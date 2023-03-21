MASA'NIN Cumhurbaşkanı adayı CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile derin Amerika'nın CIA aparatı, PKK-YPG terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile anlaştı!

Beş yıldan beri gözlerden uzak temasta olan CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile (Selahattin Demirtaş) HDPKK aynı masada buluştu.

Aslında, HDPKK'nın adı sık sık 6'lı masanın altında geçiyordu. Derin ABD'nin teknik direktörlüğünü yaptığı 6'lı Masa liderleri en sonunda masanın altından çıktı, masanın üstüne oturdu.

CHP/HDPKK'nın kurmayları, nikâh günü olarak İngiltere-Fransa emperyalistlerini denize gömen, Türk ve Müslüman dünyanın en güzel bayramlarından biri olan, 18 Mart Çanakkale Zaferi gününde görüşmek üzere sözleşmişlerdi.

Ama bu buluşmayı 20 Mart gününe ertelediler. CHP-HDPKK aşkı resmiyet kazandı! EVET. İYİ Partı Genel Başkanı Meral Akşener'in kulakları çınlamıştır.

Çünkü, Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak masaya oturmuştur. ALTILI MASA DERİN AMERİKA'NIN CIA APARATI HDPKK/ YPG İLE ANLAŞMIŞTIR.

İyi Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa krizi bittikten sonra HDPKK ile ilgili soruya "CHP görüşebilir ama biz HDP'nin taleplerini kabul etmeyiz" dedi.

Peki Meral Akşener'e soruyoruz: Sizin de imzanızın bulunduğu 6 parti içinde bağlayıcı olan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDP'ye verdiğiniz tavizlere bakalım.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin "Yerel Yönetimler" başlığı.

- Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracağız.

- Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırma kapasitelerini güçlendireceğiz.

- Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı payları artıracağız.

- Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların belirlenmesinde illerin üretim ve ihracata olan katkısını ve yaz-kış ile gece-gündüz nüfus farkı ile düzensiz göçü dikkate alacağız.

ORTAK HÜKÜMET PROTOKOLU..

Kayyım yönetimleri asla olmayacak Anayasa Mahkemesi'nin partileri kapatma yetkisini kullanmada TBMM'nin onayı gerekecek.

Bunlar öyle bir vaatler ki ZATEN HDPPKK ÇOK MEMNUN OLDU.

NE DEMEK Yerel yönetimleri mali olarak güçlendirme SÖZÜ.

MERAL HANIM İMZANIZLA, HDPPKK'nın olası Belediye Başkanlıklarının, GÜÇLENDİRME ÖRTÜSÜ altında, adım adım özerkliğe gidişin önünü açıyorsunuz farkında mısınız?

NE DEMEK. İllerin üretim ve ihracata katkısı vurgusu yapılarak, ilgili belediyenin ekonomiye kazandırılan kaynaklara göre pay alması. Tamamı aziz millete ait kaynakları (petrol-maden-akarsular, barajlar) olası HDPPKK'lı Belediye Başkanlıklarına verme, bir Ulusal güvenlik meselesidir.

Bebek katili terörist başı, sözde KCK (terör örgütü) sisteminde mali özerkliği olmazsa olmaz olarak görüyor.

Marksist-Leninist-Komünist KCK devlet paçavrasında, "KCK ekonomik özerkliği ve komün ekonomisini en az toplumun öz savunması kadar gerekli görür ve esas alır.

Ekonomik özerkliğin bir yasal statüsü de olmak durumundadır" denmektedir.

SONUÇ

TARİH: 6 EYLÜL 2014

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18. CHP kongresindeki konuşmasına başlarken 19 Mayıs 2011 tarihinde Tunceli mitinginde söylediği "Yerel yönetimler özerklik şartını kabul ettik, bazı maddelerine çekince koydular. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin. Buna da yanaşmadılar.

Çünkü bunlar demokrat ve özgürlükçü değil" sözünü "İktidarımda Avrupa yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" diyerek yineledi, sözünün arkasında olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdarolu'nun "MUTLAKA GETİRECEĞİZ dediği" Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı'nın bazı maddeleri:

- Merkezi idare, yerel yönetimleri ilgilendiren tüm konularda planlama ve karara bağlama sürecinde yerel yönetimlere danışacaktır.

- Yerel yönetimler, örgütsel yapılarını kendileri belirleyecektir.

- Merkezi idare tarafından yerel yönetimlerin denetlenmesinde gözetlenecek ölçüt, korunmak istenen yararla orantılı olacaktır.

- Mali kaynakların kullanımında yerel yönetimler, kendi politikalarını uygulama konusunda özerk olacaktır....

AZİZ MİLLETİMİZ, ASLA AMERİKA DERİN PLANLARINA, TEKNİKDİREKTÖRLÜĞÜNÜ ABD-AVRUPA'NIN YAPTIĞI ALTILI MASA'YA GEÇİT VERMEZ...