KATİL, soykırımcı, savaş suçlusu siyonist Netanyahu, kan akıtmayı, masum canları katletmeyi sürdürüyor. Gazze'de 40 bin Filistinli'yi katleden, kana doymayan Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde hunharca bir suikast düzenleyerek şehit etti.

Soykırımcı Netanyahu'nun Haniye'yi şehit etmesi, Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecek, vahim sonuçlar doğuracaktır. Filistin davasının dünyadaki mümtaz savunucusu, Müslümanlar'ın gür sesi, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan, İsmail Haniye'nin şehit edilmesini lanetledi. Erdoğan, "Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" ifadelerini paylaştı.

"İsmail Haniye kardeşime yönelik düzenlenen suikast siyonist barbarlıktır" diyerek dünyaya şöyle seslendi:

"Siyonist Barbarlar bugüne kadar olduğu gibi emellerine yine ulaşamayacak. İslam dünyasının daha güçlü duruşu ve insanlığın ittifakıyla inşallah Gazze'deki zulüm ve soykırım başta olmak üzere İsrail'in coğrafyamızda estirdiği terör mutlaka son bulacak, bölgemiz ve dünyamız huzura kavuşacak." Cumhurbaşkanımız Erdoğan devamında "Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür, egemen ve bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

MANİDAR

ZAMANLAMALAR

VE AKILLARDAKİ

SORULAR....

1) Siyonist Netanyahu, Amerika'da iken İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki DÜRZİLER bombalandı.

1967 yılında İsrail'ın işgal ettiği Suriye'deki Golan Tepeleri'ne bomba atılması hakkında birçok soru var.

Ağırlıklı olarak siyonist Netanyahu'nun "Sahte Bayrak" operasyonu olarak değerlendiriliyor. Nitekim Golan olayını bahane eden İsrail, Beyrut'a saldırdı, Tahran'da Haniye'yi şehit etti.

2) Netanyahu Amerika'da Biden, Kamala Harris, Trump tarafından kucaklaştıktan hemen sonra Netanyahu Beyrut'ta ve Tahran'da suikastlar yaptı. ABD derin devleti CIA, Pentagon'la konuşularak yapıldığı değerlendiriliyor.

3) Ortadoğu'nun yeni jeopolitiği için Biden, Kamala, Trump'ın ABD seçim gününe kadar Netanyahu'ya ihale verdiği, tetikçiliğe devamının istendiği değerlendiriliyor.

Nitekim MHP Lideri Devlet Bahçeli olayları çok iyi okuyor. ABD'nin rolü konusunda dikkati çeken noktaları dile getirdi: "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da ikamet ettiği meskun mahalde uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Ortadoğu'yu saran kaosu çok daha derinleştirecek, vahim sonuçlar doğuracaktır.

Suikastin İsrail Başbakanı'nın ABD ziyareti sonrasında, üstelik Tahran'da gerçekleşmesi tesadüfi olmasa gerektir. Terör eylemini yapan kadar siparişi ve ihaleyi veren, destek sağlayan, ortam açan elbette ağır sorumluluk altındadır. Kartlar açık oynanmakta, adı konulmamış bir savaş hali tedavüldedir." 4) Tahran saldırısının, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin ettiği gün yapılması da manidar.

İran'a derin mesajın ardında, Amerika var deniyor.

5) Tahran'da şehit edilen Haniye'nin hassas bir bölgedeki Gaziler Evi'nin İsrail İstihbaratı tarafından nasıl nokta olarak tespit edildiği, İran içindeki bir zafiyeti işaret ediyor.

6) Tahran saldırısının ABD'nin (CIA) yardımı aldığı, uyduların İran üzerinde yoğunlaştırılmasıyla ilgisi ve irtibatı kuruluyor.

7) İran'ın can güvenliğinden sorumlu Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, direkt İran'ı intikama zorlayarak savaş düğmesine basması bekleniyor yönünde değerlendirme de yapılıyor.

8) Siyonist Netanyahu, ABD'den destek aldığından, Gazze'de sıkışmıştı, rezil olmuştu. Önce Yemen'e, sonra Lübnan'a saldırarak savaşı tırmandırmaya çalışıyor. Gazze'yi geri plana almak istiyorlar.

9) Tahran saldırısı, Ürdün ve Irak hava sahasından gerçekleştiğinden bu ülkeler ile İran'ın arasını açma teşebbüsünde bulunulduğu belirtiliyor.

İki iddia var. Birincisi İran'a yakın bir ülkeden güdümlü füze gönderildiği, ikincisi ise radara yakalanmayan F35 savaş uçağının füze ile vurduğu konuşuluyor.

Rahmetli Haniye suikastının çok boyutlu yansımaları ve operasyonel yankıları olacağı öngörülmektedir. Mazlum Filistin halkını sistematik şekilde imha etmekte olan siyonist Netanyahu'nun durdurulması için bölgesel SAVAŞA DOĞRU

GİDİLMEKTEDİR. Gaddar katliamlara sessiz ve seyirci kalan Birleşmiş Milletler iflas etmiştir.

Ortadoğu'daki çatışma alanları genişlemekte, BÖLGESEL SAVAŞIN işaret fişeği TAHRAN'DA Netanyahu tarafından yakılmıştır. MHP Lideri Bahçeli'nin şu sözleri çok önemlidir: "Artık sorun iki devlet arasında yaşanan bir çatışma olmaktan hızla uzaklaşırken, bunun yanında ve fevkinde hak ile batılın, mazlum ile zalimin, haç ile hilalin, şehit ile caninin, merhamet ile melanetin, vicdan ile vandallığın kutuplaşmasına tam olarak evrilmiştir. Şehit olan Türk Dostu Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye ve soykırımda hayatlarını kaybeden diğer bütün Filistinli şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyoruz." SONUÇ: BÜYÜK

RESİM önemli. Gazze, Lübnan, İran saldırılarının hedefi artık net ve açık.

Birincisi, Derin Amerika (Derin NATO) yeni dünya düzeni için Ortadoğu'da JEOPOLİTİK STRATEJİ uyguluyor. İsrail'i tetikçi olarak kullanıyor. İkincisi siyonist Netanyahu, sözde vaat edilmiş topraklar hayalini gerçekleştirmek için BÜYÜK İSRAİL STRATEJİSİ yolunda, işgallere yönelmiş durumda.

Evanjelist (ABD) Siyonist (İsrail) beraberliği apaçık ortaya çıkıyor. İSRAİL BAYRAĞINA BAKINIZ.

NİL'DEN FIRAT'A

KADAR!