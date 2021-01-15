15 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Bülent Erandaç Büyük Türkiye
BÜLENT ERANDAÇ
Büyük Türkiye

Büyük Türkiye

15.01.2021, Cuma

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan- Türk devlet aklı, gerek bölgesel gerekse küresel düzeyde etki yaratmaya yönelik bir strateji izliyor. Bunun sonucu olarak, sistematik biçimde deniz aşırı askeri üsler kurarak, ileri üs vizyonu ortaya koyuyor. Yakın dönemde bunlara yenilerinin eklenmesi söz konusudur.
Öyle anlaşılıyor ki Türkiye, etki ve ilgi alanlarının genişlemesine koşut olarak sınır ötesi askeri varlığını artırmayı hedeflemektedir. İşte Türkiye'nin son derece önemli üsleri:

ARNAVUTLUK: Adriyatik Denizi kıyısındaki Paşa Limanı Deniz Üssü'ne yerleşen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. KOSOVA: Kosova'da, NATO-Sofa Anlaşması gereğince Türk askeri görev yapıyor.
BOSNA HERSEK: Türk askeri, Bosna Hersek'te 6 farklı noktada, EUFOR bünyesinde barışı sağlama görevini kararlılıkla sürdürüyor.
AFGANİSTAN: Afganistan Kabil Çokuluslu Tugayı da dahil olmak üzere Kabil'de Türk askerleri görev yapıyor.
KKTC:45 yıldır Kuzey Kıbrıs'ta konuşlu olan K.T.B.K.K.lığı'nın, adadaki Türk toplumunun güvenliğinin sağlanmasındaki rolü açıktır.
IRAK: Terörizmle Mücadele Kapsamındaki Üsler, teröristleri imha ediyor.
SURİYE: Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı, PYD/ YPG terör örgütüne uydu devlet kurmayı planlayan ABD-İsrail'e karşı duruştur.
KATAR: Buradaki üssümüz Tarık Bin Ziyad Askeri Üssü içerisinde yer almaktadır.
SOMALİ: Türkiye'nin denizaşırı askeri üslerinin en büyüğü Somali'nin başkenti Mogadişu'dadır.
SUDAN: Tarihi Sevakin Adası'ndakı üssün önemi Türkiye'nin Orta Afrika'ya açılan kapısı olmasıdır.
LİBYA: Türkiye'nin Akdeniz'de varlığını ve çıkarlarını koruyabilmesi için çok önemli bir üstür.
AZERBAYCAN: Türkiye'nin Azerbaycan ile sınırı olması çok çok önemli. Türkiye, Azerbaycan arasında kısa sürede uluslararası standartlarda modern bir kara yolu ve demir yolu inşa edilerek, yeni yüzyılın Türkiye-Asya Türk Devletleri köprüsü inşa edilecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kılıçdaroğlu neden saldırıyor? 14.01.2021 Perşembe
Sözde genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu 12.01.2021 Salı
Erdoğan faktörü 10.01.2021 Pazar
CHP sansürü iyi bilir 07.01.2021 Perşembe
İlker Başbuğ'un darbeci suflörleri kimler? 05.01.2021 Salı
CHP’nin sicili bozuk 03.01.2021 Pazar
Akıncı 01.01.2021 Cuma
ABD prangasında CHP-İsmet Paşa 29.12.2020 Salı
Mayın eşeği Hafter 27.12.2020 Pazar
Franco’nun ruhu CHP'de 25.12.2020 Cuma
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA