KEMAL Kılıçdaroğlu devrildi, CHP yine aynı tas, aynı hamam.

CHP'de "dar alanda paslaşmalar, hizipçilik, sürtüşmeler, ayak oyunları ve kulisler bitmez" diye yaza yaza kalemimizde mürekkep bitti.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu ortaklaşa paylaştıkları gözlenen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki sürtüşmeler, diğer yandan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları belirlemedeki pazarlıklar zirve yaptı.

Son olarak, CHP derinliğinden "İSTANBUL SARAÇHANE'DE BÜYÜK PAZARLIK" kulisi sızdı.

7 Ocak'ta Saraçhane'deki İstanbul Belediyesi Başkanlık binasında Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında kıran kırana bir pazarlık yapıldı. 5 saat süren pazarlıklarda yine iki taraf anlaşamadı.

Saraçhane sonrası Özgür Özel, Cumartesi öğleden sonra CHP il merkezine geçti, İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Eşbaşkan Özgür Özel, bazı telefon konuşmaları yaptıktan sonra acele olarak İstanbul'dan Eskişehir'e gitti. Bilindiği gibi Eskişehir adayının belirlenmesinde de büyük sıkıntı var.

Yılmaz Büyükerşen aday olmasına rağmen yerine Kazım Kurt'un getirilmek istenmesi krize yol açmış durumdaydı.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir Belediye Başkan adayı olarak İşadamı-Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nu ilan etmesi, Özgür Özel'de paniğe neden oldu.

Eskişehir'e giden Özel, görüştüğü Büyükerşen'le devam kararı aldı.

CHP'de dün parti meclisi toplandı.

Geçen hafta İmamoğlu-Özel telefon kavgası sonrası iptal edilen İstanbul ilçe belediye başkanları oylaması yapıldı. Saraçhane pazarlığına rağmen, İmamoğlu ile Özel'in hala anlaşma sağlayamadığı dün kulislere sızdı. Özellikle İzmir konusunda kriz had safhaya çıktı. Adana, Mersin, Antalya mevcut başkan adayları favori.

Hatay'da Lütfü Savaş ve Aydın'da Özlem Çerçioğlu açıklamasının (Efeler ilçe adayı krizi sürmesine karşın), olup olmayacağı bugün belli olacak.

Ankara Çankaya'da Alper Taşdelen'in de değişip değişmeyeceği konusunda Saraçhane pazarlığından henüz bir sızıntı olmadı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, "İzmir'deki hava biraz değişti. Özgür Özel'in Olgun Atila'ya ibreyi çevirdiği bilgisini aldım. Olgun Atila'nın hem genç olması hem Bornova Belediye Başkanlığı'nı yapmış olması, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile eşit derecede yakın olması İzmir'de ibreyi Olgun Atila'ya çevirmiş gözüküyor.

Kendisini aradım bugün. Dedim ki 'Olgun başkan İzmir'de ibrenin sana döndüğü yönünde ciddi işaretler alıyorum' dedim. Bu net bilgi. Olgun buna ilişkin bir yorum yapmadı.

Görevin kendisine verilmesi halinde Türkiye'nin en başarılı belediyecilik anlayışını İzmir'de daha da kökleştirmek istediğini söyledi" dedi.

CHP'de durum bu.



SONUÇ

CHP, çalışmayan belediyecilik anlayışını sürdürmekte kararlı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere CHP'li büyükşehir ve illerde bu durum yine değişmedi. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı dışında her yere adım attı. İmamoğlu, Erdoğan karşıtlığıyla seçim kazanacağına inanıyor. Hiç çalışmıyor, bir kez daha seçilmesi halinde yine çalışmayacak. Bunu da gizlemiyor. Depremde, karda ve selde tatilde veya eğlencede olduğu için yapılan eleştirilere, "Tatil bana çok yakışıyor" diyen birinin hizmet yapacağını düşünmek elbette imkansız.