Oyun bitti

Jeffrey Epstein tescilli bir MOSSAD ajanı. Reşit olmayan küçük çocukları tuzağa düşürüp, Karayipler'de kendisine ait özel adada özellikle ABD'yi yöneten siyasilere sunuyordu. Dünyayı ayağa kaldıran davanın ana merkezindeki fuhuş ağı lideriydi. Küçük çocuklarla fuhuş yapan sapkın ünlülerin ve siyasilerin görüntülerini çekip İsrail'e, MOSSAD karargahına gönderiyordu. Temmuz 2019'da tutuklandıktan kısa süre sonra New York'ta hücresinde ölü bulundu. Birileri harekete geçmiş ve ebediyen susturmuştu.

"İntihar" diyerek olayı kapattılar.

MOSSAD ajanı Epstein avcıydı. Ve tabii onun bir de oltaları vardı.

Onlardan biri de Jean- Luc Brunel'di. Fransız model ajansı sahibi ve Epstein'ın suç ortağıydı.

Kız çocuklarını ve genç kadınları ağa temin etmekle suçlanıyordu.

Çok sayıda mağdur "Bizi model olmavaadiyle Epstein'infuhuş adasınataşıdı" diyordu. Epstein ona milyon dolarlar yatırmıştı. 2020'de Fransa'da tutuklandı.

Tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken Şubat 2022'de Paris'teki Sante Hapishanesi'nde hücresinde ölü bulundu.

Onu da susturdular ve yine "İntihar" diyerek olayı kapattılar. Alfredo Rodriguez, Epstein'ın Florida Palm Beach'teki malikanesinde uzun yıllar boyunca şoför, kahya ve kişisel asistan olarak çalıştı. 2009 yılında Epstein'ın nüfuzlu isimlerin, siyasilerin ve kurbanların iletişim bilgilerinin yer aldığı ünlü "KüçükSiyah Defterin" bir kopyasını gizlice ele geçirdi. 50.000 dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalandı.

2014'te şoför kahyanın ölüsü bulundu.

"Hastaydı" dediler.

Bill Richardson eski New Mexico Valisi ve ABD Enerji Bakanıydı.

Epstein dosyalarında adı geçen siyasi figürlerden biriydi. Eylül 2023'te yatağında ölü bulundu.

Marvin Minsky, yapay zeka araştırmacısı ve MIT profesörüydü.

Epstein'ın finansal destek sağladığı bilim insanları arasındaydı ve mağdur ifadelerinde adı geçmişti. Ocak 2016'da aniden ölüverdi. Steve Bing, Hollywood yapımcısı ve iş insanıydı. Epstein'ın uçuş kayıtlarında ve yakın çevresinde adı geçen kişiydi. Haziran 2020'de Los Angeles'ta ölü bulundu. "İntihar" diyerek kapattılar dosyasını. Mark Middleton, ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın özel danışmanıydı.

Epstein'ı Beyaz Saray'a defalarca davet eden ve fuhuş adasına uçuş kayıtlarında adı yer alan kişiydi. Mayıs 2022'de Arkansas'taki bir çiftlikte cesedi bulundu. "İntihar" dediler yine. Steven Hoffenberg de Epstein'ın iş ortaklarından biriydi.

Ölü bulundu. Thomas Bawers, Epstein'a kredi veren finansçıydı.

Cesedini buldular ve "İntihar" diyerek kapattılar onun da defterini. Virginia Guffre, Epstein tarafından küçük yaşta fuhşa zorlanan mağdurlardan biriydi.

Ölüsü bulunduğu gün yine aynı açıklama geldi;

"İntihar." Carolyn Andriano, Epstein davasında ifade verdi. Epstein'ın mağduru kızlardan ve ana tanıklarından biriydi.

"14 yaşında beni kandırarak adaya götürdüler, taciz ve cinsel saldırıya uğradım" diye ifade verdi. 23 Mayıs 2023 tarihinde Florida, West Palm Beach'teki bir otel odasında 36 yaşındayken hareketsiz halde bulundu.

Ölmüştü. Birileri onu da susturmuştu. Ailesi "Ölümünde şüphelervar" diyerek ayağa kalktı. Kimse tınlamadı.

Epstein belgelerinde adı geçen 50'ye yakın isim şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Epstein'ın bir başka ortağı ve model ajansı sahibi Daniel Siad, "Polonya,Slovakya, Çekyave Macaristan'dakiküçük köylerdemodel adayıarayacağım. Bana4 bin dolar gönder" diye mailler attı. Ava çıkarken Epstein'e "Bu işte bazenkendimi balıkçı gibihissediyorum. Bazençabuk yakalıyorum.

Bazen hiç balık yok" diye yazdı. Yüzlerce kızın fotosunu gönderdi.

Ve son olarak önceki gün onun da evinde cesedi bulundu. Yine "İntihar "diyerek kapatacaklar büyük ihtimalle. Tüm bunları neden yazıyorum? Gayet basit. ABD'yi ahtapot gibi saran, MOSSAD ajanı Epistein aracılığıyla elde ettiği görüntülerle önüne gelene şantaj yapan ve koca ülkeyi köleye çeviren Siyonist İsrail'in kurduğu paralel devlet düzenini daha iyi anlamamız için. ABD Başkan Yardımcısı Vance bile beş gün önce "Epstein'in MOSSADbağlantısını biliyoruzartık" diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

Kavga çok büyük.

İsrail, ajanlarını bile tanıklık yapmasınlar diye ortadan kaldırıyor.

Ancak nafile. Tüm dünyada tecrit ediliyor ve yalnızlaşıyorlar. Onlar için oyun bitiyor artık.