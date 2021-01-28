CHP-İP-HDP terazisinin ayarı bozuldu!

"TERAZİNİN bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir." Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı CHP-İP-HDP TERAZİSİ'NİN arka planına Türk siyasetinin geleceği açısından bakmakta büyük fayda var.

Öncelikle birbiriyle ne siyasi, ne sosyolojik olarak bir yakınlığı bulunan CHP, İYİ PARTİ ve bölücü terör örgütünün siyası kolu HDP nasıl oldu da bİr araya geldi. İşin püf noktası burası!

Bağımsız Türkiye yürüyüşünün lideri Başkan Erdoğan'ı devirmek için Washington-Paris-Berlin hattında derin ABD-Avrupa stratejık beyinleri bir plan hazırladılar.

Meral Akşener ve arkadaşları MHP'yi bölme planlarıyla ayrıldılar.

İP'i kurdular. Ardından CHP'nin üst yönetimine ikinci Cumhuriyetçi!, 10 Aralık'çıları getirterek HDP'ye kol kanat geren bir CHP tasarlandı.

Kılıçdaroğlu'nu TERAZİNİN BAŞINA OTURTARAK bir kefesine HDP, diğer kefesine de İP'i koydular. İki olay Aziz Türk Milleti, perde gerisinde oynanan oyunları deşifre etti. O günden sonra Kılıçdaroğlu terazisi sallanmaya başladı.

1) Derin ABD'nin planı deşifre oldu. Biden'in geçen yıl aday olduğu sırada yaptığı şu konuşma CHP'nin planını ortaya çıkardı:

Muhalif liderleri (CHP-HDP-İP) desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için güçlendirmeliyiz.

Darbe ile değil seçim ile...)

2) CHP-HDP-İP'in gizli bir Anayasa hazırladıkları ortaya çıktı.

Bu anayasayı hazırlayan "HDP'yi çok seven CHP Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu" idi.

Azız Türk Milleti, perde gerısınde oynanan oyunları gördü. Derin ABD-Avrupa'nın CHP-HDP-İP-SP formülü sulanmaya başladı.

İYİ Parti'de siyaseti "iyi bilen" İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, HDP-İYİ PARTİ ilişkilerini gün yüzüne çıkardı.

Saadet Partisi'nde HDP-CHP beraberliği büyük rahatsızlık yaratıyordu. Saadet'in ağabeyi Oğuzhan Asiltürk, "CHP-HDP aşkından" çok rahatsızdı. CHP-HDP AŞKI, CHP içinde de fay hatlarını tetikledi. Ulusalcı Muharrem İnce ve onu destekleyen vekiller ayağa kalktılar. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine yazdıkları sert bir mektupla uyarılarda bulunan mektubu, 10 Aralık 2020 tarihinde gönderdiler.

Çelebi ve Aksoy'un mektubunda diyorlar ki; "2020 kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur..." Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin kurucu değerleri ile CHP'nin mevcut politikalarına esaslı itirazları var. Kılıçdaroğlu terazisinin bir kefesinde bulunan HDP'yi eleştiriyorlar, "Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz" diyorlar.

SONUÇ: Bir kefesinde HDP, diğer kefesinde İYİ Parti'nin olduğu Derin ABD-Avrupa'nın imalatı Kılıçdaroğlu Terazisi'nin ayarı bozuk. CHP-HDP aşkından, İyi Parti ve Saadet tabanı çok rahatsız.

"3'üncü ittifak" diyerek CHP'den kaçıyorlar.

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