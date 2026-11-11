Trumpizm sarsıldı

ABD'Yİ en iyi anlatan açıklamalardan biri, ünlü talk-showcu David Letterman'dan gelmiştir. David diyor ki; "Eski Mısırlılar kedilere taparlardı. Biz Amerikalılar ise paraya tapıyoruz. Aradaki tek fark, Mısırlıların kedilerini besleyebilmesi." Yani David aslında "Mısırlılar taptıkları tanrı kediyi besleyebiliyordu. Biz ise taptığımız tanrı parayı besleyemiyoruz." diye yakınıyor. Doğu'da Atlantik, Batı'da Pasifik olmak üzere İki okyanus arasında olup, bunu kalkan olarak gören ve dünyadaki savaşlara, gerilimlere, çatışma bölgelerine uzak kalan bir Amerika'da herkes kendini güvende hissediyor. Bu konforla, binlerce km ötedeki savaşlara, dünyada neler olup bittiğine uzak kalan bir Amerikan halkı var. O yüzden paraya tapar hale gelen bir toplum oldular.

Oy verdikleri her seçim onlar için "Cüzdan oylaması" diye adlandırılıyor. Bu tablo seçmenlerin, adaylarca sunulan ideolojilere değil, hangi adayın kendi kişisel bütçesine, cüzdanına katkı sağlayacağına bakarak oy verdiğini tanımlıyor. Bugüne kadar Amerika'da seçimlerde İsrail destekleyen lobiler ve Yahudi işadamları, adaylara milyarlarca dolar bağışlıyor, rakiplerini karalamak için oluk oluk para akıtıyor ve sonuçta hem kongreyi hem de senatoyu satın alıyordu. İlk seçimlerden itibaren bu sistemi uygulayan bir Amerika vardı.

O Yüzden Abraham Lincoln'ün Savaş Bakanı Simon Cameron ülkesindeki sistemi şöyle tanımlıyordu; "Dürüst bir politikacı, bir kez satın alındığında satılık kalmaya devam eden kişidir." ABD her seçimde dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan İsrail tarafından satın alınıyordu. Güneş çıktı mı ABD'ye şemsiye veren, yağmur yağdığında hepsini ve daha fazlasını geri alan bir İsrail sistemi kurulmuştu. Ancak bu defa İsrail aşkına İran'da savaşmaları, aptallığın daniskası oldu. Paraya tapan ABD'de herkes ilk önce benzin fiyatlarına bakar. Son savaş benzin fiyatlarını fırlattı. Toplum "Bankadaki param ile yaşam tarzım şu an boşanma aşamasında." diyerek ayağa kalktı. "Önce İsrail" diyen yönetenlere karşılık "Neden benim paramla İran'ı vurup, benzini fırlatıp, askerlerimizin öldüğü ortamda benim cebimden İsrail destekçisi petrol şirketlerine trilyon dolarlar akıyor" diyen halk çatışması başladı.

Paraya tapanlar, ülkeyi parayla satın alan İsrail'i hırsız, ABD'yi yönetenleri ise işbirlikçi satılmış olarak görmeye başladı. Trump'ın son seçimde hezimete uğrayıp hem kongre hem de senatoyu kaybetmesi bundandır. ABD halkı artık İsrail'i hırsız, ABD'yi yönetenleri de satın alınmış olarak görüyor. Kasım 2012'de Trump, "Make America Great Again" yani "Yeniden büyük Amerika" sloganının ticari markasını seçimlerin hemen ardından, resmi politik yürüyüşünden önce tescilletmek için başvurdu.

Hareket "MAGA" adıyla bir siyasi dalgaya ve kitle hareketine Haziran 2015 tarihinde dönüştü. Trump, New York'taki Trump Tower'da düzenlediği ünlü yürüyen merdiven gösterisiyle 2016 ABD Başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı ve bu sloganı kampanyasının merkezine koydu. "Önce Amerika" dedi. "Ulus" devletten bahsetti. Yahudi Küresel Sermaye istedi diye savaşlara girmeyeceğini haykırdı. Yeryüzünden askerlerini çekeceğini ilan etti. Küreselleşmeye karşı çıkan milyonlar Trump'ın çağrısıyla "MAGA" adı altında örgütlendi. Hatta daha da ileri giden halk yığınları bu yeni akımı bir ideoloji olarak benimseyerek adını "Trumpizm" koydular.

Dış politikada yaşanan askeri krizler ve dış ticaret çatışmaları, küresel petrol fiyatlarını doğrudan tetikler. Trump verdiği sözleri kenara bırakıp "Önce Amerika" diyen en büyük destekçisi ve kendi kurduğu MAGA örgütüne verdiği vaadlerden döndü. İsrail'in Epistein şantajına boyun eğip Tel-Aviv adına İran'a saldırdı.

"Önce Amerika"dan bir anda "Önce İsrail"e dönüşüverdi. Haliyle pompa fiyatlarının fırlaması ortalama Amerikan vatandaşının cebini İran'a atılan füzelerden daha fazla vurdu. Benzin fiyatları gıdayı da tetikledi. Şimdi MAGA ideolojisini, benimseyenler, Amerikan vergi mükelleflerinin parasının ve askerinin yine yurt dışındaki krizlere harcandığını savunarak Trump'ın ihanet ettiğini ve İsrail'e yenik düştüğünü söylüyor. "Trump Vaatleri Çiğnedi" diye bağırıyor. "Bataklığı kurutacağım dedi, küreselci şirket figürlerini Beyazsaray'a doldurdu" diye yerden yere vuruyor.

"Kendi kurduğu ideolojiye sadık kalmayan başkan. Trump kaybetmedi. Bize kaybettirdi" denilerek sohbetlerde yargılanıyor. "Paraya tapanlar, paramız İsrail'e ve onun hortumcu şirketlerine gidiyor" diye ağlıyor. Trump ise yardımcısı JD Vance ile "İran'a tekrar saldırmayacağız, İsrail'e para vermeyeceğiz artık" diyerek ahmaklıktan çıkış arıyor. ABD'de gelinen nokta bu. Daha neler göreceğiz neler!