31 MART seçimlerinde CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" kapsamında aday yaptıkları Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK örgüt üyeliği" soruşturması kapsamında tutuklandı, Özer'in tutuklanmasını bahane eden CHP'nin maskesi Esenyurt'ta düştü. CHP'yi yöneten Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi milletvekilleriyle, parti meclisiyle, tüm belediye başkanları ile Esenyurt'ta, ortakları HDP-DEM ile beraber sokakları hareketlendirmeye teşebbüs ettiler.

CHP ve HDP-DEM vatandaşlarımızı Esenyurt'ta toplamak için büyük çaba sarf ettiler.

Meydana getirilen CHP otobüsünün üstünde, mikrofon Özel ile DEM yöneticilerinin ellerinde dolaştı, durdu. Meydanda CHP ve DEM bayrakları yan yana asılmıştı. Özel'in savcıları ve hakimleri baskı altına almaya yönelik sözleri, bağımsız yargıya saldıran konuşmalar yapması ve Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Esenyurt'ta düştüğü durum ibretlikti. Esenyurt girişimlerinin mimarı İmamoğlu idi. Esenyurt'ta meydana gelen rahatsız edici konuşmalar ve görüntüler BİR İMAMOĞLU PROVASI şeklinde tecelli etti.

İmamoğlu hakkında istinaf mahkemesinin vereceği karara göre, Özel ve ekibi, İmamoğlu ekibi, aylardır toplantılar yapıyorlardı.

CHP'nin gövdesini ortaya koyma, sokakları hareketlendiren birçok gösteri, miting, basın toplantıları, TBMM'de çalışmaları kilitleme gibi, birçok konu masaya yatırılmıştı. İmamoğlu'nun geleceğine yönelik gösterilecek tepkilerin, Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması üzerine devreye sokulduğu gözlendi.

Özer'in tutuklanması üzerine ÖZEL, CHP'nin tüm milletvekillerine, parti meclisine, belediye başkanlarına İSTANBUL'A GELİN mesajı gönderdi.

HDP-DEM ile beraber Esenyurt meydanında sert konuşmalar yaptı, ardından partisinin milletvekilleriyle Basına Kapalı Grup Toplantısı öncesi tuhaf açıklamalar yaptı:

"Grup toplantımızda, bundan sonra etkili net ve sert siyasetin Meclis'te ve sahada nasıl takip edileceğini konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra hiç Esenyurt'u boş bırakmayacak. Gün içinde sıcak gündemler oldukça ya da kararlar belirginleştikçe toplantılar yapacağız''.

Özel, meydan konuşmasında ve basın açıklamalarında resmen ve alenen başsavcıyı ve bağımsız mahkeme hakimlerini baskı altına almaya yönelik açıklamalar yapmaktan çekinmedi. Ahmet Özer'in PKK üyeliği iddiası ile tutuklanması, CHP'de Cumhurbaşkanı adayı olmak için yola çıkan İmamoğlu ile Yavaş arasındaki soğuk savaş ESENYURT KAVŞAĞINDA yeni boyut kazandı. Özel'in İSTANBUL'A GELİN talimatına uymayan YAVAŞ, Esenyurt'a desteğe gitmedi, Ankara'da bir cenaze namazına katıldı. Evet.

Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması olayı, İmamoğlu-Özel ile Yavaş arasında ESENYURT TURNUSOLU oldu.

Siyasette de öyle gelişmeler olur ki, siyaset cenahından bu gelişmelere, olaylara karşı verilen tepkiler, birer turnusol kâğıdı işlevi görürler. Yavaş'ın, 21 Eylül 1993-27 Mart 1994 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan, 2020'de vefat eden SHP'li Vedat Aydın'ın eşinin cenazesine katıldı. Aydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ın 21 Eylül 1993'te Başbakan yardımcısı olması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 1994 yerel seçimlerine kadar görevde kaldı.

Murat Karayalçın ise cenazeden haberi olduğunu ancak bir mazereti nedeniyle törene katılamadığını ifade etti.



SONUÇ: Yavaş ile İmamoğlu arasındaki kişisel rekabet, Esenyurt olayından sonra İDEOLOJİK AYRILIĞA evrildi. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel ve CHP üst yönetiminin Ekrem İmamoğlu'na destek olmasını dikkatle takıp ediyordu. 6-9 Eylül Tüzük kurultayında önceden haber verilen İmamoğlu'nun hazırlıklı konuşma yapmasına çok az zaman kala, "Mansur bey, siz de konuşun" demesine çık kızmış, sert tepki göstermişti. Bu olaydan sonra İmamoğlu ekibi-medyası, Yavaş'ı yıpratmaya yönelik algı operasyonlarını arttırmıştı. Yavaş ve ekibi de İmamoğlu'nun Yavaş'ın karizmasını çizme operasyonlarına tepki gösteriyordu. İkili arasında rekabet çok yüksekti.

Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanması TURNUSOL KAĞIDI özelliği gösterdi. HDPDEM ile İmamoğlu-Özel tandeminin beraberliğine Yavaş daha fazla dayanamadı. Milliyetçi bir isim olarak Esenyurt olayına tepki gösterdi, İstanbul'a gitmedi. EVET.

ESENYURT OLAYI CHP'NİN TURNOSOLU OLDU. YAVAŞ, "KRAL ÇIPLAK" DEDİ. KENT UZLAŞISI maskesi altında ATATÜRK'ün kurduğu CHP'yi HDPDEM ittifakı içine sokan, İmamoğlu-Özel tandemi ile milliyetçi Yavaş arasında İDEOLOJİK AYRILIK net olarak ortaya çıktı. ARTIK, CHP ÇIKMAZ SOKAKTA. CHP ÇARŞAFLAMIŞ DURUMDA.