CHP-HDP oyunu bozuldu

SİYASETTE, YIKMAK İÇİN YOLA ÇIKANLAR, YIKILIYOR.

Derin ABD-Avrupa mahfillerinin kurguladığı, CHP'nin omurgası üzerine kurgulanan MİLLET İTTİFAKI dağılmaya doğru hızla ilerliyor. CHP-HDP baş başa kalmaya sürükleniyor.

CHP-HDP aşkından çok rahatsız olan Saadet Partisi ve Demokrat Parti, Kemal Kılıçdaroğlu-CHP'den kaçmak için zamanlama yapıyor. İyi Parti'nin tabanının da, CHP'den uzaklaşmak için fırsat beklediği gözleniyor. PKK'ya sırtını dayanan HDP'de Ayhan Bilgen başta olmak üzere dindar muhafazakar Kürtler, yeni bir parti için arayış içindeler.

CHP, HDP (PKK) çıkmaz sokağında bocalıyor. Batı kurgulaması ile yanına HDP-İYİ Parti-Saadet-DP'yi alarak, Cumhur İttifak'ını yıkayacağını hayal eden Kılıçdaroğlu, ava giderken avlandı.

ABD'de yakın dostlarının seçimi kazanmasıyla havalara uçan Kılıçdaroğlu, CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifakı'nın dağılma süreci karşısında uykuları kaçmış durumda.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, AK Parti oylarını tırtıklamak için parti kurarken, çok sevinen bir Kılıçdaroğlu vardı. Amerika'da CHP'yi iktidara getireceğini söyleyenlerden medet uman Kılıçdaroğlu zevkten havalara uçuyordu.

Kapalı kapılar ardında, HDP (PKK) ile gizli anayasa hazırlıkları yapıyor, İP, Saadet, DP'yi kafaya aldıklarını sanıyordu.

Fakat, iktidar rüyası uzun sürmedi.

Kılıçdaroğlu'nun altındaki halı çekiliyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Milli Görüş'ün ağabeyi Oğuzhan Asıltürk'ü ziyaret etmesi, uykularını kaçırdı. Çünkü, milliyetçi-muhafazakar dindar-demokrat, Saadet Partisi, Kılıçdaroğlu'nun darbeci-vesayetçi- Amerikancı zihniyetini gizliyordu. CHP üzerinden Saadet Partisi çekildiğinde, CHP çıplak kalıyor, gerçekler ortaya çıkıyordu.

Ve öyle oldu. CHP omurgası üzerine oturtulan Millet İttifakı, içten sarsılmaya başladı. İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti tabanları, CHP-HDP aşkından kaçma, kopma hazırlıklarını hızlandırmış görünüyor.

Saadet Partisi tabanı, CHP-HDP AŞKI'NDAN çok rahatsız olduğu bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzdan Asıltürk'le buluşmasından çok memnun olurken, önlerinde yeni bir yol hatırasının ortaya çıkmasını bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Oğuzhan Asıltürk, CHP-HDP ile Saadet'in ittifakına karşı çıkıyor, SP'nin 4'üncü İTTİFAK ARAYIŞINA GEÇMESİNİ İSTİYORDU. Buna karşlık, Karamollaoğlu, CHP'nin peşine takılmaktan gocunmuyor, Saadet tabanının da tepkileriyle karşılaşıyordu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da moralini çok bozan Erdoğan Asıltürk görüşmesi, Millet İttifak'ın kolonlarının çatladığını göstermesi bakımından çok dikkati çekti.

DEMOKRAT PARTİ DE CHP-HDP AŞKINDAN RAHATSIZ.

Demokrat Parti yol ayrımında.

Özellikle HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu şu günlerde HDP'ye verilen desteğin Demokrat Parti'yi rahatsız ettiği, parti içinde CHP'DEN UZAKLAŞMAYI İSTEYENLERİN ARTTIĞI konuşuluyor.

HDP'DE derin kavgalar var.

PKK'ya sırtını dayamış HDP yönetimi sert şekilde eleştiriliyor. Kars belediye Başkanlığından alınan Ayhan Bilgen ve arkadaşlarının, PKK ile aralarına duvar örecek bir demokrat Parti kurmaya hazırlanıyor.

Güney Doğu'da bölücü terör PKK'ya karşı yürütülen mücadele başarı ile devam ederken, Kürt vatandaşlarımızın da üzerindeki PKK baskısı çok azalmış durumda. PKK baskısından kurtulan vatandaşlarımızın yeni parti arayışları da hızlanmış görünüyor.

SONUÇ: Siyasetin arka planındaki gelişmelere göre SP ve DP, CHP'den kaçacak. İYİ Parti'nin yarısı da CHP-HDP 'eden uzaklaşacak. Sonunda, CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP sonunda baş başa kalacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun uykusu kaçmasın da kimin kaçsın?

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