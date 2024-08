TÜRKİYEMİZ'İN kuzeyinde ve güneyinde iki savaş kritik gelişmelere yol açarken, Anıtkabir şeref defterine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdıklarına dikkatle bakınız.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında KAHRAMAN ORDUMUZUN YÜKSEK KOMUTA HEYETİ Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, Anıtkabir şeref defterine yazdıkları, yaşanan kritik gelişmelerin daha iyi anlaşılmasını sağlayan cümleler içeriyor.

"Aziz Atatürk; dünyada belirsizliklerin arttığı, coğrafyamızda sıcak çatışmaların ve siyasi suikastların yaşandığı kritik bir dönemde Türkiye, bölgesinin istikrar ve huzur abidesi olarak öne çıkmaktadır. Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız. Ruhun şad olsun." 21'İNCİ YÜZYIL DÜNYA DÜZENİ, AMERİKA/AVRUPA VE ÇİN/RUSYA'NIN başını çektiği İKİ KUTUP tarafından inşa ediliyor. YENİ DÜNYA DÜZENİ, kan ve gözyaşı akıtılarak, masum on binlerin kanına girilerek, gaddarca, kalleşçe inşa ediliyor.

DÜNYAYA AYAR VERMEYE ÇALIŞAN KÜRESEL GÜÇLER, kan akıtırken, suikastlar da birbirini takip ediyor.

Amerika/Avrupa, aparatları (kurgulanmış) terör örgütlerini kullanıyorlardı, ardından Doğu Avrupa'da UKRAYNA'yı, Orta Doğu'da siyonist NETANYAHU'YU TETİKÇİ olarak devreye sokmuş görünüyorlar.

ABD Başkanı'nın kim olduğunun önemi yok... Harris de gelse Trump da gelse derin ABD'nin gözünü kan bürümüş.

Siyonist Netanyahu'nun Gazze'ye, Lübnan'a, Yemen'e ve İran'a saldırmasını destekliyor.

BM yaşayan ölü. Gazze kahramanı Haniye'yi şehit ettiler.

İsrail'in kınanmasını, Amerika, İngiltere, Fransa reddetti. Ciğerlerini yine gösterdiler. Çin ve Rusya kınama kararını destekledi ama sonuç alamadılar. Dört gün önce de, GAZZE'ye vahşice saldıran katil Netanyahu'yu ABD'de ayakta alkışlamışlardı.

Tel Aviv'in her eyleminden sonra Washington'un "ARKASINDAYIZ" açıklaması yapması bır kara leke olarak tarih sayfalarında yerini alıyor.

PÜF NOKTASI da burası.

Derin Amerika hayata geçirmek istediği proje için İSRAİL'in sonuna kadar yanında.

Katil Netanyahu, kesinlikle ABD'nin bilgisi ve desteğiyle Haniye'yi şehit etti. Bunu KATAR'da değil de İRAN'da Tahran'da yapıyorlardı. Bu, DÜNYA SAVAŞI'NIN işaret fişeğidir. Yayılma ihtimali çok yüksek. Tahran saldırısı üzerine Rusya Lideri Putin'in sağkolu Medvedev, 'Orta Doğu'da barışın tek yolu topyekün savaş' dedi. Orta Doğu'da düğümün giderek daraldığının altını çizen Medvedev, "Kaybedilen masum canlar için üzgünüz. Onlar iğrenç bir devletin, ABD'nin rehinelerinden başka bir şey değiller" dedi. Haniye suikastı sonrası İran'ın İsrail'e yanıtı ne olabilir? Gergin olan bölgede tansiyon büyük ölçüde arttı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İsmail Haniye, İran İslam Cumhuriyeti topraklarında şehit edildiği için, onun intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz. İsrail'i sert şekilde cezalandıracağız" sözü verdi. Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninde en ön sırada Haniye, İslami Cihat örgütünün lideri, Lübnan Hizbullahı'nın iki numaralı ismi ve Yemen'dekli Husiler'in üst düzey liderlerinden biri vardı.

Hepsi de daha önce Ayetullah Hamaney ile görüşmüş, dini lider onları sıcak şekilde karşılamıştı. Suikast İran için birçok soru işaretleri doğurdu.

Şimdi asıl endişe İran'ın tepkisi, bunun nasıl şekil alabileceği ve elbette böyle bir tepkinin zaten gerilimin sürdüğü bölge açısından ne anlama geleceği...

Haniye suikastı, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın planlarını en azından şimdilik torpilleyeceği söyleniyor.

'İran, yeni cumhurbaşkanı dünyayla ilişkileri onarmaya istekliyken, İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlatmakta tereddüt edebilir mı?' sorusu akıllarda.

Gelişmelerin detayına bakan stratejistler, 'İran bölgede vekalet savaşını yürüttüğü milis güçlerinden İsrail'e yönelik saldırılarını artırmalarını isteyebilir' düşüncesinde.

Bölgede şimdiden İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin yeni bir zirveye ulaşacağına ve taraflar arasında geniş çaplı bir savaş çıkması ihtimalinin belirginleştiğine inanan yorumcular var.

The Times gazetesi doğruladı: Hollanda Ukrayna'ya 6 adet F-16 teslim etti.

İngilizler en kısa zamanda Danimarka'nın da Ukrayna'ya F-16 teslim edeceğini bildirdi.

The Telegraph da, Ukraynalı pilotların F-16'la ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini yazdı.

The Wall Street Journal, Pentagon'un Ukrayna'ya gönderilen F-16 savaş uçaklarının ABD yapımı füzelerle donatıldığını yazdı.

ABD, ayrıca Kiev'i AGM- 88 HARM havadan karaya yüksek hızlı anti-radar füzeleri, AIM-120C-8 AMRAAM ve AIM-9X havadan havaya muharebe füze sistemleriyle donatmayı hızlandırdı.



SONUÇ: Gelişmeler Ukrayna savaşının büyümesi ve Doğu Avrupa'da çatışmaların genişlemesine (Moldovya ve Letonya'da) ve katil Netanyahu'nun da tetikçi olarak derin Amerika Orta Doğu kirli planlarını işleme sokarken, GAZZE ve Orta Doğu'da topyekün bir savaşa mı yol açacak? Bu konuda şu an bir şey söylemek zor.

20. Yüzyıl, Birinci Dünya Savaşı ile inşa edilmişti.

Günümüzde, İkinci Dünya Savaşı (1939 ve sonrası) öncesi durum yaşanıyor. Savaş riskinin giderek arttırdığı bir gerçek.

Görünüşe göre halen kimse böyle bir sonucu istemiyor.

Ancak savaşlar da her zaman, hesaplanmış risklerin sonucu çıkmıyor.



SON SÖZ:

BAŞKAN Erdoğan'ın Anıtkabir defterine yazdıklarını bir kez daha okuyalım:

"Son günlerde yeniden hortlayan, yayılmacı emelleri karşısında gereken her türlü tedbiri alarak vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve milli çıkarlarımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız.

Bölgemizi kan deryasına çevirmek isteyenlere fırsat vermeyecek, kendi vatandaşlarımızla birlikte dostlarımızın da güven kaynağı olmaya devam edeceğiz". Yüce Allah'tan, Başkan Erdoğan ve kahraman ordumuzun Yüksek Komuta Heyeti'nin yolunu açık tutmasını niyaz ediyorum.