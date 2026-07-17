Ahtapotla köstebek savaşı

Adamlar bir film çekti. Senaryosu çok ince işlenmiş mesajlar taşıyordu. Siyonist Holywood, İsrail aşkına ABD Başkanlarına bu filmle mesaj veriyordu.

"ABD aslında Büyük İsrail'dir. Biz kurduk bu ülkeyi. Biz yönetiriz. Ayağınızı denk alın" diyorlardı.

Filmin adı "Butler" di. Yani "Kahya." Küresel güçler her ABD Başkanının yanına bir Kahya yerleştirerek aslında ülkeyi "Butler" ile yönetiyordu.

Başkanlar birer kuklaydı.

Dikleşmeye kalkan bir şekilde öldürülüyor veya suikasta uğrayıp canını zor kurtarıp, mesajı alıyordu. Eşeklik yapmanın alemi yoktu.

Trump "Bizi savaşa sokmak istiyorlar. En büyük düşmanımız küreselciler" diyerek dikleniyor, "Siyonizmi" hedef tahtasına koyuyordu.

Ona dersi verilmeliydi.

Pensilvanya'nın adı Türkçe "Kahya" anlamına gelen "Butler" kasabasında suikast düzenleyerek mesaj verdiler. O suikast sonucu kurşun kulağını parçaladı Trump'ın.

Ancak dersini almamış olmalı ki bir ceza daha gerekiyordu. İsrail gizli servisi MOSSAD ajanı Epistein'in Karayiplerdeki özel adasında reşit olmayan kız çocukları ile Amerikalı siyasetçilere fuhuş yaptırdığı görüntüler üzerinden Trump'a şantaj yaptılar. Amerika'da bir anda gündem Epistein dosyası oluverdi.

Siyonist medya Epistein üzerinden Trump'a büyük saldırıya geçti. İsrail "Ya İran'ı vurursun ya da görüntülerini yayınlarız" diyordu Trump'a. Adam boynunu bükerek İran'ı İsrail adına bombalamaya başladı.

2023 yılında, ABD Kongre Polisi 8.000'den fazla tehdidi soruşturdu;

Önceki yıllara göre bu rakamlarda %50 artış vardı ve her yıl katlanıyordu. Utah'ta Trump destekçisi ve İsrail'i yerden yere vuran fenomen Charlie Kirk'in öldürülmesi, MOSSAD eylemiydi.

Aylar önce, Minnesota Eyalet temsilcisi Melissa Hortman (Demokrat) ve eşi Mark vurularak öldürüldü; Demokrat eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul ise çekiçle saldırıya uğrayıp kafatası kırılmış bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sapasağlam senatör Graham esrarengiz bir şekilde ölüverdi. ABD'de bir şeyler oluyordu. Ve derken bir baktık Beyaz Saray muhabirlerine Trump'ın verdiği yemeğe silahlarla dalan bir eleman sağa sola ateş açmaya başladı.

ABD gizli servisinin ilk korumaya alıp salondan uzaklaştırdığı kişi Trump değil Başkan yardımcısı JD Vance'tı. Belli ki hedefte olan kişi bu defa ABD Başkan yardımcısıydı.

Kahya kahyalığını yapmıyor demekti bu. Çünkü JD Vance "İsrail hükümetindeki bazı unsurlar sonsuz savaş istiyor" diye dert yanıyordu.

Vance, katıldığı bir podcast'te İsrail hükümetinin İran'la gerilimi sürdürmek istediğini ve ABD'nin diplomatik çabalarını baltalamaya çalıştığını öne sürdü. Kimler olduğunu kesin olarak bildiklerini bile söyledi.

Resmi ağızdan Netenyahu hükümetine bir saldırıydı bu. Kendisinin önceliğinin "Amerikan çıkarları" olduğunu vurgulayan ABD Başkan yardımcısı "Ben halkımı temsil ediyorum. ABD yönetiminin kararlarını başka ülkeler değil Amerikan ulusal çıkarlarının belirlemesi gerekir. Eğer İsrail hükümetinde olsaydım, ABD'ye saldırmazdım. Bizi hafife almamalılar" diyor, kavgayı itiraf edip sopa göstererek çizmeyi aşıyordu. ABD'nin dış politikasının öncelikle Amerikan çıkarlarına göre şekillenmesi gerektiğini savunan Vance, "ABD'de en etkili ülke maalesef İsrail" diye ifşa ediyordu üstelik. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şu an ABD'de pek popüler bir kişi olmadığını kaydeden Vance bombayı patlatıyor ve konuyu şantajcı MOSSAD ajanı Epstein'a getiriyordu. "Bu adamın İsrail derin devletinin unsurlarıyla bağlantılı olduğu görülüyor" diyordu. Bir ABD Başkan yardımcısı, kız çocuklarına fuhşa sürükleyerek siyasilere şantaj yapan kişinin MOSSAD ajanı olduğunu ilk kez resmi ağızdan dünyaya ilan ediyordu.

Kavga inanılmaz büyüyor.

İsrail'den resmi açıklama bile yapıldı. "İran'da Kürtleri rejim üzerine sürecektik. ABD Başkan yardımcısı JD Vance durumu Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sızdırdı.

Erdoğan Trump'a bu operasyon yapılırsa o silahlandırdığınız grupları vururuz dedi. Kürtler eliyle yapacağımız operasyon İran'da durduruldu." diye.

İş öyle hale geldi ki artık ABD Başkan yardımcısı ve belki de geleceğin Başkanı JD Vance, ABD'yi ahtapot gibi saran İsrail tarafından "Türk köstebeği" ilan ediliyordu dünyaya.

Ahtapotla, Trump'ın destek verdiği ve "Sonuna kadar git" dediği köstebeğin savaşı nereye taşınacak? Böyle bir kavgada Siyonizm'e karşı dünyada sesini çıkaran ender ülke Türkiye'ye tahmin edemeyeceğiniz kadar ihtiyacı var Trump yönetiminin. Netenyahu o yüzden önceki gün "Erdoğan Osmanlı'yı tekrar kurmak istiyor" diye ağlayarak dünyaya şikayet ediyor. Zavallının düştüğü durumlara bak.

Büyük İsrail ABD'de küçülüyor. Ve Türkiye yeryüzünde her gün büyüyor. Olay bu!