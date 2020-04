SON salgının ABD ile Çin arasında bir biyolojik ve genetik savaş olduğunu kabul edenler ve analiz edenler ağırlıklı. Çünkü, Corona Salgını Çin'in Vuhan yerleşkesinde başlıyor ve ağır hasarı Batı'da veriyor ABD-Çin savaşı korona öncesinde başlamıştı. Işık Doğu'dan gelir" stratejileri konuşuluyordu. ABD, Çin'i hedef almıştı. Çin'in 2030 yılında Dünya ekonomik lider olmasını engellemeye çalışıyordu. Çin ne yapacak diye merakla bekleniyordu.

İşte bu noktada, Çin'in asırlar öncesinden gelen, dünyanın en büyük mareşalı SUN-TZU'nun ,'' "savaşmadan kazanmak" stratejisini unutmamak gerek ÇİN'in teknoloji devi HUAWEI, ABD tarafından eziliyordu. Teknolojik keşifler Doğu'dan gelmeye başlamıştı ve bunun sürüp sürmeyeceğini belirleyecek olan, h‚liyle şu anki korona üzerine yürütülen stratejilerde yatmaktadır.

Bu gök kubbenin altında hiçbir şey tesadüfen olmaz.

Bunlar tesadüf olamaz.

1)Bill Gates 'Coronavirüs'ü salgınını 5 yıl önceden bildi.

2)Bill Gates, 7 potansiyel Coronavirüs aşısı için yeni fabrikalara milyarlarca dolar finansman sağlıyor.

3) Amerika'nın askeri haberleşme amacıyla planladığı ağ ile ortaya çıkan internet, zamanla geliştirilerek bugünkü halini aldı. kökeni 1969 yılına kadar uzanan internet ,Amerika Birleşik Devletlerinde GÖLGE CIA RAND Corporation adlı kuruluş tarafından güvenli olarak askeri haberleşmeyi sağlamak amacıyla, bilgisayar ağı geliştirmek üzerine hazırladığı projeye uygun bulundu.

Bu projeyle ABD Savunma Bakanlığı tarafından ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) adıyla bilgisayarlar arası ağ iletişimi başlatıldı.

4)Rand Corp. tüyosunu alan Bill Gates, Microsoft'un , 20 Kasım 1985 tarihinde Windows'u piyasaya verdi. Şirket OS / 2 olarak adlandırılan ayrı bir işletim sistemi geliştirmek için de CIA ile çok yakın çalışan IBM ile anlaşma yaptı.

5)Çok ilginç, CIA'nın Windows'u olan her bilgisayarı dinlediğini Wikileaks deşifre etti. Wikileaks'te yayınlanan belgelere göre CİA; iPhone, Smart TV'ler, oyun konsolları dahil her ortamı mikrofona çevirmiş. Dünya üzerinde Microsoft Windows'a sahip tüm bilgisayarlar spyware görevi görüyormuş, isteğe göre Windows Update vasıtasıyla arka kapılar açıyorlarmış.

6)2000 yılında, CIA ile ortak çalışan KÜRESEL MESELELER ILE DERİNDEN İLGİLENEN Bill Gates Vakfı kuruldu. Afrika, ebola virüsü çalışma alanları oldu.

Bu 6 birbirine çok bağlı gelişmelerin arka planına bakınca ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Şöyle:

"GATES'İN ILK KULLANDIĞI BİLGİSAYAR GENERAL ELECTRIK (PENTAGON) HARWARD ÜNiVERSiTE'Sİ EĞİTİMİ -GÖLGE CIA RAND CORP'UN GATES'IN ÖNÜNÜ İNTERNETLE AÇMASI--GATES'İN WINDOWS PROĞRAMINI CIA'NIN APARAT YAPMASI- CIA-GATES ORTAK YAPIMI VAKIF -KÜRESEL MESELELERLE İLGİLENMESİ AFRİKA VE EBOLO İLGİSİ- GATES'İN KORONA OLAYINI 5 YIL ÖNCECEN BİLMESİ'

Bill Gates'in Pentagon-CIA-Rand Corp- Harward Unıversitesi-Afrıka-Ebolo bağlamında BİLDİK GÖLGELER var.

ÇOK MANIDAR DEĞİL Mİ? Gates, 2015 yaptığı bir TED X konuşmasında, "Önümüzdeki 10 yılda bir şey 10 milyon insanı öldürürse bu muhtemelen savaş değil, oldukça bulaşıcı bir virüs olacaktır" demişti. Gates, 5 yıl önce Coronavirüs mesajlarını vermişti adeta.

Öngörülerini paylaşmıştı: "Füzeler değil, mikroplar yıkar. Salgın hastalıkları durdurmak için ise çok az yatırım yaptık.

Yeni salgın için hazır değiliz.' EVET.

BİLİNDİK SLUETLER BAKTERİ OYUNLARI SİMULASYONLARI YAPIYOR.

NE İÇİN? YENİ DÜNYANIN HEGEMONU NASIL KURARIZ DİYE

Corona Salgını Çin'in Vuhan yerleşkesinde başlıyor ve ağır hasarı Batı'da veriyor. Manidar değil mi?

