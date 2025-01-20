SİYONİST İsrail ile Hamas arasında ateşkes başladı. Dün ilk rehineler serbest bırakıldı. Gazze'de yaşayan 2 milyonu aşkın Filistinli'nin 15 aydır yaşadığı büyük trajedi bitti.



İnşallah ateşkes ardından Gazzeli kardeşlerimiz nefes almaya başlayacak. Ateşkes görüşmeleri Katar'da yapıldı.

Görüşmeler sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sık sık Katar Emiri Elsani ile görüştü.

ABD Başkanı Biden, Yeni ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi gelişmeleri takip etti.



Katar Başbakanı-Dışişleri Bakanı Elsani, 15 Ocak'ta, Hamas ile İsrail'in anlaştığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın yeniden müzakere masasına dönmesi konusunda Başkan Erdoğan'ın yardımını istediklerini açıkladı "Hamas'ı masaya geri getirmesi ve bir anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışması için ağırlığını ve etkisini kullanmasını istedik.



O da bunu yaptı" ifadesini kullandı. Bu açıklama sonrası yaptığım araştırma sonunda, Gazze'de ateşkese giden yolda Başkan Erdoğan'ın 2024 yılı EYLÜL AYINDAN bu yana etkin rolü olduğunu öğrendim.



ERDOĞAN'IN ETKİSİ TARİH 6 EYLÜL 2024...

Blinken, "Gazze ateşkesi için yüzde 90 mutabakat sağlandığını, Tutuklularla esirlerin takası" ve "Philadelphi Koridoru" ile ilgili müzakerelerin taraflar arasında sürdüğünü belirtmişti. Bu görüşmelerin arka planında, Erdoğan'a mektup yazan rehine aileleri ile temasa geçerek onlarla da rehinelerin durumuna ilişkin görüşme gerçekleştirmiş, Türk yetkililer de Hamas ile temasa geçerek rehinelerin serbest bırakılması konusunda ikna çabası yürütmüş. Türkiye'nin teması sonrasında Hamas olumlu yanıt verirken, İsrail'in ateşkes maddeleri konusunda ikna edilmesi beklenmiş.

Lakin, Siyonist Netenyahu Eylül ateşkesini bozmuş.



Başkan Erdoğan-Türkiye, Eylül ayından başlayarak Gazze ateşkes için arka kapı görüşmelerini devamlı sürdürürken, Katar Emiri Elsani ve Hamas temsilcileri ile arka arkaya görüşmeler gerçekleştirmiş.



TARİH 27 KASIM 2024...

ABD Başkanı Biden, İsrail ile Lübnan arasında ATEŞKES yürürlüğe girerken dikkati çeken bir konuşma yapmıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklamış, sözlerinin devamında Gazze'ye değinerek "Lübnan halkı nasıl güvenlik ve refah içinde bir geleceği hak ediyorsa, Gazze halkı da bunu hak ediyor. Onlar da çatışmaların ve yerinden edilmenin sona ermesini hak ediyor.



Önümüzdeki günlerde ABD, Gazze'de ateşkes sağlanması için TÜRKİYE, Mısır, Katar, İsrail ve diğer ülkelerle birlikte yeni bir girişimde bulunacağız" demişti.



TARİH 12 ARALIK 2024...

Biden, Lübnan açıklamasından sonra Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya gönderdi.

İşte bu Ankara görüşmesinde, Blinken, Hakan Fidan'dan Gazze ateşkesi için Erdoğan'dan yardım talebinde bulunmuş. O günlerde olan talep gizli kalmıştı.



12 Aralık'tan 15 Ocak'a kadar geçen sürede, Başkan Erdoğan ATEŞKES'TE ETKİN ROLÜNÜ SÜRDÜRDÜ.

Bugün Gazze'de gerçekleşen ateşkesin olumlu noktaya gelmesinde, Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın rolünün olduğu belirtiliyor. Biden ile Trump arasında "Ben yaptım" kavgaları olurken, ateşkesin arka planında Erdoğan'ın güçlü liderliğini Blinken itiraf etmiş oldu.

Erdoğan'ın gerçekleştirdiği kriz çözümleri:



KARABAĞ ZAFERİ

Azerbaycan, Kafkasya'nın çözülemeyen sorunu Karabağ'daki Ermeni işgaline son verirken, Türkiye'nin askeri siyasi ve diplomatik çabaları belirleyici unsur oldu.



Ermenistan'ın sınır ihlalleri ve saldırılarıyla başlayan Karabağ savaşı 44 günde Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleri kapsamında, 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu marjında, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarını bir araya getirildi.



Türkiye, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 28-30 Mart 2022'de İstanbul'da bir araya geldi. Anlaşma imzalandı ama İngiltere ateşkesin gerçekleşmesini engelledi. 22 Temmuz 2022'de Karadeniz Tahıl transferi görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı anlaştırdı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilen esir takasında arabulucu rolü üstlendi.



BAAS REJİMİNİN DEVRİLMESİ

Başkan Erdoğan-Türkiye, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinde ve 8 Aralık sonrasındaki süreçte de etkin diplomasi trafiği gerçekleştirdi.



SOMALİ -ETOPYA ANLAŞMASI

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi de Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı.



SUDAN-BAE KRİZİ

Başkan Erdoğan, Sudan ve BAE arasındaki anlaşmazlık için de devrede. Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde anahtar ülke rolünü sürdüren Türkiye, son olarak Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmazlık için de devreye girdi. Erdoğan, 13 Aralık Cuma günü Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüşerek, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan gerilimi çözmek için arabuluculuk yapmayı teklif etti.



SONUÇ: Başkan Erdoğan- Türkiye, pek çok krizin çözümünde ÖNCÜ VE ANAHTAR olmayı başardı. Arabuluculuk rolü Başkan Erdoğan'ı Büyük Lider, Türkiye'yi sorunların çözümünde "anahtar ülke" konumuna getirdi. ANKARA, ARTIK ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN MERKEZİDİR...