Hangi evrenin CHP’si

Türk siyasetinde bilimsel bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Fizikçiler yıllarca paralel evrenleri araştırdı, kuantum teorileri geliştirdi, CERN'de atomları çarpıştırdı ama çözümü Ankara'da buldu: Cern'deki atom çarpışmasına artık milyon dolarlar ayırmaya gerek yok. Çünkü CHP'de zıt kutuplu atomların çarpışmasına tanık oluyoruz ve bu bedava.

Düşünebiliyor musunuz şimdi aynı anda iki CHP var. Biri kasanın anahtarını aldı, diğer sosyal medyanın şifrelerini. CHP, CHP'yi twitter'a bile şikayet edip "Şifrenin bende olması lazım" diye kıtalararası bastırıyor. Biri parti binasında bayramlaşma yapıyor, diğeri başka yerde.

Biri parti binasında üyelerini toplayıp görüşüyor, diğeri aynı anda Ankara il binası önünde miting yapıyor.

Biri diğerine "Hain" diye bağırıyor, diğeri ise "Ajan" diye suçluyor.

Biri şu an Başkanlık koltuğunda oturuyor, diğeri aynı anda Anıtkabir'e "Genel Başkan" yazılı çelenk bırakıyor. Eskiden basitti, bir genel başkan olurdu. Şimdi durum biraz daha karmaşık.

Parti binasına giren vatandaş önce resepsiyona soruyor¸"Affedersiniz, hangi CHP bu?" diye.

Cevap geliyor ;"Siz hangi CHP'yi arıyorsunuz" Son günlerde yaşanan tartışmalar öyle bir noktaya geldi ki, siyasi yorumcular artık anayasa profesörü, hukukçu veya gazeteci değil; kuantum fizikçisi olmak zorunda. Çünkü ortada hem iktidarda olmayan hem de kendi içinde parti iktidarı savaşı verip muhalefet olan iki paralel yapı var. Bir CHP diğer CHP'yi yerden yere vuruyor. "FETÖCÜ, Ajan" diye haykırıyor.

Diğer CHP ise ilk CHP'nin CHP olmadığını söylüyor.

"Hainler" diye bağırıyor.

Vatandaş ise bunları izlerken "Acaba üçüncü bir CHP de mi var?" diye sorguluyor. Yakında şu olabilir; CHP Genel Merkezi'ni aradınız.

Hangi CHP ile görüşmek istersiniz? "1'e basın:

Mevcut CHP. 2'ye basın: Eski CHP. 3'e basın: Mevcut eski CHP. 4'e basın: Eski mevcut CHP. 5'e basın:

Henüz kurulmamış ama ikisine kızgın pusudaki diğer CHP. Hiç biriyse operatöre bağlanmak için bekleyin" Siyaset bilimciler bu gelişmeleri açıklayamıyor.

Çünkü dünyada genellikle partiler rakipleriyle kavga eder. Bizde ise kendisiyle kavga edenler var. Hatta öyle bir tablo oluştu ki, parti üyeleri sosyal medyada birbirlerine yazdıkları mesajların sonuna açıklama eklemek zorunda kaldı: "Bu eleştiri karşı partiye değil, bizim diğer CHP'ye yöneliktir." diye. Seçmen ise olan biteni dışarıdan izliyor.

Bir grup "Biz gerçek CHP'yiz" diyor.

Diğer grup "Hayır, gerçek CHP biziz" diyor. Gelecekte tarih kitapları bu dönemi şöyle anlatacak: 2020'li yılların ortalarında CHP, hücre bölünmesini siyasi alana uyarlayan ilk parti oldu.

Birbirine muhalefet eden iki muhalefet aynı tastan çıktı. Bilim insanları hâlâ araştırıyor. Çünkü evrende aynı anda kendi kendine muhalefet eden başka bir örneğe henüz rastlanmadı.

Eskiden insanlar "İktidar ne yapıyor?" diye sorardı.

Şimdi daha temel bir soru var: "CHP bugün hangi CHP?" Sabah kalkıyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz. Bir CHP çıkıp diğer CHP'ye saldırıyor.

Öğlen başka bir CHP çıkıp ilk CHP'nin aslında CHP olmadığını anlatıyor. Akşam üçüncü bir grup çıkıp her iki CHP'nin de CHP'yi mahvettiğini söylüyor.

Vatandaş da kumandayı bırakıp doğrudan belgesel kanallarına geçiyor. Çünkü kutup ayılarının yaşam mücadelesi daha anlaşılır geliyor. Eskiden partilerde hizip olurdu. Şimdi tam teşekküllü çoklu paralel evren sistemi kurulmuş durumda. Bir evrende kurultay meşru. Diğer paralel evrende değil. Bir evrende yönetim değişmiş.

Diğer paralel evrende hiç değişmemiş. Bir evrende herkes birlik mesajı veriyor.

Diğer paralel evrende aynı kişiler birbirine dava açıyor. Bilimkurgu filmleri yapımcısı Marvel bile bu kadar paralel evren üretmedi. Parti koridorlarında geçen konuşmaların da değiştiği söyleniyor.

— Merhaba başkanım.

— Pardon hangi evrenin başkanı?

Siyasi analistler ise çaresiz. Eskiden grafik çizerlerdi: İktidar ?

Muhalefet diye. Şimdi şema şöyle: Muhalefet ?

Muhalefet....Muhalefet ? Diğer Muhalefet...

Diğer Muhalefet ?

İlk Muhalefet... İlk muhalefet ? Son muhalefet... Genel Merkez? Silivri...

Vatandaş ? soğuk su...

Bir gün uzaylılar dünyaya inse ve Türkiye siyasetini incelemeye alsa, muhtemelen şu raporu yazarlardı: "İktidar dünyada masalar kuruyor, kıtalararası balistik füze geliştiriyor, uzay çalışmaları yapıyor. Muhalefet ise birbirine dava füzeleri gönderip, iktidarı değiştirmeye çalışmıyor. Paralel evrenlerde masalar kurup birbirini değiştirmeye çalışıyor.

Çözemedik bunu" Sonra da sessizce gemilerine binip giderlerdi. Çünkü bazı olayları galaksiler arası bilim bile açıklayamaz. Maalesef!