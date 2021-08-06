Yeni bir dünya kuruluyor. BAŞKAN Erdoğan önderliğinde Türkiye de bu yeni dünyanın en önemli oyuncularından biri haline gelirken, Haçlılar 5 koldan saldırıyor. Yangınları tek tek çıkartarak ciğerimizi yakan Haçlı siyonistler ve devşirdikleri hainler paralel olarak sosyal medya ve gazeteleriyle yeni haçlı seferini hızlandırdıkları gözleniyor.

Son üç gün içinde Derin Amerika-Avrupa'nın istihbarat servislerinin beyin kadrosunca yönetilen sosyal medya algı operasyonları yoğun biçimde sürerken, ABD ve Avrupa basını da yeni Haçlı seferinin askeri oldu. 91 ülkede yangınlar sürerken, ABD ve Avrupa'daki birçok yangın 30 günü geçmesine rağmen söndürülemezken "o gazeteler" harekete geçti. Birçoğu yahudi sermayedarları olan Batı medyası, hedefe Başkan Erdoğan'ı koyarak Türk hükümetini çaresiz göstermek için küstahça-kahpece yayınları artırdılar.

Yayıncılık örtüsü altında ülkemize "5. Kol" faaliyetini artıran "Amerikanın Sesi", BBC, DW, EURONEWS Wall Street Journal, Guardian, Financial Times, The Times, kahpece yayınlarla, güdümlü analizleriyle Türkiyemiz'e saldırıyorlar.

Aynen eş zamanlı olarak Türkiye'nin turizm cennetlerinde çıkarılan yangınlar gibi, Batı basını da eşzamanlı küstah yalanlarla Türkiyemiz'in imajını zedelemeye yönelik psikolojik savaş başlattı.

Ajanlarıyla çıkardıkları yangınları bahane ederek, Başkan Erdoğan analizleriyle aziz milletimizin arasına nifak sokmaya çalışıyorlar.

Onlar emir alıyor ve görevini yapıyor. Peki Türkiye'deki fonlanan medya ne yapıyor. Bu küstahları destekliyor. Almanya selde 200'e yakın can kaybı verdi. Onların medyasında bu haberleri gördünüz mü? Gazetecilik bile yapmıyorlar. Merkel'i eleştirdiler mi? Hem de günlerdir elektrik ve susuz kalan bölgelerde tepkiler olmasına rağmen. Ancak bizim içimizde Türk pasaportu olan ama beyinlerini satanlar, yalanlarla nefes alıyor.

Bunlar, İstiklal Marşı yazarımız milli şair Mehmet Akif'in anlattığı, TEK DİŞİ KALMIŞ CANAVARLAR'. Evet. bunlar, insanlığı fesh etmiş, Müslüman kanı emmenin peşindeki sürüngenler.

Derin ABD-Avrupa'nın istihbarat servisleri tarafından yönetilen sosyal medya üzerinden 'kontrollü kaos-kontrollü yangın' mekaniği ile Başkan Erdoğan'ı devirme tezgahları çalıştırılıyor. Bizdeki muhalefet de zaten onlarla beraber yürüyor. Yalan ve iftira onların uzmanlık alanı olduğu için bu konuda çok öne çıkıyorlar. Türkiye'nin ciğerlerini tüketen yangınlar üzerinden başlatılan dezenformasyon, algı ve propaganda savaşında 'Help Turkey' ve 'Global Call' ihanetinin ardında çok dikkati çeken bir şifre var. İlk kıvılcımı 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde attılar. İşte o andan itibaren Türkiyemiz'i tam anlamı ile bir ateş kapanına sürüklemeyi planladılar. Ne tesadüf. Bu sahte çağrıya NATO logosu etiketlendi. Aslında NATO logosu ile Türkiye'deki yangınlara küresel müdahale-çökülmesi isteniyordu. Ancak bu filmi daha önce de gördük. Aziz milletimiz bu tezgahı 15 Temmuz 2016 ABD-NATO aparatı FETÖ darbe sürecinde de net olarak görmüştü. Yurt dışından fonlanan medya o gün de çok umutluydu. Ancak onlar kirli planlarını kirli ellerle uygulamaya çalışacaklar. Biz de her seferinde onları doğduklarına pişman edeceğiz.

SONUÇ: En büyük delil itiraftır. Derin Amerika-Avrupa ve Türk pasaportlu bazı satılmış hainlerin, 'Global Call' çağrısına NATO logosu eklemesi en büyük itiraftır. BUNU ANLAMAYANLAR, NATO MERMER, NATO KAFADIR… 15 Temmuz'da bu hainler ülkemize çökemedi. Şimdi de amaçlarına ulaşamayacaklar. DERİN NATO'NUN DEVŞİRDİĞİ BAYKUŞLAR DA AÇTIKLARI ÇUKURLARDA BOĞULACAK.