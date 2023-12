CHP tam bir arı yuvası. Kim sopa uzatırsa, parti daha çok karışıyor.

EŞBAŞKANLAR Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, el altında birbirlerine el ense çekerken, CHP içindeki cephelerin kılıçlarını daha belirgin biledikleri gözleniyor. Sadece CHP içindeki gelişmelerin başlıklarını sıralasam, insanın kafası döner. Başlayalım.

İmamoğlu-Özel, İzmir adayı üzerinde anlaşamadı. CHP İzmir adayı yeni yıla kaldı. Özgür Özel, CHP Manisa adayı olarak il başkanı Ferdi Zeyrek'i düşünüyor. Aydın, Mersin başta olmak üzere bu hafta bazı illerin belediye başkan adaylarının da açıklanması bekleniyor. Adana adayının Zeydan Karalar olup olmayacağı henüz kesinleşmedi. Antalya, 25 Aralık toplantısına kaldı. Muhittin Böcek ile Ümit Uysal arasında karar verilemiyor.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Mersin'de Vahap Seçer yeniden aday gösterilecek.

CHP'de bunlar yaşanırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun iplerini pazara döküyor. Meral Akşener'in CHP'ye yönelik, "Partimize operasyon yapıldığı ortaya çıktı, savaş ilanı kabul ediyorum" sözleri CHP Genel Merkezi'nde, "çok sert" bulundu.

Ayrıca İmamoğlu'nu sert şekilde eleştiren Akşener, CHP'de paniğe neden oldu. Akşener İYİ Parti'deki istifalarla ilgili CHP'nin 'Savaş ilanı kabul ediyorum" sözü de İmamoğlu'nu korkuttu. İmamoğlu, "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar. Bizim kervanımız çok büyük. İstanbul İttifakı" dese de içten içe kızgınlığı had safhada.

Akşener, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı göstermek için çabaladı. Şimdi yerden yere vuruyor. ABLA-KARDEŞ pozlarının hepsinin yalan olduğu artık belgelendi. CHP de İYİ Parti de tamamen çıkar üzerine ortaklık yapmıştı.

Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor.

ÜLKEMİZİ bunlardan Allah korumuş.

Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'na... Ankara, ardından İstanbul ofisi açan Kılıçdaroğlu şimdi de Antalya ve İzmir ofisleri için hazırlıklarını tamamladı. İmamoğlu'na karşı atılan adımlar olduğunu anlamak pek de zor değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesine gidersek, önüne gelen CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI veren Kılıçdaroğlu'nun aslında ülke yönetme gibi bir derdi olmadığı ortaya çıkmış oluyor.

İmamoğlu'nun da öyle bir derdi yok.

İstanbul'u 20 yıl geriye götüren, tamamen gizli planlar üzerine CHP'yi ele geçiren İmamoğlu'nun İSTANBUL'a vereceği hiçbir AKIL yok. Ne İmamoğlu ne de ekibinin VİZYONU da yok.

Tamamen belediyeyi batırmak için alınan dış borçlar var. Yıllık 100 milyar liralık bütçesi olan İstanbul'un otobüslerinin haline görmeyen yok.

Hatta Avrupa medyası da bu rezilliğe defalarca dikkat çekti.

Ancak İmamoğlu'nun İstanbul gibi bir derdi yok. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun farklı rotalarla 4 yıl içinde Atina'yı 15 kez ziyaret etmesi manidar. Bu CHP kulislerinde iyice dillendirilmeye başlandı. Yani İmamoğlu'nun derdi İSTANBUL da değil TÜRKİYE de. Mansur Yavaş mı?

Onun da öyle bir derdi yok. Türkiye Cumhuriyeti küresel aktör Erdoğan sayesinde şahlanışını yerel yönetimlerde de sürdürecek. Türkiye Yüzyılı için İstanbul da Ankara da diğer şehirler gibi çok ama çok önemli...



SONUÇ

CHP ve yavrularının Türkiye'nin önünde engel olmak için her adımı atacağını artık biliyoruz. Kılıçdaroğlu gitmiş, Özel gelmiş. Özel, eşbaşkanlığını İmamoğlu ile yürüttüğü CHP'nin ülkeye tek bir faydasının olmayacağı aşikar. Kendi iç meseleleriyle ülkemize verecekleri tek bir fayda yok. AK Parti, İstanbul'u kazanırsa 5 yılda yapılan kirli işlerin temizlenmesi de kısa sürmez elbette. Çünkü İstanbul, CHP ve İmamoğlu yönetiminde taşra şehri oldu.

İstanbul için son çağrı Mart 2024'te...