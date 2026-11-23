ÜLKELERİ karıştırmak, hatta işgal etmek için istihbarat örgütlerinin düzenlediği sahte bayrak operasyonları şekil değiştirdi. Artık elemansız, beş kuruş harcamadan bu işi kolaylıkla yapabiliyorlar. Nasıl mı? Haydi gelin cevaplamadan önce geçmişin zor operasyon dönemlerinde şöyle bir yolculuk yapalım.

1931'de Japonya Mançurya'yı işgal etme kararı aldı. Ancak buna kılıf lazımdı. Kendilerine ait bir demiryolunu havaya uçurdular. Ortalığı ayağa kaldırıp "Çin yaptı" diye bağırdılar. Ardından işgali gerçekleştirdiler. 1939'da Hitler'in Nazi istihbaratı Polonya üniforması giydirdiği SS ajanlarını Alman radyo istasyonuna saldırttı. Ertesi gün "Radyomuzu bombaladı" yaygarasıyla Polonya'yı işgal edip 2. Dünya Savaşı'nı başlattılar. 1939 'da Sovyetler, Finlandiya'ya saldırmak için bahane aradı. Kendi topraklarındaki sınır köyü Mainila'yı top ateşine tuttular. Ardından "Vayy Finlandiya köyümüze saldırdı" diye ortalığı yıkıp harekete geçtiler. 1953'te İran'da Başbakan Musaddık'ı devirmek için CIA ve İngiliz MI6 ajanları komünist kılığına girdi.

Dini liderlere saldırıp camileri bombaladılar.

Hedef halkı sokağa dökmek ve kanlı olaylarla darbe yapmaktı. 1954 'te İsrail İstihbaratı Mısır'daki İngiliz ve ABD hedeflerine bombalı saldırılar düzenledi. "Mısırlı örgütler bunu yaptı" diyecekler, Batı'nın Nasır'a olan desteğinin bitireceklerdi. Ancak ajanları yakalandı ve idam edildi. 1962'de ABD bir proje geliştirdi. Küba'da Fidel Castro'yu devirmek için ABD şehirlerinde bombalar patlatılacak, terör estirilecek ve Castro suçlanacaktı. Başkan Kennedy son anda bu projeyi durdurdu. 1964 'te ABD Vietnam'a tam gücüyle girmenin yollarını arıyordu. Medyayı kullanıp "Vietnam donanma gemilerimize saldırdı" diyerek kamuoyunu gaza getirdiler. Ancak yıllar sonra böyle bir saldırı olmadığı ortaya çıktı. ABD bu yalanla Vietnam'a daldı.1980'de İtalya derin devleti "Gerilim Stratejisi" kapsamında kendi tren istasyonlarını bombalayıp 85 İtalyan öldürdü.

"Komünistler yaptı" diyerek ülkeyi ayağa kaldırdı. 1986'da Mossad ajanları Trablus'a gizli bir verici yerleştirdi. O verici ile Libya hükümetine aitmiş gibi sahte şifreli mesajlar yayınladılar.

ABD ve Batı istihbaratını bu sahte yayınlarla Libya'nın yeni terör saldırıları planladığına inandırdılar Zavallı ahmak ABD gaza gelerek Libya'ya hava saldırısı başlattı. CIA ajanı kılığına giren İsrail istihbaratı, İran'da nükleer fizikçileri, yerel örgütlere öldürterek sürekli "Muhalefetin eylemleri" olarak göstermeye çalıştı.

İranlı fizikçileri öldüren yerel örgüt üyeleri ise CIA ile anlaştıklarını zannediyordu. Onları kullanan MOSSAD'dı. Hem işini gören hem de yakalanma ihtimaline karşı suçu ABD'ye atmayı hedeflemiş bir İsrail vardı. 1999'da Rus istihbaratçıları kendi şehirlerinde bir binaya bomba yerleştirirken yakalandı. "Tatbikat yapıyoruz" diye sıyırmaya çalıştılar.

Aslında hedef suçu Çeçenlere atıp işgale bahane bulmaktı. Binlerce sahte bayrak operasyonu ile ülkeleri karıştırdılar. Türkiye de bunlardan nasibini aldı ve çok acılar çekti. Geçmişte birçok insanımız memleketi kurtardığını düşünerek sokaklara dökülüp yabancı istihbaratların oyununa geldi. Bunun için elemanlarını sahte pasaportlarla, sahte üniformalarla gönderiyorlardı. Gaz veriyor, para yağdırıyorlardı. Ancak şimdi çağ değişti, bunlara gerek kalmadı. Artık elemanlarını hiç riske atmadan bu işi bedavaya yapıyorlar. Sınır ötesi sahte bayrakları siber operasyonlarla dikiyorlar. Sosyal medya diye ellerinde bir bomba var. Ortaya atıp, pimini çekiyorlar.



Binlerce zavallı da buna balıklama atlayıp ülkesinde gerilime çanak anteni oluyor. Algı operasyonları ve twitlerle bu işi hallediyorlar. Herkesin herkese sövüp sayabildiği bir sosyal medya oluşturdular. Yeter ki sahte hesaplarla, yalanlarla, iftiralarla o sövmeyi hayata geçirecek konu bulabilsinler. Bunda da hiç zorlanmıyorlar. Sahte sosyal medya ağları ile sürekli gerilim konusu ve buna atlayacak zavallıları rahatlıkla buluyorlar. Gezi olaylarında bile herkesi eyleme çağıran adam sosyal medya üzerinden "Ağaç, ağaç.. Gelin onları kurtaralım" diyordu. Ardından olaylar büyüyünce gayet açık bir şekilde "Mesela ağaç değil, siz hala anlamadınız mı" diyerek operasyonun gerçek amacını deşifre ediverdi. Şimdi o sahte bayrak operasyonu elemanı Londra'da yaşıyor? Neden Londra'da peki? Siz hala anlamadınız mı?