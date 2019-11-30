Muharrem İnce'nin belirttiği gibi CHP genel merkezindeki bir çetenin hazırladığı, Sözcü başyazarının devreye soktuğu kumpası, Fox'a çıkarak alevlendirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP içi bir depremi erken tetikledi. Külliye'yi ve Muharrem İnce'yi hedefe koyan CHP içi bir klik, kurguladıkları kumpasın altında kalınca, iç savaş açığa çıktı. Matruşka misalı, CHP içi kumpastan klikler arası savaş aşamasına geçildi.

Cumhurbaşkanımızın tezgahı çok çabuk görerek, 'Hodri meyden' demesi kumpasım yıkılmasını sağladı. Yalan makinası apaçık ortaya çıkmasına rağmen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hala, direnmesi, "bize kumpas kurdular" yalanına devam etmesi' aziz milletimize PES VALLAHİ DEDİRTMEKTEDİR.

Son durumu açıkça ortaya koyalım.

Bu savaş, CHP içinde Kemal Kılıçdaroğlu ve duruma hakim çekirdek kadrodan bazı isimlerin partiyi 'dikensiz gül bahçesine çevirme, Muharrem İnce ve ulusalcı kanatları temizleme, Kongre'de Oğuz Kaan Salıcı'nın 10 Aralıkçılar'ı daha güçlü noktaya taşıma ve nihayetinde Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik diğer planlara geçme savaşıdır.

Türkiye demokratik sistemiyle özellikle son yıllarda çok önemli bir noktaya gelmişti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyaseti demokratik anlamda önemli bir seviyeye gelinmişti. Son yaşanan olayla görüyoruz ki CHP'ye hakim çelik çekirdek hala eski Türkiye özleminde.

Olanlar, Külliye'ye çamur atmalar, Muharrem İnce'yi yeme teşebbüsleri, HDP'lileşme sevdası, erken başlatılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik oyuncular, figüranlar sahnededir.

Net olanlara bir daha bakılım. Muharrem İnce'nin deyimi ile 'CHP GENEL MERKEZİNDEKİ ÇETE' halen görevdedir. Kumpasın senaryosunu yazanlar deşifre olmadıkça, CHP merkezli siyaseti kirletecek yeni kumpaslara imza atmaları mümkündür.

CHP içi hiziplerin birbirini kırması ve kumpaslar siyaseten ibretlik olaylardır. Eski Türkiyeci CHP zihniyeti maalesef, genç Türkiye'nin önünde engel olmayı sürdürecektir.

Aziz milletimize, CHP içindeki hizipler savaşının taraflarını anlatmak olayların çok iyi okunması için yararlı olacaktır.

1)CHP'nin yönetimine hakim olan ,PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan aşkını gizlemeyenlerle, ulusalcı-Atatürk'çü kanatların savaşı vardır.

2) Ekrem İmamoğlu ile CHP teşkilat başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın tam desteğindeki, Canan Kaftancıoğlu arasında giderek artan mücadele vardır.

3)Belediyecilerin kurultaya hakim olma heveslileri ile CHP genel merkezini kontrol eden bazı sivri isimlerin kavgası vardır.

4)Muharrem ince'nin olağanüstü kongre için imza vermiş 618 CHP delegesini temizlemek isteyen Kılıçdaroğlu, ile Muharrem İnce arasında kavga vardır

5)Deniz Baykal'ı sevenler, onun yakını görünenler CHP'den, Yılmaz Ateş gibi temizlenmektedir.

6)Bir zamanların yıldızı, kenara atılmış Gürsel Tekin, Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner ve yakınları ile onların canlanmasını istemeyen 10 Aralıkçılar vardır.

7)CHP-HDP aşkının senaryosunu yazan ABD-Avrupa etki akanları kapılar ardında faaliyetini sürdürmektedir.

8) CHP'nin Mart ay��nda yapılması beklenen Ankara ve İstanbul Kongreleri kıran kırana geçecektir. İmamoğlu'nun istemediği Canan Kaftancıoğlu aday yapılmayacak, Kemal bey ve Oğuz Kaan Salıcı tarafından CHP MKYK'sında daha etkili konuma getirilecektir. Eren Erdem'i il başkanı olarak öne sürenler sahneye çıkacaktır.

CHP SLOGANI: İTTİHATÇILARDA ENTRİKA BİTMEZ,CHP ZİHNİYETİNDE OT YEŞERMEZ….