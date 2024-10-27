BAŞKAN Erdoğan'ın ABD'nin uykularına kaçıran BRICS zirvesi için Kazan'da bulunduğu sırada Ankara Kahramankazan'daki gözbebeğimiz TUSAŞ tesislerine Derin ABD'nin aparatı Kandil-PKK-YPG çapulcuları saldırdı. Türkiye, alçak saldırıya kat be kat karşılık verdi. Irak ve Suriye'deki aparat PKK-YPG noktaları paramparça edildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'de aparat Kandil-PKK çapulcularını paçavraya çevirmesi sürerken, Türkiye'den ABDAvrupa ve aparatlarına "daima hazır" sembollü derin mesaj paylaşımı yapıldı. ABD'nin PKK-YPG çapulcularına yaptırdığı alçak TUSAŞ saldırısına Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN ''FİL YÜRÜYÜŞÜ'' sembollü videosuyla derin mesaj verdi. Videoda, "FİL YÜRÜYÜŞÜ' yapan Türk F-16 savaş uçaklarının toptan pistlere çıkışı görüntülerine yer verildi.

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında topyekun ve aynı anda savaş uçaklarının belli bir düzende tam mühimmatlı kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

Derin ABD aparatı FETÖ'nün devşirdiği hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirmeye çalıştığı darbede, FETÖ'cü mayın eşeklerinin kuşattığı ATATÜRK HAVALİMANINA BAŞKAN ERDOĞAN uçağıyla CESURCA inmişti. Erdoğan, "sığınak" teklifini reddetti. Erdoğan da Marmaris'ten İstanbul'a doğru harekete geçti. Kule çalışanları Erdoğan'ın içinde olduğu ATA uçağının pilotunu uyardı. ATA uçağı, Türk Hava Yolları resmi kodunu kullanarak hainleri yanılttı, başarıyla havalimanına indi. Başkan Erdoğan, aprona kadar taşan binlerle buluştu. "Sizi sığınağa indirelim teklifi"ni anında reddeden Erdoğan, devlet konuk evinden sık sık dışarı çıkarak meydanların boş bırakılmamasını istedi.

Karargah olarak büyük orta salon kullanıldı. Aile üyeleri de bu sırada yanındaydı.

"Türkiye, bu darbe girişimini akamete uğratmıştır" dedi.

Darbenin başarısızlıkla sonuçlandığı yine Atatürk Havalimanı'nda duyuruldu.

Aynen, 15 Temmuz'da olduğu gibi Derin aparatı PKK-YPG çapulcularının alçakça TUSAŞ'A saldırması üzerine 15 Temmuz'da olduğu gibi Başkan Erdoğan BRICS zirvesinde programını keserek hemen ATATÜRK HAVALİMANINA indi, Güvenlik Zirvesini topladı, Derin ABD ve aparatı PKKYPG çapulcularına karşı yeni tedbirleri değerlendirdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen güvenlik zirvesi sonrası, dikkati çeken TERÖRİSTAN ASLA KURDURMAYACAĞIZ başlıklı şu açıklama yapıldı:

"Terörle mücadelede ve terörsüz bir Türkiye için cansiperane çalışmalar sürecek. Sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyecek." Erdoğan BRICS dönüşü soruları cevapladı.

SORU: TUSAŞ'ın seçilme amacı sizce nedir?

Başkan Erdoğan:

Saldırıda TUSAŞ gibi güzide bir kuruluşumuzun seçilmiş olması manidardır.

Teröristler sadece bir kuruluşu değil, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef almışlardır. Bu terör saldırısının Suriye'den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz.

Buna yönelik de tüm gece boyunca 40 ayrı noktaya operasyonlar yapıldı.

Bu operasyonlarla da teröristlere çok çok ağır bedeller ödetildiği de ortada.

SORU: Terörle mücadele nasıl devam edecek?

"Terörsüz bir Türkiye inşa edelim" demiştiniz, bu nasıl olacak?

Başkan Erdoğan:

Terörle mücadeleden kesinlikle taviz vermemiz mümkün değil. Bu, kararlılıkla devam edecek ve terörü kaynağında yok etme politikamızı yine aynen sürdüreceğiz. Teröre sebep olan siyasi ve toplumsal nedenlerden finansal kaynaklara, dış desteklere kadar geniş bir yelpazede mücadele stratejisi belirledik.

Hedefimiz tam bağımsız, bir, bütün ve müreffeh Türkiye'dir.

SORU: PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile mücadele ne durumdadır?

ABD'nin bölgeden çekilmesine yönelik tartışmalar uzunca bir süredir devam ediyor. Eğer böyle bir şey olursa PKK Suriye'de himayesiz kalır ve tasfiye edilir, böyle bir değerlendirmeniz var mı?

Başkan Erdoğan:

PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD/YPG özellikle terk edilmeye, yalnız bırakılmaya mahkumdur.

ABD bu terör örgütünü bir süre kucağında taşır, ama o süre dolunca da bunları kendi başına bırakmak zorunda. Suriye'deki istikrarsızlıktan faydalanan terör örgütünün, bazı Batılı ülkelerin himayelerine girmek için gösterdikleri gayret boşunadır. Bu ilanihaye devam etmez.

ABD'nin bölgeden çekileceği yönündeki tartışmalar, hatırlayın uzun zamandır sürüyor.

Çekilmenin taktiksel olacağı, stratejik bir çekilme olmayacağı da tartışmaların uzamasıyla zaten ortaya çıktı. Amerika'nın bölgedeki terör örgütlerini kendi çıkarları ve İsrail'in güvenliği için kullandığı artık bilinen bir gerçek.



SONUÇ: ABD'nin nefesini kesen BRICS zirvesi sonrası Erdoğan, net konuştu: ''BRICS yükselen ekonomilerin özellikle bir arada olduğu büyük bir platform. Türkiye olarak BRICS ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. BRICS de diğer platformlar ve uluslararası oluşumlar da bizi ekonomik açıdan güçlendiren unsurlardır.

Hem Doğu hem Batı ülkesi olduğumuzu sürekli anlattık. Türkiye'nin BRICS ile iş birliğini ilerletmesi, ekonomik ortaklıklarımızın sayısını artırmayı karşılıklı saygı çerçevesinde bu dayanışmayı sürdürmemiz, "kazan-kazan" esasına göre hem BRICS ülkelerinin hem de ülkemizin çıkarınadır. Birilerinin bize yapmış olduğu telkinlerle vazgeçemeyiz. Kendi kararımızı kendimiz vermek suretiyle yolumuza devam edeceğiz''