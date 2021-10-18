18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Bidenopolis!
BÜLENT ERANDAÇ
Bidenopolis!

Bidenopolis!

18.10.2021, Pazartesi
ABD Başkanı Biden, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarını silahlandırıyor.
Neden acaba! Biden'ın geçmişine bakarsak, günümüzdeki eylem ve laflarını daha iyi analiz edebiliriz. Yunanlılar Biden'a BİDENOPOLİS derler!
Biden, 36 yıl boyunca aralıksız senatörlük yaptı. Bu dönemde Adalet Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonu başkanlığını yürüttü.
Senatoda 36 yıl temsil ettiği Delaware eyaletinde Yunan asıllılarının sayısının fazla olması ve Biden'ın Yunan tezlerini devamlı desteklemesi, Türkiye düşmanlığının arka planında yer alıyor. Bu nedenle Yunanlılar Biden'a BİDENOPOLİS ismini verdiler.
Türkiye'nin 1974'te Kıbrıs'a askeri müdahalesinden bir yıl önce senatör olan Biden, uzun yıllar boyunca Türkiye'ye Kıbrıs'tan çekilme çağrısı yaptı. 1987 yılında da Birleşmiş Milletler'in (BM) bu doğrultuda aldığı karara uymadığı için Türkiye'ye yeniden ambargo uygulanmasını öngören kanun taslağını hazırlayan ve Kongre'ye sunan isimlerden biri oldu.
Biden, bu görevleri sırasında TÜRKİYE'yi yakından ilgilendiren birçok konunun içinde yer aldı. NATO-2030 Stratejisi'ne göre Washington, dünya güvenlik politikasında değişikliğe gitti.
Rusya ve Çin düşman olarak potaya yerleştirildi. Bu stratejiye göre Ukrayna ve Gürcistan NATO üyesi yapılacak. Rusya buna şiddetle karşı çıkıyor.
ABD, Rusya'yı sıkıştırmak için gözünü Karadeniz'e dikti. Savaş gemilerini geçiremiyor.
"Bunu nasıl aşarım"ın derdinde. ABD;
Polonya, Ukrayna üzerinden çevreleme yapmaya çalışıyor. Romanya ve Bulgaristan'ı NATO üyesi olarak Rusya'yı Doğu Avrupa'dan ve Karadeniz'den sıkıştırıyordu. Bunu Yunanistan'ı da devreye sokarak çevreleme çapını genişletiyor. BÖYLECE ABD-NATO, YUNANİSTAN -GÜNEY KIBRIS- MISIR- İSRAİL HATTI'NDA YENİ BİR GÜNEY KANAT OLUŞTURMAK İSTİYOR. Ancak Türkiye, ABD'nin prangalarına izin vermiyor.
Bu yüzden de ABD, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin liman, ada, kara parçalarını kullanıyor.
Türkiye'nin bağımsız duruşu emperyalistlerin planını bozuyor.
Yunanistan ve Rum Kesimi üzerinden oynanmak istenen oyunu yerle bir ediyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Maskeli balo 17.10.2021 Pazar
Tarihi hamleler 15.10.2021 Cuma
CHP'nin zulüm damarı 11.10.2021 Pazartesi
Türkiye’den Ege Adaları tokadı 10.10.2021 Pazar
‘Soçi-Roma-Glaskow' 07.10.2021 Perşembe
CHP-HDP nişanı 06.10.2021 Çarşamba
Ava giderken avlanmak 04.10.2021 Pazartesi
Derin ABD'nin planı! 29.09.2021 Çarşamba
Derin ABD'den “HDP” suflesi 26.09.2021 Pazar
Yeni aktör Türkiye 25.09.2021 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA