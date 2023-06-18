14 VE 28 Mayıs seçimlerinde CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğradı. Ardından CHP KAZANI KAYNAMAYA, düşenler de yanmaya başladı. CHP'nin fay hatları çatladı, öncü depremler arka arkaya patladı.

Son öncü deprem, ABDULLATİF ŞENER DEPREMİ...

CHP eski Konya Milletvekili Şener'in, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklaması, CHP'yi karıştırdı. Şener ayrıca 14 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'den istifa ettiğini de açıkladı. Şener'in 23 Mayıs'ta CHP'den istifa ettiği de ortaya çıktı. CHP'li gazetecilerden Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu'na, 'Guguk kuşu' demişti.

Özdil sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Biz partililer olarak Kılıçdaroğlu'nu yeniden aday göstereceğiz" diyen kişi ise guguk kuşu tarafından CHP genel başkan yardımcısı yapılmadan önce, Abdüllatif Şener'in partisinde Abdüllatif Şener'in yardımcısıydı iyi mi?" ifadelerini kullandı. Gazeteci Şaban Sevinç de "Bir CHP'li Milletvekili daha Kılıçdaroğlu'na oy vermedi" dedi. ALLAH KORUDU ve Kılıçdaroğlu, bu ülkede Cumhurbaşkanı olmadı.

Yoksa ülkemiz elden giderdi.

Ancak o Kılıçdaroğlu, CHP'yi bırakmamak için her şeyi yapacak. "CHP'de değişim" talebini dile getiren Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile üçüncü defa bir araya geldi.

Bir daha buluşacaklarmış.

İmamoğlu'nun aslında Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda gözü yok. O yine İstanbul'a aday olmak için kurnazlıklar yapıyor. Aslında Kurultay'da tek aday olmak istiyordu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun asla vazgeçmeyeceğini anladığı için şimdi İstanbul için mücadele veriyor. Evet, Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki KURULTAYDA tekrar aday olmakta kararlı. Meşhur bir deyim var. "Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek". Gerçek şu: İmamoğlu da, Genel Başkan adaylığını gösterip, Kılıçdaroğlu'ndan 2024 İstanbul adaylığını garantiye almak için salvolar yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun bir türlü eleştiremediği KUŞOĞLU da İmamoğlu'nu siyasi yasak mahkemeleri sopası ile uyardı. Kılıçdaroğlu'nun, "Kaptan olarak gemiyi sağlam limana götüreceğimi herkes bilsin" sözleri de tartışılıyor. Tamam kaptan Kılıçdaroğlu, ancak sağlam liman neresi acaba?

Bu liman Amerika-New York limanı mı? Almanya-Hamburg limanı mı? İngiltere -Liverpool limanı mı?

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirten parti kurmayları, "İl-ilçe kongreleri için yoğun bir çalışmanın başlayacağına dikkat çekerlerken, "Bakalım, Kılıçdaroğlu'na karşı kim genel başkan adayı olarak çıkmaya cesaret edebilir' notunu düşüyorlar. Yani diyorlar ki, "Sıkıyorsa İmamoğlu aday olsun." CHP içinde hizipler asla bitmez. CHP'li seçmene de Allah sabır versin. Çünkü partideki koltukları kaybetmek istemeyenler, daha da sert ve beklenmeyen hamleler yapabilir.