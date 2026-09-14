Türkiye’nin rotası

Bu ülkeyi yıllarca CHP ve Batı aşığı ittihatçı kafalar yüzünden saçma sapan tartışma ve kavgalarla içeride meşgul ederek dışarıya kapalı hale getirdiler. Bugün bile aynı kafadalar. Değişen bir şey yok. Bizi içeride tutmak için dünya dışı konularla meşgul oluyorlar. Hiçbir projeleri, vizyonları yok. Sürekli içeride gerilimle yol alıyor, bu kafayla iktidara gelebileceklerini zannediyorlar. Bu ülkenin ne kadar önemli olduğunu anlatabilecek bir tek uzmanları yok. "Mavi vatan" diyorsun, bu güruh uzman diye piyasaya sürdükleriyle ona bile saldırıyor. Savunma sanayiinde devrim yapıyorsun, "Üretenleri içeri atacağız" diyecek kadar ileri gidiyorlar.

Halbuki dünya Türkiye'nin hayati önemini ve gücünü her gün konuşuyor, üzerine tonlarca analiz yapıyor. Gelin birkaç özet örnekle bu anlatımlara gidelim. Zbigniew Brzezinski (Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Jeopolitik Teorisyen) Büyük Satranç adlı kitabında diyor ki; "Türkiye Avrasya'nın en kritik 5 jeopolitik eksen ülkesinden biridir. Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan, Batı ittifakının doğudaki en hayati çapa noktasıdır." George Friedman (Stratfor Kurucusu ve Jeopolitik Uzmanı) Gelecek 100 Yıl adlı eserinde Türkiye'nin 21. yüzyılın en büyük bölgesel güçlerinden biri olacağını öngörüyor. "Osmanlı coğrafyasındaki boşluğu dolduran, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasya'da kaçınılmaz bir baskın güç haline gelen bir Türkiye kaçınılmazdır. Türkiye yakında bölgesel güç merkezinden küresel güce evrilecektir." diye haykırıyor. Henry Kissinger (Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Jeostratejist) "Türkiye'yi Doğu ile Batı arasında hem fiziksel hem zihinsel bir köprüdür. NATO'nun güneydoğu kanadının kilit taşıdır. Türkiyesiz bir Orta Doğu politikası asla yürütülemez" diye bağırdı hayatı boyunca. Amiral James Stavridis (Eski NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı) Türkiye'nin askeri gücünün NATO için ikame edilemez olduğunu vurguladı sürekli. Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden Karadeniz'in kilit anahtarını elinde tuttuğunu, yeryüzünde operasyon hatlarında belirleyici bir askeri aktör olduğunu sık sık tekrarladı.

Sir Richard Moore (Eski Birleşik Krallık Dış İstihbarat Servisi MI6 Başkanı) Türkiye'yi "modern dünyanın vazgeçilmez aktörü" olarak niteledi. Rusya Ukrayna savaşı, Kafkasya güç dengesi ve enerji koridorları üzerindeki Türk istihbarat ve diplomasisinin muazzam etkisini vurguladı sık sık. Robert D. Kaplan (Jeopolitik Yazarı ve Analist) Coğrafyanın İntikamı (The Revenge of Geography) eserinde Türkiye'yi "Avrasya'nın pivot ülkesi" olarak tarif ediyor. Anadolu coğrafyasının doğal bir kale olduğunu ve Türkiye'nin hem Avrupa hem Asya hem de Hint Okyanusu ticaret rotalarını etkileme kapasitesine sahip güçlü bir ülke olduğunu yazıyor.

General Ben Hodges (Eski ABD Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı) Karadeniz ve NATO güney kanadının güvenliğinde Türkiye'nin ordusu ve jeopolitik konumu olmadan hareket edilemeyeceğini savunuyor. Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerini "modern harp doktrinini değiştiren bir güç çarpanı" olarak niteliyor. Aleksandr Dugin (Rus Jeopolitik Teorisyen) Neomavrasyacılık teorisinde Türkiye'yi "Avrasya kutbunun kilit denge unsuru" olarak görür. Türkiye'nin Batı merkezli küresel sistemden bağımsız hareket etme potansiyelinin, küresel güç dengelerini (Rusya-Çin-Batı üçgeni) doğrudan sarsabileceğini belirtir.

Michael Kofman (Deniz Analizleri Merkezi / CNA Rusya ve Askeri Analiz Direktörü) Türkiye'yi sadece bölgesel değil, hibrit savaşlar ve dron diplomasisiyle küresel dengeyi değiştirebilen "yeni nesil askeri güç" olarak tanımlıyor. Dmitri Trenin (Rusya Carnegie Moskova Merkezi Eski Direktörü ve Jeopolitik Uzmanı) Türkiye'yi "Batı ittifakı içinde tamamen bağımsız hareket edebilen en büyük stratejik otonomi örneği" olarak görür. Dr. Jonathan Eyal, İngiliz güvenlik düşünce kuruluşunun yöneticisi olarak Türkiye'nin "Sadece bir geçiş noktası değil, karar verici bir güç merkezi" olduğunu vurguluyor. Bunları konuşan, ilgilenen, üzerinden vizyon geliştiren bir tane ittihatçı muhalif kafamız yok. Olamaz da. Çünkü onların tamamı Batı hayranı. "Biz yapamayız sadece batı yapar" kafasındaki bu ezikler ellerine ne tutuşturulursa içeride onu konuşur. Sesleri çok çıksa da içinde oldukları bu gemi bugün yakaladığı müthiş sınır ötesi rotasından asla çıkmayacaktır. Çünkü geminin düdüğü ne kadar yüksek sesle öterse ötsün, rotayı çizen sessizce duran dümendir.