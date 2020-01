CHP treninden umut çıkmaz

AK Parti'yi bölmek için yola çıkan, CHP trenine katılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan şok üstüne şok yaşıyor.

Büyük hayallerle yola çıkan Davutoğlu ve Babacan, arka arkaya yapılan araştırmalarda yüzde 2'yi bulamazken, Ali Babacan'ın kuracağı parti de şimdiden ikiye bölündü. Kuruluş tarihini devamlı ertelemek zorunda kalıyorlar.

Bu gelişmelerin, CHP desteğinde Cumhurbaşkanı adayı olmayı hayal eden Abdullah Gül'de rahatsızlık uyandırdığı kulislere yansıyor. Tabii bunu CHP trenine binmeden görememeleri de ilginç.

Ahmet Davutoğlu, seçime giremeyen parti olarak açıklandıktan sonra bir başka şoku Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan 'Türkiye Eğilimleri' araştırmasında yaşadı. Araştırmayı yapan Prof. Dr.

Mustafa Aydın'ın, "Katılımcıların yüzde 50'si 'Davutoğlu'na asla oy vermem' diyor. Yüzde 48 ise 'Ali Babacan'a asla oy vermem' diyor. Karar değiştirme ihtimalleri yok" şeklinde konuşması, tek kelime ile HÜSRANI işaret ediyor.

Davutoğlu ve Babacan'ın, 'yok hükmündeyken' var oldukları AK Parti'yi bölmek için yola çıktıkları düşüncesi, geniş kitlelere yayılıyor.

Başarılı anketleriyle tanınan Optimar'ın yöneticisi Hilmi Taşdemir, bu gelişmeyi son anketinde net biçimde belirledi.

Aralık ayı anketinde, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu partisi ve Babacan'ın kuracağı iddia edilen partinin toplam oy oranının yüzde 1 olduğunu açıkladı. Davutoğlu ve Babacan'ın, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın küresel liderlik hamlelerinin aziz millet tarafından desteklenmesi nedeniyle büyük rahatsızlık yaşadıkları da anlaşılıyor.



VEFA UYARISI VAR

AK Parti'de bir dava adamı olan parti kurucusu İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, son anketler çıkmadan önce geleceklerini görerek Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı uyarmıştı:

"Türkiye'nin içinden geçtiği en kritik dönemde milletin hafızası cevabını verecektir. Türkiye'yi sömürge altında tutmak isteyen akıl, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinden rahatsız olduğundan AK Parti'yi bölme senaryoları içinde. Türkiye'yi 90'lı yılların kaotik dönemine kilitlemek isteyen akılla yüzleşmek zorundayız.

Türk siyasetini 2005 yılından beri Erdoğansızlaştırmak isteyen akıl, hem bizim mahallede hem de farklı mahalledeki renklerden yola çıkarak Türkiye'yi teslim almak istiyor, buna izin vermemeliyiz. AK Parti'den ayrılarak parti kuranlar cevaplarını milletin hafızasından ve tarihten alacaklardır." Ahmet Davutoğlu'na vefa uyarısında bulunan Metin Külünk, "Toplum hafızasının asla unutmadığı bir zaman diliminde söylemlere çok dikkat etmeliyiz. Bu konuşmalar üzerinden toplum beni nasıl sorgular demeliyiz.

Dün söylediğini bugün reddeden konumda olmak o insan için çok şık bir fotoğraf ortaya koymaz. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu dönemde milletvekili, başbakan ya da bakan olamayabilirsin ama milletin vicdan ve hafızasında duruşunda asla savrulma olmayan bir adam olarak anılmak, her şeyden daha kıymetlidir."



BABACAN KIVRANIYOR

Yeni parti hazırlıkları içerisinde olan Ali Babacan cephesinde iç karışıklıklar yaşanıyor. Yeni oluşumda henüz parti kurulmadan fireler yaşanıyor ve iki ayrı kanadın birbirine çelme taktıkları konuşuluyor.

Ali Babacan'ın kıvrandığı, kuruluşu bir türlü yapamaması sıkıntılara işaret ediyor. AK Parti kökenliler ve AK Parti dışından gelenler olmak üzere iki ayrı kanadın oluştuğu belirtilen yeni oluşumda, farklı siyasi geleneklerden gelen bazı isimlerin kavgaları sürerken, Türkiye'nin gündemindeki temel meseleler konusunda ciddi oranda fikir ayrılıklarının yaşandığı ve bu ayrışmanın da firelere neden olduğu duyuluyor.

Hatta çok ciddi rahatsızlık nedeniyle Abdullah Gül'ün de endişeli olduğu kulislerde konuşuluyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın