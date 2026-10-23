Paris mi parais mi?

Fransa esir alınmış bir ülkedir. Yangın yerine dönen şehirlerinde yaşanan dehşet görüntüleri aslında köleliğe başkaldırıdır. Dünya medyasında kimse bunu yazamaz. Çünkü dünya medyası da kölelik düzeni kuranların malıdır. Fransa, Frank kelimesinden türemiştir. Anlamı özgür demektir. Ancak günümüzde boynunda tasma vardır ve özgür değildir. Haydi bunu biraz açalım.

Macron, Rothschild & Cie Banque'da yatırım bankerliği yapmıştır. Bankada çalışırken Rotschild ailesinin ortak olduğu Nestle, Pfizer'ın birimini satın almak istedi. Macron, 12 milyar dolarlık yüksek tutarlı dev satın alma sürecine danışmanıydı. Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rotschildler onu ortak yaptı. Ödül olarak Ekonomi Bakanlığına ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı'na getiren, bu İsrail'i kuran küresel hanedandır.

Georges Pompidou da Rothschildlerin bankasında direktörlük yaptı. Daha sonra Fransa Başbakanı ardından Fransa Cumhurbaşkanı oldu. René Mayer Fransa Başbakanı olmadan önce Rotschild ailesinin demiryolu şirketi ve bankalarında genel müdürdü. Nicolas Bazire diye bir Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri vardı. Başbakan Édouard Balladur'ün kabine başkanıydı. Dünyanın en zengin ailesine hizmet için bu makamlara getirildi. Ödül olarak siyaseti bıraktığında Rothschild & Cie bankasında ortaklık ve yöneticiliğe taşındı.

Henri Emmanuelli Fransa Meclis Başkanı ve Bütçe Bakanıydı. Devlet parasını yönetirdi. Siyasetten önce, 10 yıl boyunca Banque Rothschild'de çalıştı. Üstelik "Kahrolsun küresel sermaye" diyen Sosyalist Parti'ye Rotschild tarafından yerleştirilip, parti lideri de yapıldı. François Henrot, Fransa Sanayi Bakanlığı ve kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunduktan sonra Rothschild & Co grubuna geçti ve bankanın en kıdemli yönetici ortaklarından biri oldu. Fransız siyaseti ve ekonomi bürokrasisi ile finans sektörü arasındaki "Para ilişkisinin" sembol isimlerindendi. Fransa'da parada söz sahibi olanlar asla şansa bırakılmaz, zengin aile tarafından seçilirdi.

Fransa'da elitlerin yetiştiği ENA Ulusal İdare ve Sciences Po gibi okullardan mezun olanlar, dev yatırım bankaları (Rothschild & Cie, Lazard vb.) tarafından kapışılır, yetiştirilir ve ardından ülkeyi yönetmeye gönderilir. Bürokrasinin her yerine sızdırılırlar. Mesela Gilles Brégant ve Guillaume Hannezo gibi maliye kökenli bürokratlar emekli olunca hemen Rothschild & Cie'de yöneticilikle ödüllendirilmiştir. Hizmetleri büyüktür ne de olsa.

Fransa'da Rothschild kadar siyasete lider yetiştiren bir diğer dev yatırım bankası da Lazard'dır. Fransız siyaset literatüründe "Rothschild daha çok Cumhurbaşkanlığına, Lazard ise Başbakanlığa adam gönderir" şeklinde meşhur bir söz bile vardır. Lazard Bank, Rotschildlere rakip gibi gösterilse de aslında ortaktırlar. Lazard hisselerinin büyük çoğunluğu küresel yatırımcılar Vanguard, BlackRock, State Street gibi dev fonlara aittir. Rotschild hanedanı bu şirketlerin çoğunda patrondur.1984–1986 yılları arasında Fransa Başbakanlığı yapan Fabius'ün en yakın kurmay kadrosu Lazard kökenlilerden oluştu.

Fabius'ün Maliye Bakanlığı ve siyasi aktörlüğü döneminde sağ kolu olan ve kabinesinde çalışan Matthieu Pigasse, daha sonra Lazard Fransa'nın CEO'su oldu. Le Monde gazetesi, Les Inrockuptibles gibi yayın organlarını da satın alarak sol siyasetin en büyük medya ve finans gücü haline geldi. Fransa'da solcu başbakan adaylarının belirlenmesinde en etkili aktördü. Fransa Başbakanlarından Dominique de Villepin, ekonomi konusundaki en kritik danışmanlarını Lazard bankasından seçmiştir.

Villepin hükümetinde Lazard Bank, Başbakanlık için "Gayriresmî strateji odası" diye tanımlanır. Lazard Bank'ı yöneten Antoine Bernheim, Fransa'da cumhurbaşkanları ve başbakanlar yetiştiren "Kral doğurucu" olarak bilinir. Fransa Başbakanı Balladur ve Cumhurbaşkanı Sarkozy gibi isimlerin en büyük hamisi, finansal destekçisi ve akıl hocasıdır. Paris aslında elitler için PARAİS'tir Fransa'da Rotschild ailesine ait bankaların önünde gösteri yapılarak duvarlarına "Macron Rotschild'in emir kulu" diye yazılması boşuna değildir. Sarı yelekli göstericilerin "Macron, zenginlerin bankeri, zenginlerin başkanı! İşçileri değil, bankerleri soyun, parayı bankerlerden alın! Macron, Fransızların değil Rothschild'in başkanı!" diye slogan atması "Sarı yelek küreselcilerin kefeni olacak" diye bağırması hiç tesadüf değildir.