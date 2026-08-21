Katilin çırpınışları

İsrail ve onun eli kanlı katil Başbakanı Netenyahu için çember daralıyor. Geceleri uyuyamıyorlar, kabuslar görüyorlar. Çaresizlik içinde ahmakça davranışlar sergiliyor, hata üzerine hatalar yapıyorlar. Bugün yeryüzünde tükenmişlik sendromunu yaşayan tek ülke İsrail'dir.

27 Ekim'de İsrail'de seçim yapılacak. Sandığı savaş var bahanesiyle rafa kaldırtan, sürekli önüne gelene saldırı emri vererek koltuktaki günlerini uzatmaya çalışan ve seçimleri erteleten katil Netenyahu artık kaçınılmaz bir viraja giriyor. İki ay sonra yapılacak seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan ve bu nedenler kafayı yemek üzere olan bir insanlık dışı mahluk var karşımızda. O yüzden ülkesini Erdoğan afişleri ile donatarak Türkiye Başkanı'nı hedef gösterecek kadar zavallılaştı. Erdoğan'ı hedef göstererek seçimi kazanabilir miyim acaba diye hayaller kuran bir dangalak var.

Bununla da yetinmedi Suriye'de Türk ordu mensuplarının katılacağı askeri üsse saldırma pervasızlığını da gösterdi. Böylece ülkesindeki seçim atmosferini bir anda "Bakın Türkiye ileSuriye'de savaşagirme ihtimalimizbüyüyor. Banaihtiyacınız var" noktasına taşıyan, bundan medet uman bir aptala tanıklık ediyoruz. 8 uçakla saldırı yaptıkları üste pisti ve bir depoyu vurdular sadece. Kolaylıkla onarılabilecek hafif hasar var. Ölü yok, yaralı yok. Eğer o üste Türk askerleri olsaydı dünyanın başlarına yıkılacağını bilecek kadar uyanık bu zerzavatlar. O yüzden boş anız seçtiler. Ancak İsrail'de sanki Türkiye ile savaşın eşiğindelermiş gibi propaganda yapıp, seçimde sandığa gömülmeyi engellemeye çalışıyorlar.

Tüm anketlerde Netenyahu'nun kurduğu koalisyon gerilerde. 120 milletvekili seçilecek. Meclis'te 61 milletvekilinin oy verdiği kişi Başbakan olacak. Son ankette Netenyahu'nun Likud'u22 sandalyeyekavuşurkenmuhalefetteki eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'unYashar partisini 23sandalye kazanıyorgörünüyor. .

Asıl problem Netanyahu için koalisyonmatematiği. Son dönemdeki birçok ankette onu iktidarda tutan koalisyon salt çoğunluk 61sandalyenin altında. Kabaca 49–53 sandalye civarında kalıyor. Netanyahu'nun 61+ sandalyelik kendi sağ koalisyonunu kurması şu an daha zor.

Muhalefetin birleşerek Netanyahu'suz hükümet kurması ciddi bir ihtimal. Üstelik Netenyahu'nun partisi Likud seçmenlerinin yaklaşık %55'i daha merkezci bir hükümeti tercih ediyor. Yani katil liderlerinden rahatsızlar. Seçmenlerin yaklaşık %20'side hâlâ kararsız.

Netenyahu kararsızları ve partisindeki kafası bulanıkları çekebilmek için Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı üzerinden bir yerlerini yırtıyor. Netanyahu'nun başbakan olarak yeniden hükümet kurması şu anda garanti olmaktan oldukça uzak.

Ekim'e kadar özellikle muhalefetteki ittifaklar ve sağ partilerin barajı geçip geçmemesi belirleyici olacak. Ve dahası Netanyahu'nun anketlere göre mevcut koalisyon bloğu 52'de, muhalefetteki karşı blok 57 sandalyede kalıyor; yani iki taraf da tek başına 61'e ulaşamıyor.

Ve gelelim asıl bombaya... İsrail meclisinde Gazze ve Batı Şeria dışında kalan İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu 3 parti var. Hadash- Ta'al ile Balad yeniden ortak liste kurdu; Diğer Filistinli parti Ra'am ise bu listenin dışında kaldı. Ancak Ra'am'ın daha sonra katılması için kapı tamamen kapanmış değil. Filistinli partiler anketlere göre şu andaki tabloyla seçimlere katılırlarsa yaklaşık 10- 13 milletvekili çıkarıyor. Üçü anlaşıp tek liste yaparlarsa bu rakam daha da artabilir. Yani hükümet kurulmasında Filistinli partileri kimi desteklerse o iktidara gelecek gibi görünüyor.

Aksi halde İsrail'in KİLİTLENMESİ ve aylarca hükümet krizine, kaosa girmesi bekleniyor. İsrail'de bugün "Kim birinci oldu?" değil, "Kim 61 sandalyelik koalisyonu kurabiliyor?" sorusuna cevap aranırken kabuslar görülüyor. Netenyahu seçilemezse yolsuzluk davaları ile hapse girme paniği yaşıyor. Dünyanın neresine gitse tutuklanacak ve artık hiçbir sıfatı olmayan bir KATİL olarak, tüm insanlık suçları üzerine yüklenerek ömrünü kodeslerde geçirecek.

Boş pist ve depoyu bombalayarak aklınca seçim kazanacağını zanneden İsrail'e, Türkiye sabırla yaklaşıyor ve kaybetme korkusundaki bir katilin hezeyanlarına, provokasyonlarına alet olmuyor. Netenyahu seçime kadar bu tür sabotajları deneyecek ve Türkiye'nin karşılık vermesi için gece gündüz dua edecektir.

Ahmak adam Türkiye'nin elindeki gücü, kozu ve asıl bombayı göremiyor. Bana göre Ankara, ne yapıp edip seçimlere girecek üç Filistinli partinin de tek liste ile sandığa gitmesini sağlamalıdır. Tel Aviv'e atılacak tahribatı en büyük kısasa kısas bomba bu olacaktır.