Fatih’in ikinci zaferi kutlu olsun

AZİZ Türk Milleti'nin Birinci FATİH ZAFERİ, İstanbul'un fethedilmesidir.

29 Mayıs 1453 tarihinde Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un FATİH SULTAN MEHMET tarafından fethedilmesi Ortaçağı kapanıp Yeniçağı başlamıştı.

Aziz Milletimizin İSTİKBAL-FATİH ZAFERİ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, FATİH İSİMLİ SİSMİK GEMİ ile, Karadeniz'deki komşumuz Romanya, Tuna blokunda-Türkiye'nin ekonomik bölgesinde bulduğu DOĞALGAZ REZEVLERİDİR.

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın "Eksen değişikliği olacak" dediği gibi, ikinci Fatih zaferi, TÜRKİYE'NİN ENERJİ EKSENİNİ

DEĞİŞTIRECEK. Evet. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethi, Ortaçağı kapattı, Yeniçağı başlattı. Erdoğan'da, FATİH SONDAJ GEMISİNİN BULDUĞU GAZ REZERVLERİYLE YENİ BİR ENERJİ EKSENİ KURACAK, TÜRKİYEMİZİ DOĞALGAZ İTHAL ETMEKTEN

KURTARARAK İHRAÇ EDEN ÜLKE KONUMUNA GETİRECEK.

Aziz Türk Milleti, Ağustos ayını sever. Ağustos ayında TARİH YAZAN OLAYLARA İMZA ATMIŞTIR.

Ağustos zaferler ayıdır. Müslümanlık ruhu ile mayalanan milletimiz, tarih sahnesinde elde ettiği başarıları, dönüm noktası olarak kabul edeceğimiz dönemlerdeki mücadeleleri, ilahi bir kader gibi hep Ağustos ayında gerçekleştirdi. Türkler, Ağustos ayı içerisinde başta 1071 Malazgirt Zaferi olmak üzere, 1473 Otlukbeli Zaferi, 1514 Çaldıran Zaferi, 1516 Mercidabık Zaferi, 1521 Belgrad'ın Fethi, 1526 Mohaç Zaferi, 1571 Kıbrıs'ın Fethi ve 1922 Büyük Taarruz zaferlerini elde etmiş ve hak edilmiş bir isim olarak Ağustos ayına "Zafer Ayı" ismini kazandırdı.

Tarihimize şan veren bu zaferlerin hemen hepsi siyasi, sosyal ve ekonomik önemleri bakımından dönüm noktalarıdır.

Tarihte sebep ve sonuçları bakımından şüphesiz en önemli iki zaferimiz 1071 Malazgirt ve 30 Ağustos Büyük Taarruz ve İSTİKLAL SAVAŞI idi. 21 Ağustos 2020'de, Türkiye'mizin doğal gaz rezervlerine ulaşması, gerçekten önemli bir gündür. Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, YENİ BİR ENERJİ EKSENİ KURDUĞU GÜN olarak Tarih sayfalarında yerine alacaktır.

İSTİKBAL SAVAŞINI KAZANMAMIZIN YOLUNU AÇACAKTIR.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

AZİZ TÜRK MİLLETİ, ATATÜRK'ÜN sözleriyle, AZ ZAMANDA BÜYÜK İŞLER YAPAN BİR ÜLKEDİR:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Batı Karadeniz'de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın deniz yetki sınırlarının birleştiği alanda keşfedilen doğalgazın çıkarılması için vakit geçirilmeden çalışmaları başlattı.

İkinci FATİH ZAFERİYLE, Türkiye'nin deniz yetki alanının içinde bulunan Tuna 1 bloğunda tespit edilen doğalgazın çıkarılması ve işlenmesi için tesisler kurulacak.

Azız Milletimizin, ÇOK UCUZ, DOĞALGAZ KULLANMASI SÖZ

KONUSU OLACAK. İKİNCİ FATİH ZAFERİ'Nİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN DOLMABAHÇE'DEN açıklamasının da derin anlamı var.

Rahmetli Atatürk, Dolmabahçe'de son nefesini varmıştı. Onun manevi huzurundan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da Dolmabahçe'den fatih zaferini açıklayarak, dünyaya, BÜYÜK TÜRKİYE MESAJI VERMİŞTIR. Dolmabahçe Sarayı'nın bugün bulunduğu alan, bundan dört yüzyıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya'sının gemileri demirlediği, Boğaziçi'nin büyük bir koyu idi.

Bugün, Türk Donanması, tarihtin aldığı güçle, MAVİ VATAN'DA tarih yazıyor. Karadeniz'de doğal gaz rezervlerini bulan Fatih, şu anda Akdeniz'de yeni keşifler için çalışıyor.

SONUÇ: Evet. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, tarihi izdüşümleriyle 21 Temmuz (Kıbrıs Barış Harekatı) ve 10 Ağustos, çöp tenekesine attığımız Sevr anlaşmasının ilan edildiği günlere atıfta bulunarak Navtex'ler ilan ederek, Akdeniz'de Haçlı-siyonistlerin kurguladığı 2'NCİ SEVR'İ YIRTIP ATMIŞTIR. İnşallah, Girit Adası açıklarına kadar olan bölgede, FATİH'LER yeni rezervler bularak, Türkiye'mizi enerji prangalarından da kurtaracaktır.

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