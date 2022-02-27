18, 19 ve 20 yüzyıllarda emperyalist devletlerin dünya üzerindeki sömürgecilik anlayışının 21. Yüzyıl'daki tezgahları aynen sürüyor.

Emperyalizm her yere sızıyor, her kılığa giriyor. Arkadan itiyor, bir bakıyorsunuz ortada bırakıyor. Kana doymazlar, savaşa doymazlar, yayılmacıdırlar, işgal ederler.

Emperyalistler, silah satar, barış ister. Virüs yayar, ilaç satar. İnsan öldürür, haklarını savunur. İşgal eder, demokrasi der.

İşte Ukrayna ağlıyor.

Tehlikeli satranç oynanıyor.

Amerika, Avrupa nutuk atıyor, Rusya bombalıyor.

Emperyalist Amerika gaz veriyor, tahrik ediyor, satıyor, Rusya işgal ediyor.

Amerika ve Avrupa, "Nato'ya alacağız" diye yıllardır kandırdılar Ukrayna'yı, Rusya, "aldırmam" dedi. Rusya işgale kalktı, seyrediyorlar.

Evet emperyalistler sırıtıyor, Ukrayna ağlıyor.

Bağımsız Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan başka candan Ukrayna'ya, lideri Zelenski'ye kimse destek vermiyor.

Ne oluyor Ukrayna'da?

Yeni küresel sistemin bilek güreşi yapıyor. ABD-Nato ile Rusya, Avrupa sınırlarını yeniden çiziyor. Belli ki, 21'inci Yüzyıl'ın Rusya- ABD(Avrupa) sınırı Ukrayna olacak. Putin, Rusya'nın sınırlarındaki Polonya'yı, Romanya'yı, Bulgaristan'ı ABD-Nato'ya kaptırdı.

Ukrayna'yı nüfusu altına alana kadar işgali sürdürecek.

Putin'in hedefi belli oldu.

Kırım gibi, Ukrayna'nın yarısını ele geçirecek. Sonra, Ukrayna liderı Zelekski'yi düşürmek, uydu yönetim getirip, Ukrayna'yı Rusya nüfus alanı içine almak istiyor. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni sevgili Ergün Diler, Amerika ile Rusya'nın arka plandaki paslaşmalarını çok güzel ortaya koydu: Rusya, Gürcistan'da, Kırım'da ve son olarak da Donetsk ile Luhansk'da aynı hattan ilerliyordu... Ve garip bir şekilde Putin NATO'yu "Sakın Ukrayna'yı üye olarak almayın" diye uyarıyordu.

NATO da çıkıp "Sana ne, sana mı soracağız. 30 üyeyi sana danışarak mı aldık" demiyordu.

ABD bunu demediği gibi devamlı olarak istihbarat paylaşımı yapıyor "RUS ORDUSU KİEV'e kadar ilerleyecek. Çok sivil kaybı olacak..." fısıltılarını dolaşıma sokuyordu. Korkuyu büyütüyordu. Biri de çıkıp "Ya Putin Ukrayna'dan sonra vitesi artırır ve NATO'yu dağıtın derse, dağıtacak mıyız" sorusunu sormuyordu. ORDUSU olmayan AVRUPA, ABD'nin basıncıyla Rusya'nın presiyle büyük korku yaşıyordu...

Uyuyamıyordu." Hatırlayalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ukrayna'nın Yalta kentinde ABD Başkanı Rooswelt, İngiliz Başbakanı Churchill ve Rus lider Stalin, dünyayı paylaşmıştı.

21'inci Yüzyıl paylaşımlarının Avrupa ayağında ABD Nato ile Rusya, yeni sınırlarını çizdi. Bundan sonraki süreçte ABD-Nato'nun Çin'i zayıflatacak adımlarını göreceğiz. Rusya-Putin de, Ukrayna'dan Kazakistan'a kadar uzanan bir hatta 21'inci Yüzyıl'ın küresel güç konumunu koruyacak.

SONUÇ: Türkiye tarihinin en büyük fırsatını yakalamak üzere. Çünkü ABD de Rusya da Türkiyesiz bölgede huzur olmaz. Çünkü Türkiye güçlü tarihi ile bölgede hep etkin olacak. Elbette önümüzdeki günler belki biraz sıkıntılı geçecek. Ancak sonunda Türkiye 21'inci Yüzyıl'ın etkin ülkelerinden biri olacak.