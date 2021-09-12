12 Eylül 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Yeni anayasa
BÜLENT ERANDAÇ
Yeni anayasa

Yeni anayasa

12.09.2021, Pazar

BUGÜN, 12 Eylül 1980 darbesi utancının 41'inci yılı... Büyük izler bırakan 12 Eylül Darbesi'nin anayasasının hala yürürlülükte olması üzüntü vericidir. Darbenin lideri Kenan Evren vefat etti kaldı eseri DARBE ANAYASASI. Çanakkale ruhu, İstiklal Savaşı -Dumlupınar Ruhu ve İSTİKBAL SAVAŞI RUHUYLA kaynaşmış aziz Türk Milleti, demokrat ruhu olan yeni bir anayasa istiyor. 2002 yılından önce darbeler sonucu ordunun içinden cuntacılık eğilimine sahip grupların çıkması, anayasalarla oluşturulan vesayet mekanizmalarını sürekli güçlendiriyordu.
Nitekim ilk kez 27 Nisan e-muhtırasının başarısız olmasının ardından sivil irade, kararlı ve sahici bir hesaplaşma sürecine girmiştir. Darbe artıklarının 15 Temmuz 2016'da FETÖ marifetiyle son bir kalkışması oldu. Aziz Millet ve Başkan Erdoğan tarafından paçavraya çevrildi.
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasıyla, Başkan Erdoğan yönetiminde Türkiye sistemini yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. 21'inci yüzyıla yönelik politikalarla, güvenlik ve sivil bürokrasi başta olmak üzere; ekonomi, eğitim, sivil toplum vb. birçok alanda da reformlar yapıldı yapılıyor. İşte tam da bu noktada devletin yeniden yapılandırılması zorunluluğu karşımıza çıkmaktadır.
Yapılandırmanın bazı unsurları yasa ile mümkün olsa da yeni bir sivil anayasa ihtiyacı bulunuyor. Darbe Ruhu'nu barındıran 1982 anayasasından acil olarak kurtulmamız gerekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kritik hamleler 11.09.2021 Cumartesi
IŞİD-K gerçeği! 05.09.2021 Pazar
Yalan makinesi 04.09.2021 Cumartesi
Zaferlerimizin ayı Ağustos 29.08.2021 Pazar
Kılıçdaroğlu'nun sınır hesabı! 26.08.2021 Perşembe
O planları yıkarız! 20.08.2021 Cuma
Mavi strateji 19.08.2021 Perşembe
Göçmen kaşımaları 15.08.2021 Pazar
Derin güçlerin sinsi planları 13.08.2021 Cuma
Küresel çete boş durmuyor 09.08.2021 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA