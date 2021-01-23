ABD'nin yeni Başkanı Joe Bıden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Antony Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla bilfiil aynı çizgide olması fikri kabul edilemez" dedi. Mister Blinken herhalde meydanı boş zannediyor. 'Eski çamlar bardak oldu' farkında değil.... Ancak kendisine bazı tavsiyelerimiz olacak. Dün bir bugün iki... Karşınızda eski Türkiye yok. Soğuk Savaş dümeniyle NATO'nun kenar ülkesi yok artık. Darbe yaparak göreve getirdiğiniz günler çöp tenekesine atıldı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat darbelerinizi önleyemedik. Ama aziz Türk milleti size 15 Temmuz'da öyle bir ders verdi ki yakın coğrafyasında estirdiğiniz rüzgarlar kesildi.

Bay Blinken! Irak ve Suriye'de kurguladığınız PKK koridorunuzu parçaladık. Suriye'de kurmaya çalıştığınız ikinci İsrail kantonlarını toprağa gömdük. Libya'da Azerbaycan'da nefesinizi kesen Türk ordusunu tanımanızda büyük yarar var. Meydan boş değildir Bay Blinken. Türkiye hakkındaki yakın tarih kitaplarını okursanız, Türkiye mi yoksa ABD mi sözde ortak çok iyi anlarsınız! Bizi bırak Yunanistan'a bak. Darbelerle kontrol ettiğiniz eski Türkiye yok karşınızda. Milli Lider Başkan Erdoğan, Türk Milleti'nin gücüyle Türkiye için istediği yerden istediğini alır. Türkiye ya yol bulur ya yol yapar! Dün geçti Mister Blinken yeni şarkılar söylemeniz de çok çok yarar var. Çünkü Ankara'da milli lider Recep Tayyip Erdoğan var. Bağımsız Türkiye var.