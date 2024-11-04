SİYONİST Netanyahu'nun Gazze'ye, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a karşı kullandığı yıkıcı FÜZELER, DRONE'lar bir gerçeği gösterdi.

Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor.

Bu gerçek üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkıye, GÖK VATAN STRATEJİSİ'ni ilmek ilmek örüyor.

ÇELİK KUBBE KURMA kararı süratle işleme sokuldu.

GÖK VATAN'IN ÇATISI ÇELİK KUBBE'DİR. Aziz vatanımızın hava güvenliği için hayati enstrümanlar birer birer devreye giriyor.

Hava güvenliğinin çatısını oluşturan ÇELİK KUBBE süratle kurulurken, Çelik Kubbe'nin milli ve yerli stratejik füzesi SİPER.1 ve GÖKBEY HELİKOPTERİ Kahraman ordumuzun envanterine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda alındı. Çelik Kubbe'nin vurucu ve koruyucu gücü olacak yeni F-16 ve Avrupa ortak yapımı EUROFIGHTER savaş uçakları alımı konusunda diplomasi çok hızlandırıldı.

Avrupa ortak üretimi EUROFIGHTER uçağının ülkemize satışına yönelik konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağı bekleniyor. AMERİKAN F-16 Blok-70 tedariki kapsamında Türkiye başlangıç ödemesini yaptı. Satış sözleşmeleri yürürlüğe girdi.

F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam ediyor.

Dışişleri Bakanı mız Hakan Fidan, Londra'ya gitti. 30 Ekim'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile buluştu. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Londra ziyareti ikili diyaloğun bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Görüşmede önemli gündem maddeleri arasında Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının detayları yer aldı. İki bakan, görüşmeleri öncesi basına yaptıkları kısa açıklamalarda, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İngiliz Bakan Lammy, "Türkiye, İngiltere'nin vazgeçilmez müttefikidir. Güvenliğimizi güçlendirmeye kararlıyım.

İlerlemeyi ileri taşımak için İkili İşbirliği Çerçevesi'ni geliştirirken, iki ülkenin birçok konuda birlikte hareket ediyor" dedi.

Fidan da "Türkiye ve İngiltere olarak stratejik ilişkilerden yararlanıyoruz.

Amacımız bunu daha da ileriye götürmek" ifadelerini kullandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, EUROFIGHTER satışında olumlu noktaya gelindi.



SONUÇ: Amerika ve Fransa, Yunanistan'a yeni nesil savaş uçakları vererek, Ege'de dengeleri bozuyor. Amerika, Avrupa ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni garnizon olarak kullanıyor.

İşte böyle bir süreçte Cumhurbaşkanımız ERDOĞAN- TÜRK DEVLET AKLI, MAVİ VATAN VE GÖK VATAN stratejilerini İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.

GÖKVATAN, Türkiye'nin hava sahasını ve stratosfer üstü bölgelerdeki egemenlik haklarını kullanmasını, Yeni yüzyılın Türkiyesi'nin göklerinin yerli ve milli sistemlerle korunmasını ifade ediyor. Türkiye'nin ÇELİK KUBBESİ, MİLLİ VE YERLİ KAAN SAVAŞ uçakları, İnsansız SAVAŞ UÇAĞI KIZIL ELMA, İHASiHA- AKINCI drone ve MİLLİ UYDULAR İLE SİPER VE HİSAR SAVUNMA FÜZELERİ olmak üzere bütün UÇAN SİSTEMLER ile EŞ ZAMANLI ENTEGRE OLARAK çalışacak. GÖK VATAN'IN ÇATISI ÇELİK KUBBE SÜRATLE KURULUYOR.