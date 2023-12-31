YENİ dünya düzeni kuruluyor. Bölgesel Güç-Küresel Aktör Türkiye yeni dünyadaki konumunu yeniden belirliyor.

2023'lerde ezber bozan jeopolitik hamlelerimiz inşallah 2024'lerde Yeni Yüzyıl yürüyüşüyle sürdürülecek.

2023'ler de iki milyarlık Türk-İslam âlemi paramparçaydı... Başkan Recep Tayyip Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Türk/İslam dünyasında haçlı-Siyonistlerin oynadıkları oyunları güçlü Türkiye'nin bozacağına inanmıştı. Erdoğan çıktı, Türkiye'nin liderlik yapabileceğini gösterdi.

Batı'nın taktığı prangaları bir bir kırıp attı.

Türkiye'yi sindirebilmek için kurgulanan kirli-sinsi senaryoları arka arkaya, bir bir devreye sokan emperyalist Batı'ya meydan okuyarak yola koyuldu.



İKİ PARADİGMA!

1) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ'Nİ ilmek ilmek örüyor.

2) Başkan Erdoğan-Türkiye, Kuzey-Irak- Kuzey Suriye-Akdeniz BEKA HATTI'nı adım adım kuruyor. Hatırlayalım. İngiltere- Fransa birinci dünya savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu'nu 600 yıl adaletle yönettiği İslam Cofrafyasını cetvellerle bölmüşlerdi.

Derin ABD, Irak'tan sonra Kuzey Suriye'de Deyri Zor bölgesinde PKK uydu devletçiği kurmayı hayal ederek, ikinci Sykes-Picot kirli planıyla Anadolu topraklarına göz dikmişlerdi. Başkan Erdoğan'ın BEKA STRATEJİSİ bağlamında Büyük Türk milletı Birlik ve beraberlik içinde, Irak-Suriye -Doğu Akdeniz ABD ve aparatı PKK'nın koridorlarını paçavraya çevirdi. Evet. Bu koridorun parçalanması, derın Avrupa'nın ikinci Sykes-Picot planını bozmuştur.

Başkan Erdoğan-Türkiye, Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarına çökmeye çalışan derin ABD-Avrupa'yı da, müthiş Libya Deniz Anlaşması ile akamete uğrattı.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin 2023'lerden 2024'lere uzanan bir planı var.

TÜRKİYE, MUHAKKAK FIRAT'IN DOĞUSU'NA GİRECEKTİR.

Türkiye, 1 Ekim'de derin ABD aparatı PKK-YPG'nin İçişleri Bakanlığı'na yönelik kirli saldırısına 6 Ekim'de tarihi bir tokatla karşılık verdi. ABD'nin koruyup kolladığı PKK-YPG'nin Kuzey Suriye'deki kamplarını, enerji santrallarını, eğitim ve lojistik üslerini paçavraya çevirdi. Ne tesadüf.

7 Ekim'de derin ABD ve İsrail'in kalleşçe Gazze saldırıları başlatıldı. ABD'nin uçak gemileri Gazze için değil, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de PKK'yı yok etme girişimini de durdurmaya yönelikti.

Başkan Erdoğan-Türkiye'nin BEKA STRATEJİSİ aşama aşama yürüyecek.

Türkiye'nin, Mümbiç, Tel Ebyad ve Ras el Ayn-Kamışlı'yı içine alan 32 kilometrelik beka hattını kimse durduramayacaktır.

İsrail'in Gazze'yi işgali SÖZ DE 'NİL'DEN FIRAT'A SİYONİST PROJESİDİR.

Filistin saldıları Türkiye'den bağımsız değildir. Osmanlı coğrafyasını paylaşanların yeni tezgâhlarının ardındaki, Nil'den Fırat'a kadar sözde vaat edilmiş topraklar rüyası gören Evanjelist Hristiyanların rüyasıdır.

Büyük İsrail'i göz ardı edersek, Kuzey Suriye ABD-PKK kantonu ve Gazze işgalinin Türkiye'nin bir BEKA MESELESİ olduğunu ıskalarız. Kuzey Suriye'ye, Gazze'ye müdahale etmezsek, Haçlı Siyonistleri Hakkari'den Hatay'a kadar tezgâh kurarken görürüz. Yüzlerce yıllık hesaplar masalarda dolaşıyor. Türkiye'nin Beka Hattı'nın koordinatlarını Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor. Yakın tarihe dikkatle bakılmalı. 1991 Körfez Savaşı'ndan bu yana bölgedeki bütün savaşlar Türk ve İslam coğrafyasında yaşanıyor.

Ermenistan'ın Karabağ işgalini ortadan kaldıran Erdoğan-Aliyev, Türk Devletler Birliği yolunu sonuna kadar açtı. Başkan Erdoğan, Türkiye, Gazze, Kuzey Suriye, Kıbrıs stratejileri ile İslam coğradyasında derin ABD'nin oyunlarını bozuyor.

Gazze'de, Kuzey Suriye'de kirli senaryonun, artık,'Büyük İsrail'olduğunu görmeyen kördür. Başkan Erdoğan-Türkiye'nin, Fırat Kalkanı, Afrin harekâtlarının ne kadar hayati olduğunu anlamayanlar, beynini Batı'ya satmış olanlardır. Evet. Başkan Erdoğan, derin ABD'nin jeopolitik, Siyonist İsrail'in planlarına meydan okuyarak, Yeni Dünya'da Türkiye'yi KİLİT ÜLKE konumuna taşıyor. Unutmayalım.

Müslüman dünyayı cetvelle çizen Sykes- Picot, Anadolu'ya çökmeye çalışan Sevr, revize edilerek her an karşımıza çıkabilir.

Mezopotamya'da, Doğu Akdeniz'de, Balkanlar'da, Kafkasya'da hiçbir mesele, Türkiye'den bağımsız değildir.



SONUÇ: Büyük Türkiye kararlı, Küresel Aktör Erdoğan var oldukça daha çok haçlı-Siyonist senaryoyu paçavraya çevirme gücümüz olacaktır. Zafer inananlarındır. Büyük Allah, Ali İmran (139) süresi diyor ki, "Üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir"...