Başkaldırı

ABD'DEKİ son seçimlerin verdiği en büyük mesaj, "Ülkeyi yöneten ahmaklar uyanın. İsrail'in kuyruğundan inin" oldu. Temsilciler Meclisi ve Senato'da İsrail'i yerden yere vuran ve "İlerici grup" olarak adlandırılanların sayısı rekor kırarak 50'yi geçti. Hem Trump hem de yardımcısı JD Vance, hezimeti getiren seçimler için "İran'la savaştık, kaybettik maalesef" dedi. Aslında bunun açılımı "İsrail'in gazına gelerek ahmakça saldırdık. Şimdi bunun bedelini ödüyoruz" demekti. İkisi de seçim günü gelmekte olan "Dip dalgayı" ve "İsrail'e olan öfkenin sandıklara yansıyacağını görmüştü.

Trump oy verme işlemi başladığı gün alel acele İsrail'e her yıl yapılan 4 milyar dolarlık yardım paketinin artık olmayacağını açıkladı.



Ancak geç kaldı. Ok yaydan çıkmıştı. Şimdi herkes "Trump kaybetti" diyor. Hayır "Kaybettirdi." Haydi gelin dış politikasını İsrail hizmetçisi olmaya adayarak dünyanın en ahmak ülkesi haline gelen ABD'nin halini isimler üzerinden açıklamaya çalışalım. Mike Collins. O bir Hristiyan. Ailesiyle birlikte Georgia'nın Milner şehrinde bulunan ve Evanjelik kilise olan Rock Springs Church üyesi. Evanjelist Hristiyan olarak "İsrail'e bu dünyada ölümüne hizmet edersek cennete giderim" inancına sahip. Son seçimde Trump'ın büyük desteği ile Georgia'dan aday oldu. Jon Ossof ise Rus Yahudisi olan Richard Ossof'un oğlu. Demokratların Yahudi adayı olarak Georgia'da, Cumhuriyetçi Hristiyan Mike Collins'in karşısına rakip olarak çıktı. Yahudi Jon Ossof seçim çalışmalarında "Gazze'deki masum Filistinli sivillerin yaşam haklarını ve insani krizin boyutunu göz ardı edemeyiz" diye bağırdı."İnsani ilkeleri ve uluslararası hukuku korumak zorundayız" diye çığlık attı. İsrail'e ağır silahlar verilmemesini istedi.

"Netenyahu hükümetinin aşırı sağcı politikalarını ve çatışma hukuku ihlallerini eleştirmek Yahudi düşmanlığı değil, insanlık görevidir" dedi.

Filistin'in devlet olarak tanınmasını istedi. "İki devletli çözümü" savundu. Siyonizm'e ve İsrail politikalarına şiddetle karşı çıkan ABD'deki liberal Yahudiler, Ossof'un seçim kampanyasında gönüllü olarak çalışıp, para yağdırdı.

Buna karşılık rakibi Hristiyan Mike Collins onu İsrail'e ihanet etmekle suçladı. "Ben sonuna kadar ölümüne İsrail'in yanındayım" diye bağırdı."Benim inancım İsrail'e hizmeti gerektiriyor. ABD'nin ulusal çıkarları için de bu hayati önem taşıyor. Yahudi Ossof zor zamanda İsrail'i yalnız bırakıyor. Yahudi düşmanlarının etkisi altında kalıyor. İsrail'in Gazze'de işi kökten çözmesi için tüm ağır silahları vermeliyiz. Benim İsrail'e ve Yahudi toplumuna desteğim Ossof gibi girdiğim odaya göre değişmez. ABD tüm gücüyle onların arkasında durmalı." diye nara attı.

Sonuç olarak son seçimde İsrail'e inancı gereği sonuna kadar destek veren Hristiyan Mike Collins Georgia'da seçimi kaybetti. İsrail'i eleştiren, Siyonizm'e karşı çıkan, Gazze'de insan hakları ihlali yapıldığını söyleyen Yahudi Jon Ossof ise Georgia'da seçimi kazanan isim oldu. Jon Ossof'a en büyük desteği veren Bernie Sanders'ti. Yahudi ve bağımsız aday olan Bernie Sanders de İsrail politikalarını yerden yere vuruyordu.

O da 4. kez seçilerek senatoya girdi. Gazze'deki sivil kayıplara, aşırı sağcı İsrailli bakanların açıklamalarına ve Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı sert eleştiriler yönelten, İsrail'in katliamlarını yerden yere vuranlardan Yahudi Jamie Raskin Maryland'de, Yahudi Becca Balint de Vermont'ta kazandı, Gazze'deki askeri operasyonlara insani gerekçelerle karşı çıkarak İsrail'e silah satışlarına kısıtlama getirilmesini savunan Yahudi Jan Schakowsky Illinois eyaletinde Siyonist Yahudi rakibini mağlup etti. Katliamcı İsrail ordusunu yerin dibine sokan Yahudi Sara Jacobs da California'dan Temsilciler Meclisi'ne girdi. Neredeyse tamamı İsrail'i ölümüne destekleyen Hristiyan rakiplerine karşı kazandı.



ABD seçmeni "İsrail aşkına savaşıp ölüyoruz. Benzine üç katı para ödeyip, İsrail'e para yağdıran, petrol ve silah şirketlerini zengin ediyoruz.

Buna son verin" dedi Gazze ve Orta Doğu'daki yıkıma ABD vergileriyle silah sağlanması fikri, İsrail'i savunmaya devam eden adayları darmadağın etti. İsrail lobilerinin milyonlarca dolarlık bağışları çöpe gitti. "İsrail'i kollama tabusu" çöktü.Yahudileri bile kimliğini gizleyecek hale getirten Siyonizm'in ABD'ye taktığı tasmaya ve ahmak siyasetçilere uyanış başkaldırısı ABD'yi sardı. Ülkede isyan için yıl sonu indirimlerinin bitmesini beklemeyen şuurlu bir nesil geliyor. O yüzden Tel-Aviv medyası ve siyasetçileri, ABD seçim sonuçlarına topyekün ağlıyor.