deniz Koruma Alanları" ulusal Deniz Planlama Haritasına eklendi. Türkiye'nin yeni Deniz Koruma Alanları (DKA), Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'na (IOC) kaydettirilen haritaya işlendi.



SAYI ARTTIRILACAK

Deniz koruma alanları arasında Kuzey Ege ve Fethiye-Kaş açıklarındaki iki alan dikkat çekerken, Türkiye'nin çevre denizlerinde başka DKA'lar da yayımlanacak. Dışişleri Kaynakları, Türkiye'nin Yunanistan'a EGE DENIZ PARKI konusunda gelişmeleri takip ederek mukabil adımlar atacağını belirten kaynaklar, Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından imzalanan "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, Yunanistan'ın, İyon adalarının dışsal sınırından başlayarak Girit ve Rodos adalarının dışsal sınırına uzanması, devamında Batı Anadolu'nun kıyı şeridine kadar gelmesi ve bu hat üzerinde muhtelif zamanlarda ve mekanlarda farklı denizparkı inşa etmesi mümkün olabilecektir.

Projenin gerçekleşmesiyle beraber Yunanistan, daha önce elde edemediklerini bu şekilde ekolojik sistemin koruyucusu sıfatıyla elde edebileceğini düşünüyor.

Ankara Yunanistan'ın planlarına tepki göstererek, Yunanistan'ın egemenliği tartışmalı gri bölgelerde deniz parkı kurarak sorunları karmaşık hale getirdiğini belirtti. Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde Girit, Rodos ve Batı Anadolu hattının dışsal sınırı üzerindeki bulunacak deniz parklarının kurulması ve Türkiye'yle yaşanması muhtemel gerginliğe işaret etmektedir. Bu durumda Güney Kıbrıs Rumları da (GKRY) çevreci gerekçelerle Kıbrıs'ın çevresinde, özellikle de Baf açıklarında deniz parkı sahaları ilan etmeyi gündeme getirebilir.

Atina'nın ilan ettiği deniz parklarıyla böyle bir güce sahibi olması demek, Yunanistan'ın Adalar Denizi'nde yeni durum ihdas etmesi, oldu bitti yaratması ve egemenlik iddia etmesi demek olacaktır.

SONUÇ: Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz parkı bahanesiyle kurulmak istenen güven duygusunu istismar ettiğini, uluslararası anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkların statüsünü değiştirmeye çalıştığını ve yaratılmak istenen fiili durumun kabul edilmeyeceğini net biçimde ortaya koydu.

Evet. Finike açıklarında "Finike Denizaltı Dağları Özel Çevresi ve Fethiye- Kaş açıklarında tesis edilen DKA ile birlikte, Türkiye'nin Akdeniz'de koruduğu çevre alanları kapsamının genişlemesiyle Türkiye, çevre denizlerine sahip çıkıyor.



TÜRK DONANMASI BAYRAK GÖSTERİYOR.

Başkan Erdoğan, 24 TEMMUZ 2025 günü MAVI VATAN'da çok önemli stratejik bir hamle yaptı.

"TÜRKİYE Deniz Mekansal Planlama Koordinasyon Kurulu" tarihi görevler yapacak. NOKTA