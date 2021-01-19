Yeni asrın yıldızı Türkiye

"TÜRKİYE, yeni dünya düzeni kuruluş sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır..." CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN

2021 yılı konuşması... Avrasya'daki gelişmelere dikkatle bakarsanız Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin 21'inci Yüzyıl'ın KİLİT ÜLKESİ olacağını net ve açık görürsünüz.

Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'e, Azerbaycan- Karabağ'a bayrak diken bir Türkiye var. Türkiye, Afrika'da MÜSLÜMAN KİMLİĞİYLE önemli. Körfez'de yani enerjinin kalbinde... İpek Yolu'nun Kafkasya, Kızıldeniz, Akdeniz, Balkanlar ayaklarında kendini gösteriyor. BATI'ya kafa tutan, Londra üzerinden Pekin'e uzanan yollarda bir Türkiye var.

Bu haliyle Türkiye, ABD-AB İTTİFAKININ canını sıkan, elini zayıflatan bir pozisyonu ifade ediyor.

İki gün sonra görevini tamamlayacak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da bu gelişmeleri dile getiriyor ve Türkiye'nin silahlanma trendine karşı çıkıyor, "Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" diyordu. 17 Şubat 2021 günü ABD'nin yeni Başkanı Biden, Brüksel'e NATO ZIRVESI'NE gidecek. İşte bu noktada Biden karşısında BATI'YA kafa tutan bir büyük liderle, Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYIP ERDOĞAN'LA konuşacak. Washington-Berlin ve Londra-Pekin hatlarında KİLİT ÜLKE TÜRKİYE gerçeğini perçinleyen 15 gün içinde gerçekleşen İKİ OLAYA DİKKATLE BAKMAKTA YARAR VAR.

1) Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere, hemen Türkiye ile yankıları çok olacak bir anlaşma yaptı.

İngiltere KİLİT ÜLKE TÜRKİYE'yi neden seçmek durumunda kaldı?

2) Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi HIRİSTIYAN DEMOKRAT BİRLİK PARTİSİ'NİN genel başkanlığına Armin Laschet seçildi. Peki siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet NEDEN seçilmiş olabilir? Derin Almanya'nın KİLİT ÜLKE TÜRKİYE İLE daha yakın ilişki kurma planı olabilir mi? İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) 1 Ocak'ta resmen ayrıldı. Birleşik Krallık'ın AB harici geleneksel müttefiklerine döndüğü bu süreçte öne çıkan yeni ve güçlü müttefiklerden biri Türkiye oldu.

Londra böylece ANKARA ile daha güçlü ekonomik bağlar kurma arayışına girdi. BAŞBAKANI BORIS JOHNSON, Avrupa'ya, bütün bir Doğu Akdeniz bölgesine ve Ortadoğu'ya yakınlığıyla sahip olduğu jeostratejik önemden dolayı Türkiye'yi ciddi bir düzeyde "uygun müttefik" olarak görmesi dikkat çekicidir. Türkiye ile ortaklık kurmak, İngiltere'nin elini bu bölgelerdeki nüfuzunu sürdürme konusunda daha da güçlü kılacağı ortadadır.

Gerçekleşen ekonomik anlaşma, aynı zamanda Ankara ve Londra'nın Çin-Doğu Akdeniz- Avrupa hattında daha geniş bir işbirliği yapmasına zemin oluşturabilecektir. Türkiye ile İngiltere beraberliğinin KIBRIS'TA GARANTÖR OLUŞLARI ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki askeri üslerini de düşünürsek Mısır ve Libya'da etkili bir ortaklık yapmaya adaydır. Londra-Pekin hattındaki derin bağlantıların da Türkiye'nin KİLİT ÜLKE KONUMUNA ağırlık kazandıracağı da söz konusudur.

SONUÇ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öngördüğü gibi, TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİ KURULUŞ SÜRECİNDEN ekonomik, siyasi, askerî ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkma ve yeni asırda Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olma yolunda yürümektedir.

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