CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu boş durmuyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in nefesini kesecek hazırlıklar yapıyor. Kılıçdaroğlu ve eski çekirdek kadrosunun NİSAN OPERASYONU büyük bir şoka neden olacağı konuşuluyor. Önceki gün CHP Meclis grubunda çok enteresan bir olay yaşandı. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel'e darbe yaptı. 94 milletvekilinin desteklenmesini kaale almayan İmamoğlu ve Özel, müthiş gol yedi. CHP Genel Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 94 milletvekilinin büyük bir çoğunluğu İmamoğlu ve Özgür Özel'in adayı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e oy atmadı. Tüzün 55 oyda kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 67 oy alarak amir seçildi. İmamoğlu ve Özgür Özel, bu sonuç nedeniyle bazı toplantılarını iptal etti.

CHP kulislerinde ilk başlarda genel merkezin adayı olarak İzmir Milletvekili Ednan Aslan'ın idare amirliği için adı ön plana çıkmıştı. Aslan'ın karşısına da Adana Milletvekili Orhan Sümer aday olmaya hazırlanıyordu Ancak CHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, idare amirliği seçiminde parti içinde "ayrışma, yarış görüntüsü" olmaması için Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları, iki tarafın da oy vereceği düşünülen Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aslan adaylıktan çekildi. Sümer'in de baskılar üzerinde adaylıktan vazgeçtiği iddiası kulislere yayıldı.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan operasyonu için görüşmelerini sıklaştırdığına dikkat çekildi. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kaybedip Ankara'ya dümen kıracağı CHP Genel Başkanlığı için plan yaptığını bilmeyen yok. İmamoğlu'nun yaptırdığı gizli anketlerde de İSTANBUL'u kaybedeceği CHP kulislerinde konuşuluyor.

CHP'nin çekirdek kadrosu da Kılıçdaroğlu'nun emri ile şimdiden OLAĞANÜSTÜ KURULTAY hazırlığına başladı.

CHP'nin içini bilen çok önemli biri, Ekrem İmamoglu'nun Ankara'da da hezimet yaşayacağını söyledi. KILIÇDAROĞLU, CHP Meclis Grubu'nda 94 milletvekilinin tam desteğini almıştı, 550 delegenin de oyunu almayı başarmıştı. SEÇİM sonrası CHP'de hemen OLAĞANÜSTÜ DURUM ilan edilecek.

TABİİ ki burada Özgür Özel'in de BAŞKANLIĞI bırakmak istemeyeceği de biliniyor. İMAMOĞLU'nun hem Özgür Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu yenme ihtimali de pek yok gibi.

SONUÇ: CHP'de HİZİP bitmez. KULİS de asla bitmez. DAR ALANDA ÇALIMLAR ve AYAK OYUNLARI DA BİTMEZ. 1 Nisan'dan itibaren CHP'de büyük bir şenlik var.

CHP'de KIYAMETİN tarihi 1 Nisan. Kılıçdaroğlu'nun da yakın çevresine 'yakında geliyorum' mesajı verdiği de biliniyor. CHP'Nin asla TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ne bir katkı sunmak gibi düşüncesi olmadı, olamaz da. TEK hedefleri var. O da bulundukları konumun rantını kullanmak, sefasını sürmek. İSTANBUL ve ANKARA, 5 yılda CHP yönetiminde bitme noktasına geldi. BORÇLAR TAVAN OLDU. İmamoğlu'nun İstanbul'da kendi reklamı için harcadığı paranın, deprem için harcanan paradan 10 kat daha fazla olduğunu düşünürsek, CHP zihniyetini daha iyi anlarız.