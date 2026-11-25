HRİSTİYAN dünyası İstanbul'un fethinden sonra 1453 tarihini unutamıyor. Rakamları topluyorlar, 13 yapıyor. "Müslümanların Peygamberi 571'de doğdu. Bu rakamları da topladığımızda 13 yapıyor" diyorlar. Zaten 13 rakamına takıklar. İncil'de de Son Akşam Yemeği'nde İsa ve 12 havarisi olmak üzere 13 kişi bulunuyor. Hz. İsa'ya ihanet eden havariyi düzeni bozan 13. kişi olarak yorumluyorlar. "Masada 13 kişi oturursa bir yıl içinde içlerinden biri ölür" şeklinde bir inanca kapılıyorlar.

Yıldızlara değecekmiş hissi veren gökdelenlerde 13. katı es geçip koymuyorlar. Asansörlerde 13. kat yok gözüküyor. 13 numaralı odaya girmiyorlar, 13 numaralı evde oturmuyor ve 13 sayılı her şeyden kaçıyorlar. İslam'da ise uğursuzluk yoktur. Peygamber Efendimiz (SAV) her şeyi hayra yorardı. Bu inançla İstanbul fethedildikten 3 yıl sonra atmosferin ötesinde ilginç bir olay yaşandı. Güneş çevresinde ortalama 75–76 yılda bir tur atan ünlü Halley Kuyruklu Yıldızı tüm parlaklığı ile gökyüzünde belirdi. Osmanlı'nın o dönemde Belgrad kapılarına dayanması zaten Avrupa'da bir korku, panik ve endişeyi de beraberinde getirmişti. Hristiyan dünyası Halley Kuyruklu Yıldızı'nı bir gök cisminden çok ilahi bir uyarı ve felaketlerin habercisi olarak yorumladı.

Papalık bu kuyruklu yıldızı "Osmanlı ve Müslüman dostu zındık" ilan edip lanetledi. Türk kılıcına benzeterek aforoz etti. Gökteki bir yıldız bir anda Avrupa'da İstanbul'un fethi sonrası Osmanlı korkusunun, haçlı çağrılarının ve dini kaygıların yansıması haline geldi. Papa III. Callixtus tüm kiliselerde bu uğursuzluğu kovmak için ayinler yapılmasını ve her gün öğle çanları çalınması talimatını verdi.

Aradan yıllar geçti. Şimdi Osmanlı'nın torunları Ankara Etimesgut'ta Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayan yüksek güvenlikli komuta ve koordinasyon merkezi inşa etti. Adını da AY YILDIZ Müşterek Karargahı koydu. Milyonlarca genç TEKNOFEST'te buluştu. En iyi takımların sürü uçuş ve hava savunma görevleriyle yarıştığı özel kategoride ter döktü. Bu rekabetin adına da "TEKNOFESTSavaşan İHA Yıldızlar Yarışması" dendi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri de oradaydı, Çaylak Yıldızlar grubu veya Yıldız Roket takımı da.

Hepsi finalist gruplar içinde yer aldı. Türk savunma sanayiinde İHA/SİHA, füze ve hava savunma sistemlerine genellikle yırtıcı kuşlar, gökyüzü ve doğa olayları ile isimler kondu. Dünya Gökdoğan, Bozdoğan, Gökdeniz, Şimşek, Turna, Anka, Karayel ile tanıştı. "Yırtıcı Kuş ve Göklerin Hâkimi" olarak bilinen Aksungur dünyaya "Merhaba" dedi. Aksungur Türk destanlarında gökyüzüyle, özgürlükle ve göklerin hâkimiyetiyle özdeşleştirilen kutsal sembol kuşlardan biriydi. Kızılelma ise bir Türk tarihinde ulaşılmak istenen en yüce hedefi, ülküyü ve cihan hâkimiyetini simgeliyordu. "Kızıl" rengi ve "elma" biçimi nedeniyle güneş, ay veya gök kubbe gibi kozmik sembollerle yorumlandığı mitolojik söylemlerde yer buluyordu. Kızılelma geçtiğimiz hafta ordu envanterimize giriyordu.

Türkiye insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke unvanına kavuşuyordu. Dünya medyası ayağa kalkıyor, "Türkler savaşların seyrini bir kez daha değiştiriyor. Göklere ipotek koyuyor" diye sayısız yorum ve analiz yağıyordu. Türkiye bir de "Kaan"ı ordu envanterine sokmaya hazırlanarak tüm dünyaya "Göklerin hakanı, hükümdarı, egemeni artık geliyor" mesajı veriyor. Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 SİHA'ları Manisa- Balıkesir karayoluna başarıyla indirip kaldırdık. "Artık havaalanları tarihini de değiştiriyorum.

Pistleri vurarak uçakları işlevsiz hale getirip felç etme dönemini kapatıyorum. Tüm otobanlar bana havaalanı, benim üssüm." diyordu. Tüm bu hamleler dünyaya parmak ısırtırken "Türkiye hibrit ve otonom filo savaşları konseptini başlatan ilk ülke oldu" ve "Dağıtık muharebe doktrini ile insansız hava üstünlüğünde bir kırılmayı Türkler başardı" diye analizler havada uçuştu. Yunan medyası da "Çanlar bizim için çalıyor" diye feryat etti.

Muazzam hamlelerimizi Papa'nın "Halley Kuyruklu Yıldızı"na baktığı gibi seyrediyorlar artık. Denizciler açık denizlerde Kutup Yıldızı'na bakarak yön bulur.120 bin çalışanı olanı Savunma Sanayiimizdeki 40 bin Türk mühendisi de dünyada daha önce denenmemiş konseptlerde kendi yolunu çizen birer "KUTUP YILDIZI"dır. ASELSAN'ın gözü (radarı), ROKETSAN'ın gücü (mühimmatı), TEI'nin kalbi (motoru) ve Baykar-TUSAŞ'ın gövdesini birleştirerek gökyüzünde TAKIM YILDIZI dönemini başlattık.13. Yüzyılda cihan imparatorluğu dönemini başlatan Osmanlı'nın torunlarına hayırlı UĞURLU olsun.