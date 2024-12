CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son bir ay içinde gerçekleştirdiği 4 jeopolitik hamleyi, KÜRESEL OYUNUN ÖNDE GELEN AKTÖRÜ olduğunu dünyaya gösterdi.

1) IRAK'TA KİLİT kapatıldı. Türkiye'nin geleceği için çok hayati, TERÖRİSTAN kurdurmama yolunda emperyalist planları parçaladı.

2) Başkan Erdoğan, Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölgenin iki stratejik ülkesi Etiyopya ile Somali arasında sıcak çatışmaya dönme riski olan ihtilafı çözdü. İki ülke Ankara'da anlaştı.

3) Sudan'ın lideri General Abdülfettah Burhan, Erdoğan'dan Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan krizi çözmek için ara buluculuk yapması yapması için yardım istedi.

Sudan'ın talebi, Erdoğan'ın Etiyopya ve Somali arasında bir anlaşmaya aracılık etmesinden bir gün sonra geldi.

4) Başkan Erdoğan'ın, Ortadoğu'nun kaderini etkileyecek YENİ SURİYE İNŞASI stratejik hamleleri sürüyor.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 12 -13 Aralık Perşembe ve Cuma günleri aynı süreç içinde gerçekleştirdikleri hamlelerle, görüşmelerle dünyaya ve özellikle de ABD'ye DERİN MESAJLAR verdiler.

Perşembe günü Başkan Erdoğan, AB Dönem Başkanı Macaristan Başbakanı Orban'la görüşürken, bomba bir hamleyle Kalın'ı Şam'a gönderdi. Kalın, Emevi Camisi'nde namaz kıldı ve Suriye'de zalim Esad'ı deviren muhalefetin lideri Colani ile aynı otomobilde sohbet ederken verdikleri görüntülerle, ABD ve Avrupa'nın nefesini kestiler.

Kalın'ın Şam ziyaretinin en dikkat çeken kısmı, HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Kalın ile aynı araçta yer almasıydı. Colani'nin aracın direksiyonunda olduğu ve takım elbise giydiği dikkatleri çok çekti. Kalın'ın aracın ön koltuğunda oturması ve çevredeki vatandaşların bu durumu büyük bir ilgiyle ve sevgi gösterisiyle video çekerek karşılaması dünyaya önemli mesajlar veriyordu.

Türkiye'nın YENİ SURİYE İNŞASI'NDA BAŞ AKTÖR konumuna gelişi üzerine, perşembe gecesi, ABD Dışişlerı Bakanı Blinken, apar topar Ankara'ya geldi. Başkan Erdoğan, gece İstanbul'a giderken, Blinken'i Ankara Esenboğa havalimanında kabul etti.

Perşembe gecesi saat 21.55'te başlayan ve bir saate yakın süren görüşmede Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. Kabulde, ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman yer aldı. (Not:

John Bass eski Ankara ABD Büyükelçisi. Gürcistan'dan Ankara'ya, Ankara'dan Afganistan'a büyükelçi yapıldı.

Çok dikkat edilmesi gereken bir isim. Bagajı ağır.) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye dair bir açıklama yayınlandı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini kaydetti.

(BURASI ÇOK ÖNEMLİ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SURİYE'DE FAALİYET GÖSTEREN VE TÜRKİYE İÇİN TEHDİT KAYNAĞI OLAN PKK/

PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını vurguladı.

DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK VE UZANTILARININ sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade edilmeyeceğini söyledi''

CUMA SABAHI...

Fıdan, Blinken ile Dışişlerı Bakanlığında görüştü.

Fidan, ABD'li mevkidaşı ile ortak basın toplantısında önemli mesajlar verirken, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın ve bölücü terör örgütü PKK-YPG-SDG'nin Suriye'de hakim olmaması önceliklerimiz arasında" dedi. Erdoğan ve Fıdan'ın,''Suriye'de asla teröristan kurdurulmayacak.

PKK-YPG-SDG orada olmayacak. Siz yapmazsanız, Türkiye yapacak" sözleri karşısında kıvrandığı, soğuk duş yaşadığı konuşuluyor.

SURİYE'YE TÜRK MASLAHATGÜZARI.

Başkan Erdoğan Blinken'ı Esenboğa'da kabul ederken, Amerika'ya derin mesaj veren müthiş bir atama yaptı. Türkiye'nin Nuakşot (Moritanya) Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Ve. Pazar Türkiye Şam Büyükelçiliğini açtı.

Bu hamleyle, Türkiye'nin beklemeyi tercih eden ülkeleri yarı yolda bırakan yeni Suriye yönetimini tanımada kıymetli stratejik hamle ile öne geçmiş oldu.



SONUÇ: ABD'nin (Obama Başkan, Yardımcısı Biden olduğu 2012-2016 döneminde) DEAŞ'ı kurduğunu, ABD Başkanlığını seçilen Trump açıklamıştı.

ABD hala DEAŞ KARŞILIĞI KOALİSYON hikayesi anlatıyor. 'DEAŞ var' hikayesi ile aparatı PKK-YPG-SDG'yi Suriye'de yaşatmanın peşinde. Nihayetinde, ikinci İsrail kurma, PKK-YPG uydu kantoncuğu oluşturma, Suriye'yi bölmeyi hayalinden vazgeçmiş değiller.

Hala yutturma peşınde geziyorlar. Ama Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu karşısında kıvranıyorlar.

Yeni Suriye inşasında baş aktör konumunda bulunan Erdoğan karşısında sıkışmış durumdalar. EVET. Türkiye, YPG-SDG'yi bölücü terör PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor. ABD ise, YPG/SDG'yi terör örgütü olarak tanımıyor. (Çünkü PKK, ABD'nin aparatı.

Centcom komutanı general Kurilla ve ABD'nin Casus Lawrence'ı McGurk kirli planların tezgahtarlığını yapıyor). Başkan Erdoğan kararlı. Suriye'nin geleceğinde ABD'nin aparatı PKKYPG- SDG'nin muhakkak tasfiye edilmesini istiyor.

ABD, APARATI PKKYPG- SDG'Yİ TASFİYE ETMEZSE TÜRKİYE MUHAKKAK EDECEK.

TERÖRİSTAN ASLA KURDURMAYACAK. NOKTA.