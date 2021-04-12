Türk Dünyası Birleşik Devletleri

KÜRESEL güçlerin gözünü diktiği Doğu Akdeniz'in uçak gemisi özellikli stratejik adası Kıbrıs satrancında müthiş hamleler gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 30 Mart 2021'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu, KIBRIS KONUSUNDA STRATEJİK

BİR KARAR ALDI:

"KIBRIS meselesinde önümüzdeki günlerde yarım asırdır netice vermeyen ve TÜRK VARLIĞINI YOK SAYAN YAKLAŞIMLARIN YERİNE ADADAKİ GERÇEKLERİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURAN VE HAKKANİYETİ ESAS ALAN KAPSAMLI VE KALICI ÇÖZÜMLERİN BAĞIMSIZ İKİ DEVLET TEMELİNDE GÜNDEME ALINMASI HUSUSU VAZGEÇİLMEZDİR."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs kördüğümünü çözmeye kararlı. 6 TÜRK DEVLETİ-TEK TÜRK MİLLETİ de YEK VÜCUT POZİSYONA GİRDİ. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyüklerin (Dünya beşten büyüktür.) yanında yeni bir TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ ADIM ADIM KURULUYOR. Gümbür gümbür geliyor. Tsunami dalgası gibi karşı çıkanları yutarak geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın kazandığı Karabağ Savaşı zaferinin Türk dünyası üzerindeki olumlu etkilerine şahitlik ediyoruz. Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın yüzünü Türkistan bölgesine (Türk Dünyasına) çevirmesini gösteren jeopolitik hamleler ses getiriyor. Son bir yıl içinde, özellikle de Karabağ Savaşı'nda Türkiye tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında bulundu.

Türkistan'daki ülkelerle yoğun diplomasi trafiği yürütüldü.

Türkiye'nin desteğiyle, 30 yıllık kördüğüm olan Karabağ sorunu çözüldü. Karabağ zaferi, Türk dünyasının TEK YÜREK olmasında önemli bir süreci başlattı. Bu zafer meyvesini veriyor. Bu bağlamda, TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİK DEVLETLERİ fikri daha güçlü bir sesle dile getirilmeye başlandı. Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde sonbaharda İstanbul'da bir zirve düzenlenecek. Türk liderler ilk kez bu zirvede bir araya gelecek. Zirveye Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Macaristan katılacak...

İstanbul Zirvesinde, "Türk Dünyası Vizyonu - 2040" stratejisi enine boyuna tartışılacak. Türk Dünyası'nın 2040'a kadarki yol haritası karara bağlanacak.

Başkan Erdoğan'ın ASYA AÇILIMIMDA YENİ BİR KÖPRÜ İNŞA EDİLMEKTEDİR. AZERBAYCAN HAMLESİ VE TÜRK DÜNYASINI BİRLEŞTİRMESİNDE TÜRKİYE BÜYÜK ROL OYNUYOR.

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