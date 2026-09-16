Büyük tezgah

2018'DE bu sütunlarda bir öngörüde bulundum. Almanya'yı önümüzdeki yıllarda Friedrich Merz'in yöneteceğini açıkladım. Ben falcı değilim ve fala da inanmam. Parayı takip ettiğinizde sonuca ulaşmak zor değil. Friedrich Merz şu anda Almanya Başbakanı ve İsrail'in en büyük destekçilerinden biri. Merkel, Merz'i etkisiz hale getirmişti.

Friedrich Merz de siyasetten çekilip son yıllarda ABD'nin en büyük yatırım fonlarından Rotschild hanedanının da ortak olduğu BlackRock şirketinin denetleme kurulu başkanlığı görevini üstlendi. BlackRock şirketi de Merril Lyinch ile ortaklığa gitti.

Merril Lynch'in hisselerini de Bank of America topladı. Bank of America'nın sahibi dünyanın en zengin iki isminden biri olan Rockfeller hanedanı. Yani Almanya Başbakanı Merz baktığımızda Rockfeller ve Rotschild hanedanının şirketinde başkanlık yapan bir eleman. Dünyanın en zengin iki Yahudi ailesinin Almanya'nın tepesine taşıdığı bir isim.

8 Mayıs 2018'de Fransa lideri Macron hakkında da Beyaz Saray'ın resmi yayın organında ilginç bir yorum vardı; "Macron hakkında bilinen tek şey Rotschild hanedanının bankacılarından parlak bir çocuk olduğudur" deniyordu. Beyaz Saray'ın resmi yayın organı Macron'u, küresel sermayenin bir numarası hanedanın adamı ilan ederek hedef gösteriyordu.

Macron hızla zirveye yükselmeden önce Jacques Attali ile tanıştı. Attali sıradan bir isim değildi. Cezayir'den Paris'e göç eden bir Yahudiydi. Fransa eski Cumhurbaşkanı Mitterand'ın sağ koluydu. Onu oraya Rotschild hanedanı yerleştirmişti. Jacques Attali, Macron'u önce kendi yönettiği Ekonomi Büyüme Komisyonu'na aldı. Yardımcı raportör diye bir ünvan uydurdu. Ardından Macron'u Rotschild hanedanının bankasına taşıdı.

Macron bu bankada hızla yükselerek milyarlarca dolarla oynayan bir yönetici konumuna geldi ve güç kazandırıldı. Ardından Fransa'yı yöneten adam elbisesi giydirildi. Rotschild hanedanının adamı Jacquess Attali "Macron'u ben doğurdum ve büyüttüm" diyordu gururla.

AB'nin lideri iki ülkenin de başına iki hanedan adam tayin ediyordu. AB'yi onlar kurduğuna göre tabii ki boş bırakmazlardı. Macron koltuğa oturur oturmaz Hanedana ait Black Rock şirketini yöneten Lary Fink'i Elyesse sarayında ağırladı.

Lary Fink Baron Jacob de Rotschild'in bir numaralı adamıydı. Macron onunla muazzam yatırım ve para ilişkilerine girince Fransa karıştı. Haftalarca süren olaylarda, sokak çatışmaları, yangın ve kundaklamalarda göstericiler "Macron Fransa'yı Black Rock gibi bir fona teslim ediyor." diye bağırıp protesto ediyordu.

Gelelim Gilead Sciences adlı şirkete... En büyük hissedarları14 trilyon dolarlık varlığı yöneten BlackRock ve 12 trilyon dolarlık devasa bir hacmi yöneten The Vanguard Group gibi dev küresel varlık yönetim şirketidir. Rotschild hanedanının ortak olduğu Vanguard Group'un, Lockheed Martin, Coca Cola, Microsoft, Oracle, Ford, Apple, General Electrics, McDonald's, P&G, IBM'de hisseleri var. Birçok ülkede dolarla oynayarak ekonomik kriz ihraç edip şirketlerin değerini düşürüyor. Ardından o şirketleri 5'te 1 fiyatına satın alıyor.

BlackRock ve Vanguard, ABD merkez bankasındaki tüm kararları alanlar arasında. Bir gecede 1 trilyon dolar basıyorlar. Borcu 40 trilyon doları geçen ABD yönetiminden her yıl 1.2 trilyon dolar faiz alıyorlar. Yani ülkeyi köleye çeviriyorlar. Size ABD'yi esir alan, Almanya ve Fransa'yı yönetenleri seçip tayin eden 3 şirketi ve bunların su boruları gibi iç içe geçmiş ilişkilerini, ortaklıklarını anlattım.

BlackRock, Gilead Sciences ve Vanguard Grup'un varlık hacmi 27 trilyon doları aşıyor. Türkiye'deki LGBT derneklerine muazzam şekilde para yağdı. Tam 32 milyon dolar gönderildi. Milyon dolarlar yağdıranların içinde bu 3 şirket de var. Sadece onlar mı? Fransa ve Almanya büyükelçilikleri çuvalla dolar göndermiş bizdeki LGBT derneklerine.

Büyükelçiler o paraları, küreselcilerin iktidara taşıdığı Almanya Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı'na imzalatmadan gönderemez. Kuruş harcayamazlar. Türkiye üzerinde oynanan oyunlar tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük. Sivil toplum kuruluşu adı altında seçilmiş örgütlere milyon dolarlar yağdıranların tamamı ya İsrail sevici ya da İsrail'in kurucusu. Bölgenin en büyük gücü Türkiye'yi silahla yola getiremeyeceklerini biliyorlar.

Böyle bir hata yaptıklarında tepelerine bineceğimizi en iyi bilenler onlar. O yüzden içeriden çalışıyorlar. Milyon dolarlar yağdırıyorlar. Sinir uçlarımızla, aile yapımızla bile oynuyorlar. Kavga etmemiz, sürekli içeride gerilim yaşayıp dışarıyı unutmamız için para saçıyorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar o taptıkları paraları çöpe döndürecek bir kararlılıkla güç var bizde. Devlet artık uyumuyor. Geçti o günler. Tüm oyunların farkındayız ve üzerine gidiyoruz.